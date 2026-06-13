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Craque do Marrocos abre o jogo antes de duelo contra o Brasil: 'Desde criança'

Meia marroquino disse que enfrentar o Brasil é a realização de um sonho de infância

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 11:48
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Neil El Aynaoui diz que jogar contra o Brasil é um dos seus sonhos de infância (Foto: Divulgação/ Instagram)
Neil El Aynaoui diz que jogar contra o Brasil é um dos seus sonhos de infância (Foto: Divulgação/ Instagram)

Para muitos jogadores, disputar uma Copa do Mundo já representa o auge da carreira. Para Neil El Aynaoui, porém, a estreia de Marrocos contra o Brasil neste sábado (13), às 19h (de Brasília), tem um significado ainda mais especial. O meio-campista revelou que enfrentar a Seleção Brasileira no torneio sempre foi um sonho de infância:

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    • — É um sonho que se torna realidade. Enfrentar o Brasil em uma Copa é algo que eu desejava desde criança. O Brasil tem uma geração excepcional e um talento individual incrível — declarou o jogador após o sorteio dos grupos do Mundial.

    Aos 23 anos, Neil chega à Copa como um dos principais nomes da seleção marroquina. O meia ganhou espaço rapidamente desde sua estreia pela equipe nacional, em 2025, e se consolidou como peça importante no setor de meio-campo.

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    O marroquinho Neil El Aynaoui (e) na vitória sobre o Paraguai, em amistoso em Madri (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
    O marroquinho Neil El Aynaoui (e) na vitória sobre o Paraguai, em amistoso em Madri (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

    Da França para a Copa do Mundo

    Nascido em Nancy, na França, Neil El Aynaoui construiu sua carreira no futebol francês antes de dar o salto para uma das principais ligas da Europa. Após se destacar pelo Lens, foi contratado pelo Roma em 2025 por cerca de 25 milhões de euros (R$ 161 milhões).

    Na equipe italiana, o jogador adotou a camisa 8 em homenagem ao ex-meio-campista Andrés Iniesta, ídolo do Barcelona e da seleção espanhola. Na última temporada, Neil disputou 34 partidas pelo clube italiano, contribuindo com gols e assistências e aumentando sua relevância no cenário europeu.

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    Herança esportiva

    Apesar de ter escolhido o futebol, Neil cresceu em uma família acostumada ao esporte de alto rendimento. Seu pai, Younes El Aynaoui, foi um dos principais tenistas africanos de sua geração.

    O marroquino alcançou a 14ª posição do ranking mundial da ATP em 2003, conquistou cinco títulos profissionais e enfrentou o brasileiro Gustavo Kuerten três vezes no circuito, com uma vitória e duas derrotas diante do brasileiro.

    Segundo Neil, o pai sempre apoiou sua decisão de seguir outro caminho:

    — Sempre amei mais o futebol do que o tênis, e meu pai me incentivou a seguir minha paixão — contou em entrevista ao site oficial da Roma.

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