Messi, Mbappé e Kane brigam para ver quem será o maior artilheiro da história das Copas Jogadores já marcaram na atual edição do torneio

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Lionel Messi precisou atravessar seis Copas do Mundo para chegar onde ninguém chegava desde 2014. Os três gols marcados contra a Argélia na estreia da Argentina no Mundial de 2026 levaram o camisa 10 aos mesmos 16 gols de Miroslav Klose, alemão que passou uma década sozinho no topo da artilharia histórica da competição. A marca recoloca em movimento uma corrida que parecia encerrada. E ela ganha novos personagens a cada rodada da atual competição.

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Enquanto Messi tenta ampliar o recorde, Kylian Mbappé aparece logo atrás com 14 gols e ainda vive o auge da carreira. Harry Kane, outro atacante em atividade, acaba de alcançar a marca dos 10 gols.

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Miroslav Klose (Alemanha) — 16 gols

Durante anos, Klose foi tratado como um atacante eficiente, quase discreto, especialmente quando comparado a fenômenos mais exuberantes. A Copa do Mundo, porém, transformou o alemão em uma figura histórica. Foram 16 gols distribuídos por quatro edições, de 2002 a 2014. O mais importante deles talvez nem tenha sido o mais bonito: o gol marcado contra o Brasil nos 7 a 1 na semifinal de Belo Horizonte, em 2014, que o fez ultrapassar Ronaldo e assumir sozinho a liderança do ranking.

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Copas: 2002, 2006, 2010 e 2014

Jogos: 24

Gols: 16

Klose marca contra o Brasil em 2014 (Foto: Pedro Ugarte/AFP)

Lionel Messi (Argentina) — 16 gols

Durante muito tempo, o Mundial parecia o único palco em que Messi ainda precisava provar alguma coisa. O roteiro mudou completamente nos últimos anos. Campeão em 2022 e protagonista absoluto da Argentina, o camisa 10 transformou a Copa em mais um território de domínio. Curiosamente, chegou ao topo mesmo tendo passado em branco na edição de 2010. Sua longevidade impressiona tanto quanto os números. Em 2026, tornou-se o primeiro jogador a disputar seis Copas do Mundo e alcançou Klose na liderança histórica.

Copas: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026

Jogos: 27

Gols: 16

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Ronaldo (Brasil) — 15 gols

Antes de Klose e Messi, o recorde era de Ronaldo. Sua trajetória nas Copas parece dividida em dois atos. O primeiro termina com o drama da final de 1998, na França. O segundo começa depois das graves lesões nos joelhos e culmina na campanha inesquecível de 2002, quando marcou oito gols e conduziu o Brasil ao pentacampeonato. Os dois gols diante da Alemanha na final transformaram o Fenômeno em um dos grandes personagens da história do torneio.

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Copas: 1998, 2002 e 2006

Jogos: 19

Gols: 15

Ronaldo Fenômeno celebra gol de corte cascão na Copa do Mundo de 2002 (Foto: Divulgação/Fifa)

Gerd Müller (Alemanha) — 14 gols

Poucos atacantes foram tão letais dentro da área quanto Gerd Müller. Em apenas duas Copas, marcou 14 vezes. Dez desses gols vieram na edição de 1970, desempenho que ainda figura entre os mais impressionantes já vistos em um único Mundial. Quatro anos depois, fez o gol do título alemão na final contra a Holanda. Sua média superior a um gol por jogo continua sendo uma raridade entre os maiores artilheiros da competição.

Copas: 1970 e 1974

Jogos: 13

Gols: 14

Kylian Mbappé (França) — 14 gols

Nenhum jogador em atividade ameaça tanto o topo do ranking quanto Mbappé. Aos 27 anos, ele já soma 14 gols em apenas 15 partidas de Copa. O francês brilhou no título de 2018, foi artilheiro em 2022 - quando fez três gols na final -, e segue acumulando números em 2026, ao marcar duas vezes sobre Senegal, na vitória por 3 a 1 na primeira rodada da Copa do Mundo deste ano.

Copas: 2018, 2022 e 2026

Jogos: 15

Gols: 14

Mbappé brilhou na estreia da França na Copa do Mundo 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Just Fontaine (França) — 13 gols

Há recordes que sobrevivem ao tempo quase como relíquias. O de Just Fontaine é um deles. Todos os seus 13 gols foram marcados em uma única Copa, a de 1958. Nenhum jogador conseguiu repetir tal façanha desde então. Mais de seis décadas depois, continua sendo a maior marca individual em uma única edição do torneio.

Copas: 1958

Jogos: 6

Gols: 13

Pelé (Brasil) — 12 gols

Pelé não lidera o ranking de gols, mas talvez seja o nome mais simbólico desta lista. Aos 17 anos, encantou o mundo em 1958. Depois, tornou-se o único jogador tricampeão mundial da história. Seus 12 gols vieram espalhados por quatro edições e ajudaram a construir a lenda do Rei do Futebol.

Copas: 1958, 1962, 1966 e 1970

Jogos: 14

Gols: 12

Pelé e Jairzinho comemoram gol pela Seleção Brasileira. (Foto: Divulgação FIFA)

Jürgen Klinsmann (Alemanha) — 11 gols

Klinsmann atravessou três gerações da seleção alemã sem perder o faro de gol. Campeão mundial em 1990, marcou em todas as Copas que disputou. Sua combinação de movimentação, impulsão e oportunismo o transformou em um dos atacantes mais consistentes da década de 1990.

Copas: 1990, 1994 e 1998

Jogos: 17

Gols: 11

Sándor Kocsis (Hungria) — 11 gols

Se o critério for eficiência, poucos chegam perto de Kocsis. O húngaro marcou 11 gols em apenas cinco partidas na Copa de 1954. Sua média de 2,2 gols por jogo continua sendo a melhor entre todos os grandes artilheiros da história dos Mundiais. Setenta anos depois, ninguém conseguiu se aproximar desse ritmo.

Copas: 1954

Jogos: 5

Gols: 11

Gabriel Batistuta (Argentina) — 10 gols

Antes de Messi, foi Batistuta quem carregou a bandeira argentina entre os maiores goleadores das Copas. Dono de um chute poderoso e de uma presença física rara, marcou em três Mundiais consecutivos e se tornou um dos grandes centroavantes dos anos 1990.

Copas: 1994, 1998 e 2002

Jogos: 12

Gols: 10

Teófilo Cubillas (Peru) — 10 gols

Ídolo máximo do futebol peruano, Cubillas brilhou em uma geração que colocou o país entre as seleções mais técnicas do planeta. Seus dez gols em Copas permanecem como um dos maiores feitos individuais da América do Sul fora do eixo Brasil-Argentina.

Copas: 1970, 1978 e 1982

Jogos: 13

Gols: 10

Grzegorz Lato (Polônia) — 10 gols

Velocidade, regularidade e longevidade. Lato marcou em três Copas diferentes e liderou a artilharia da edição de 1974. Foi o principal rosto da geração polonesa que conquistou dois terceiros lugares em Mundiais.

Copas: 1974, 1978 e 1982

Jogos: 20

Gols: 10

Gary Lineker (Inglaterra) — 10 gols

Lineker passou em branco nos dois primeiros jogos da Inglaterra em 1986. Depois disso, marcou seis vezes em quatro partidas. O desempenho lhe rendeu a Chuteira de Ouro daquele Mundial e consolidou seu lugar entre os grandes atacantes ingleses.

Copas: 1986 e 1990

Jogos: 12

Gols: 10

Harry Kane (Inglaterra) — 10 gols

Kane entrou para um grupo seleto ao alcançar os dois dígitos em Copas ao marcar duas vezes na vitória por 4 a 2 sobre a Croácia na atual Copa. Artilheiro do Mundial de 2018, ele continua ampliando seus números e já divide com Lineker o posto de maior goleador inglês da história da competição.

Copas: 2018, 2022 e 2026

Jogos: 12

Gols: 10

Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia (Foto: by Paul ELLIS / AFP)

Thomas Müller (Alemanha) — 10 gols

Müller começou sua trajetória em Copas de forma avassaladora, com cinco gols em 2010 e outros cinco em 2014. Depois disso, passou duas edições sem balançar as redes. Ainda assim, seus números o mantém entre os maiores artilheiros da história do torneio.

Copas: 2010, 2014, 2018 e 2022

Jogos: 19

Gols: 10

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Helmut Rahn (Alemanha) — 10 gols

O nome de Rahn está eternamente ligado ao chamado "Milagre de Berna". Foi dele o gol que deu à Alemanha Ocidental o título de 1954 diante da poderosa Hungria. Em um país ainda marcado pelas consequências da Segunda Guerra Mundial, aquele lance ganhou um significado que ultrapassou o futebol.

Copas: 1954 e 1958

Jogos: 10

Gols: 10

Ranking de gols

Messi e Klose — 16

Ronaldo — 15

Gerd Müller e Mbappé — 14

Just Fontaine — 13

Pelé — 12

Klinsmann e Kocsis — 11

Batistuta, Cubillas, Lato, Lineker, Kane, Thomas Müller e Helmut Rahn — 10

Ranking de média de gols por jogo

Sándor Kocsis — 2,20

Just Fontaine — 2,17

Gerd Müller — 1,08

Helmut Rahn — 1,00

Kylian Mbappé — 0,93

Pelé — 0,86

Gabriel Batistuta — 0,83

Gary Lineker — 0,83

Harry Kane — 0,83

Ronaldo — 0,79

Teófilo Cubillas — 0,77

Miroslav Klose — 0,67

Jürgen Klinsmann — 0,65

Lionel Messi — 0,59

Thomas Müller — 0,53

Grzegorz Lato — 0,50