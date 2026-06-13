Presidente da Federação Palestina é barrado da Copa nos EUA após impasse com visto
Jibril Raboub foi convidado pela Fifa para comparecer aos jogos de abertura
O presidente da Federação Palestina de Futebol, Jibril Rajoub, afirmou que não conseguiu autorização para entrar nos Estados Unidos durante a Copa do Mundo de 2026, mesmo tendo sido convidado pela Fifa para participar das atividades oficiais do torneio. O dirigente acompanhou a partida de abertura entre México e África do Sul, na Cidade do México, mas segue sem permissão para viajar aos demais países-sede da competição.
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Em entrevistas concedidas nos últimos dias, Rajoub relatou que solicitou o visto americano antes do início do Mundial, mas não recebeu a autorização necessária para ingressar no país. Segundo ele, a situação o impede de participar de compromissos ligados à Copa ao lado de representantes de outras federações nacionais.
– Não acredito que seja justo usar ou negar o direito de integrantes do futebol mundial de acompanhar os jogos – afirmou o dirigente à "Associated Press".
Convite da Fifa e dificuldade para entrar nos países-sede
Embora a Palestina não tenha garantido vaga na Copa do Mundo, a Fifa costuma convidar presidentes de associações nacionais para acompanhar o torneio. A entidade apresenta a competição como um encontro global do futebol e mantém essa tradição em suas edições mais recentes.
Rajoub esteve presente na cerimônia de abertura realizada na Cidade do México, mas afirmou que não obteve autorização nem para os Estados Unidos nem para o Canadá, os outros dois países que dividem a organização do Mundial.
– Não me concederam o visto para os Estados Unidos. O comportamento deles é ridículo – declarou o dirigente em entrevista à AFP.
Segundo Rajoub, a tendência é permanecer no México para assistir a algumas partidas antes de retornar aos territórios palestinos.
FIFA admite limitações diante dos governos
O caso ocorre em meio a relatos de dificuldades enfrentadas por outros participantes ligados à Copa do Mundo. Árbitros, jornalistas, fotógrafos e integrantes de delegações de diferentes países também relataram problemas relacionados à emissão de vistos ou à entrada nos Estados Unidos.
Questionado sobre esses episódios, o presidente da Fifa, Gianni Infantino afirmou que a entidade tenta auxiliar os envolvidos, mas reconheceu que não possui autoridade sobre as decisões migratórias dos governos anfitriões.
– Temos que respeitar o fato de que não somos capazes de controlar governos e forças policiais. Sempre tentamos encontrar soluções – disse o dirigente.
A situação de Rajoub acontece em um contexto de atritos recorrentes entre a Federação Palestina e as instâncias do futebol internacional. Nos últimos anos, a entidade palestina questionou a participação de clubes sediados em assentamentos israelenses em competições vinculadas à Federação Israelense de Futebol. Recentemente, a Federação Palestina também recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte após discordar de decisões tomadas pela Fifa sobre o tema.
Rajoub afirmou ainda que comunicou sua situação à entidade máxima do futebol e criticou as restrições que impediram sua participação presencial em parte dos eventos da Copa do Mundo. Enquanto aguarda uma definição, o dirigente segue no México, único país-sede que autorizou sua entrada para acompanhar o torneio.
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