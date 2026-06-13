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Presidente da Federação Palestina é barrado da Copa nos EUA após impasse com visto

Jibril Raboub foi convidado pela Fifa para comparecer aos jogos de abertura

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 09:39
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Jibril Rajoub, presidente da Associação de Futebol Palestina (Foto: Reprodução/X)
Jibril Rajoub, presidente da Associação de Futebol Palestina (Foto: Reprodução/X)

O presidente da Federação Palestina de Futebol, Jibril Rajoub, afirmou que não conseguiu autorização para entrar nos Estados Unidos durante a Copa do Mundo de 2026, mesmo tendo sido convidado pela Fifa para participar das atividades oficiais do torneio. O dirigente acompanhou a partida de abertura entre México e África do Sul, na Cidade do México, mas segue sem permissão para viajar aos demais países-sede da competição.

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    Em entrevistas concedidas nos últimos dias, Rajoub relatou que solicitou o visto americano antes do início do Mundial, mas não recebeu a autorização necessária para ingressar no país. Segundo ele, a situação o impede de participar de compromissos ligados à Copa ao lado de representantes de outras federações nacionais.

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    – Não acredito que seja justo usar ou negar o direito de integrantes do futebol mundial de acompanhar os jogos – afirmou o dirigente à "Associated Press".

    Convite da Fifa e dificuldade para entrar nos países-sede

    Embora a Palestina não tenha garantido vaga na Copa do Mundo, a Fifa costuma convidar presidentes de associações nacionais para acompanhar o torneio. A entidade apresenta a competição como um encontro global do futebol e mantém essa tradição em suas edições mais recentes.

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    Rajoub esteve presente na cerimônia de abertura realizada na Cidade do México, mas afirmou que não obteve autorização nem para os Estados Unidos nem para o Canadá, os outros dois países que dividem a organização do Mundial.

    – Não me concederam o visto para os Estados Unidos. O comportamento deles é ridículo – declarou o dirigente em entrevista à AFP.

    Segundo Rajoub, a tendência é permanecer no México para assistir a algumas partidas antes de retornar aos territórios palestinos.

    FIFA admite limitações diante dos governos

    O caso ocorre em meio a relatos de dificuldades enfrentadas por outros participantes ligados à Copa do Mundo. Árbitros, jornalistas, fotógrafos e integrantes de delegações de diferentes países também relataram problemas relacionados à emissão de vistos ou à entrada nos Estados Unidos.

    Questionado sobre esses episódios, o presidente da Fifa, Gianni Infantino afirmou que a entidade tenta auxiliar os envolvidos, mas reconheceu que não possui autoridade sobre as decisões migratórias dos governos anfitriões.

    – Temos que respeitar o fato de que não somos capazes de controlar governos e forças policiais. Sempre tentamos encontrar soluções – disse o dirigente.

    Jibril Rajoub, presidente da Associação de Futebol Palestina (Foto: Reprodução/X)
    Jibril Rajoub, presidente da Associação de Futebol Palestina (Foto: Reprodução/X)

    A situação de Rajoub acontece em um contexto de atritos recorrentes entre a Federação Palestina e as instâncias do futebol internacional. Nos últimos anos, a entidade palestina questionou a participação de clubes sediados em assentamentos israelenses em competições vinculadas à Federação Israelense de Futebol. Recentemente, a Federação Palestina também recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte após discordar de decisões tomadas pela Fifa sobre o tema.

    Rajoub afirmou ainda que comunicou sua situação à entidade máxima do futebol e criticou as restrições que impediram sua participação presencial em parte dos eventos da Copa do Mundo. Enquanto aguarda uma definição, o dirigente segue no México, único país-sede que autorizou sua entrada para acompanhar o torneio.

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