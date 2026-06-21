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Ex-jogador da Inglaterra exalta Kane após estreia na Copa: 'Diferente'

Alan Shearer analisa desempenho do capitão na estreia da Inglaterra

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 07:30
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Harry Kane em ação pela seleção da Inglaterra (Foto: Alex Menedez/ AFP)
Harry Kane em ação pela seleção da Inglaterra (Foto: Alex Menedez/ AFP)

O ex-atacante Alan Shearer analisou a atuação de Harry Kane na estreia da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026. Para o comentarista, no programa "BBC Sport's Chris Bevan", o artilheiro superou os problemas físicos de torneios passados e encontrou no esquema tático de Thomas Tuchel o cenário ideal para brilhar. Já no aspecto psicológico, a frieza do capitão o coloca como um dos favoritos na corrida pela artilharia da competição.

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    O início produtivo de Kane na atual edição contrasta com a seca vivida no Mundial do Catar, quando precisou de quatro partidas para acertar uma finalização no alvo. Shearer explicou que balançar as redes logo na primeira rodada tira um peso enorme das costas de qualquer centroavante. O ex-jogador também enalteceu a resiliência do camisa 9 no lance do primeiro gol contra a Croácia, quando a cobrança de pênalti precisou ser repetida após uma defesa inicial do goleiro.

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    — Honestamente, é um alívio enorme, não apenas para a equipe conseguir a vitória, mas para entrar na lista de artilheiros como capitão, quando todos esperam que você resolva. É uma situação muito difícil antes de bater o segundo pênalti, porque muitas coisas passam pela sua cabeça. Para Kane superar tudo isso e colocar a segunda cobrança exatamente no mesmo lugar da primeira que havia sido defendida, exige muito — declarou Shearer.

    Harry Kane entra na luta pela artilharia da Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Harry Kane entra na luta pela artilharia da Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Auge e influência de Tuchel

    Além da força mental, o condicionamento físico de Kane foi apontado por Alan Shearer como um dos grandes trunfos da seleção inglesa para o torneio. Vindo de uma temporada com 61 gols marcados pelo Bayern de Munique, o atacante demonstra estar em sua melhor forma.

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    A chegada de Thomas Tuchel ao comando técnico também foi destacada como vital, uma vez que o treinador replicou a estrutura ofensiva do clube alemão. Kane oferece opções de velocidade pelas pontas quando o centroavante recua para organizar as jogadas.

    — Ele ainda joga da mesma maneira, mas para mim parece mais em forma e mais forte do que antes. Após seu início lento no Catar, não achei que ele estivesse 100% na Euro 2024 também. Agora, sob o comando de Thomas Tuchel, é diferente. A Inglaterra está usando Kane muito como o Bayern de Munique faz. Tuchel já o treinou no Bayern, então sabe como extrair o melhor dele — analisou o ex-atacante.

    Harry Kane em ação pela Inglaterra (Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Harry Kane em ação pela Inglaterra (Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Em busca da segunda chuteira de ouro

    Com os dois tentos anotados contra os croatas, o capitão inglês entrou forte na disputa pela artilharia máxima do Mundial. Vencedor do prêmio na Rússia em 2018, Kane tenta se tornar o primeiro atleta a faturar a honraria individual em duas edições distintas da Copa do Mundo. Shearer ressaltou que a competitividade do jogador será um combustível essencial para manter a Inglaterra na briga pelo título, mesmo diante de uma forte concorrência internacional.

    — Conheço a mentalidade de um artilheiro e não há dúvida de que Kane estará absolutamente desesperado para ser o primeiro jogador a ganhá-la pela segunda vez. Mbappé também estará, e claro que Messi e Haaland também estarão de olho no prêmio. A corrida começou e, se formos longe nesta Copa do Mundo, precisaremos dele no seu melhor — finalizou.

    Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

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