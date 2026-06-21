Seca de gols, críticas e pressão: os fantasmas que acompanham Cristiano Ronaldo na Copa Seleção portuguesa tem sido alvos de críticas após estreia

Cristiano Ronaldo caminha para sua possível última Copa do Mundo, disputando sua sexta edição, mas com um roteiro diferente do esperado. O começo de Copa do craque português está sendo acompanhado de críticas de outros ídolos mundiais, assuntos recorrentes nas coletivas de imprensa da seleção portuguesa, secas de gols e estatísticas abaixo do esperado, expostas até em rankings da Fifa e nas mídias internacionais.

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Aos 41 anos, CR7 vive o que é apontada como sua última Copa. Muito disso com influência da estreia na competição diante da RD Congo, em jogo que terminou empatado por 1 a 1.

Os números de Cristiano Ronaldo ajudam a explicar por que o atacante teve uma atuação discreta no empate de Portugal com a RD Congo.

Em 90 minutos em campo, o camisa 7 teve apenas 25 ações com a bola, um volume baixo para um jogador que costuma ser o centro das ações ofensivas da equipe. Além disso, finalizou três vezes, todas para fora, e não conseguiu exigir nenhuma defesa do goleiro adversário.

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Por outro lado, Cristiano mostrou eficiência quando participou da circulação da bola, acertando 19 dos 21 passes que tentou. Todos os dados são do Sofascore.

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CR7 vive uma das maiores secas de gol

Cristiano Ronaldo está vivendo seu maior jejum dos últimos anos. Em disputas de Copa do Mundo, são 15 jogos sem marcar. Em 23 jogos disputados ao longo de seis Copas do Mundo, Cristiano marcou apenas oito gols. Em 17 jogos, não balançou as redes.

A atuação apagada na estreia também ficou evidente nos números da Fifa. De acordo com as estatísticas oficiais da entidade, divulgadas em seu site, Cristiano Ronaldo teve o quarto pior índice de impacto ofensivo da partida. O camisa 7 ficou à frente apenas de três zagueiros: Tuanzebe, da RD Congo, e os portugueses Renato Veiga e Tomás Araújo. Ou seja, do lado ofensivo, foi um dos destaques negativos — o que é outro ponto que chama atenção.

As atuações e a má fase que CR7 vive com a camisa da seleção portuguesa tomaram conta dos noticiários do país. Jornais como "A Bola" destacaram em manchetes um Cristiano saindo de cabeça baixa e visivelmente abalado após os resultados, o que também refletiu e se converteu em algumas críticas.

A frustração de Cristiano Ronaldo no empate entre Portugal e a República Democrática do Congo, em Houston (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

CR7 foi alvo de críticas após atuação

Ícones como Thierry Henry criticaram a postura do jogador em campo. Além disso, ao acompanhar noticiários e discussões da imprensa que está acompanhando de perto as atuações e treinos de CR7, o mesmo tom acompanha.

- O time precisa fazer gol, não você. Como você queria fazer o gol, cruzou o caminho de Bruno Fernandes. Assim é mais fácil defender - disparou em entrevista à FOX Sports.

Mesmo assim, após o empate e a série de críticas, CR7 chegou a se manifestar nas redes sociais. Nas suas palavras, a equipe "não teve o arranque que esperava".

– Não era o arranque que queríamos, mas isto está longe de ter acabado. Cabeça levantada e foco no próximo jogo – escreveu o camisa 7.

Na terceira colocação do grupo K, Cristiano Ronaldo pode dar a volta por cima nesta terça-feira. A equipe enfrenta o Uzbequistão às 14h (de Brasília). Ainda há dúvidas quanto as mudanças do técnico Roberto Martínez, mas com a expectativa que, diante de um adversário visto como mais fraco no grupo, esta arrancada citada por CR7 aconteça.