Copa do Mundo: segundo dia tem aberturas de sedes, empate e goleada; veja Canadá e Bósnia ficaram no 1 a 1, enquanto os Estados Unidos golearam o Paraguai

O segundo dia da Copa do Mundo foi marcado pelas cerimônias de abertura no Estádio BMO, na Cidade do México, e no SoFi Stadium, na Califórnia (EUA). Em campo, Canadá e Bósnia ficaram em 1 a 1, enquanto os Estados Unidos golearam o Paraguai por 4 a 1. Às vésperas da estreia da Seleção Brasileira na competição, Vini Jr. e Carlo Ancelotti concederam entrevista coletiva

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Balanço do dia na Copa do Mundo

Abertura no Canadá

A Copa do Mundo teve sua segunda cerimônia de abertura nesta quinta-feira, realizada no BMO Field, em Toronto, antes da estreia do Canadá contra a Bósnia e Herzegovina pelo Grupo B. A Fifa promoveu um espetáculo inspirado no multiculturalismo canadense, reunindo apresentações musicais e homenagens às diferentes culturas que compõem o país anfitrião.

Um dos destaques da festa foi a participação da cantora canadense Alanis Morissette, responsável pela execução do hino nacional. A cerimônia também contou com apresentações de Alessia Cara, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Vegedream, Sanjoy e William Prince, reforçando a proposta de celebrar a diversidade cultural do Canadá em um dos maiores eventos esportivos do mundo.

Canadá x Bósnia

O Canadá empatou com a Bósnia em 1 a 1 nesta sexta-feira (12), no BMO Field, em Toronto, pela primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo. A seleção canadense saiu atrás no placar após gol de Jovo Lukic, aos 21 minutos do primeiro tempo, mas buscou a igualdade na etapa final com Cyle Larin, que marcou pouco depois de sair do banco de reservas.

Na próxima rodada, o Canadá enfrenta a seleção da Bélgica no dia 18 de junho. Já a Bósnia encara a Tunísia na sequência da fase de grupos. O empate garantiu o primeiro ponto das duas equipes no torneio e encerrou uma sequência de sete derrotas consecutivas dos canadenses em Copas do Mundo, que durava desde a edição de 1986.

Pela primeira vez na história, o Canadá recebe uma Copa do Mundo (Foto: Cole Burston / AFP)

Coletiva de Vini Jr. e Carlo Ancelotti

Vini Jr afirmou que chega à Copa do Mundo de 2026 no melhor momento da carreira e destacou que o principal objetivo é ajudar o Brasil a conquistar o título. Na véspera da estreia contra Marrocos, o atacante disse não se preocupar com protagonismo individual e ressaltou que o mais importante é o desempenho coletivo da Seleção.

O camisa 7 destacou a confiança gerada pelo trabalho de Carlo Ancelotti, treinador com quem viveu os melhores momentos da carreira no Real Madrid. Segundo Vini, o técnico lhe dá liberdade e tranquilidade para desempenhar seu melhor futebol também com a camisa da Seleção.

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Ao comentar o favoritismo para a Copa, o atacante afirmou que o histórico recente das seleções não influencia o torneio.

— Quando chega a Copa, zera tudo. Não importa quem ganhou a última Copa ou a Copa América. O que importa é o que vai acontecer a partir de agora.

Vini também elogiou o Marrocos, lembrando a evolução da equipe nos últimos anos e destacando jogadores como Brahim Díaz e Hakimi. Apesar da dificuldade esperada, garantiu que o Brasil está preparado para voltar ao topo do futebol mundial.

Sobre Neymar, o atacante desejou uma recuperação rápida e afirmou que sempre teve o camisa 10 como referência, destacando a importância de seu retorno para o grupo durante a competição.

Carlo Ancelotti demonstrou confiança na Seleção Brasileira na véspera da estreia contra Marrocos pela Copa do Mundo de 2026. O treinador afirmou que o Brasil está preparado para a competição e disse ter um "bom sentimento" em relação à campanha da equipe no torneio.

Sobre o adversário, Ancelotti destacou a força do Marrocos e afirmou que, no futebol moderno, não existem equipes pequenas. Segundo ele, a seleção africana é uma das mais qualificadas da atualidade e chega bem preparada para o Mundial.

Carlo Ancelotti durante coletiva da Seleção Brasileira na Copa do Mundo (Foto: Márcio Iannacca/Lance!)

O técnico também atualizou a situação de Neymar. De acordo com Ancelotti, o atacante segue em recuperação e a expectativa é que ele possa ficar à disposição da Seleção na próxima semana. O treinador ressaltou a importância do camisa 10 pela qualidade técnica, experiência e liderança dentro do grupo.

Ancelotti ainda comentou a nova orientação da Fifa sobre comemorações, afirmando que os jogadores continuam liberados para dançar após os gols, desde que haja respeito. Ao fim da entrevista, prestou homenagem ao ex-zagueiro Brito, enviando condolências à família do tricampeão mundial.

Abertura nos Estados Unidos

O Show de Abertura começou com o rapper Future e a cantora sul-africana Tyla, que cantaram a música "Game Time", uma das músicas oficiais da Copa do Mundo, no palco principal no gramado. Logo na sequência, a tailandesa Lisa começou a apresentar a faixa "Goals", que logo teve participação da brasileira Anitta e do nigeriano Rema. O trio fechou a primeira leva de shows antes da partida começar.

Após o aquecimento das duas equipes, a popstar Katy Perry apareceu para cantar a música "Wonder" e encerrar a cerimônia.

Estados Unidos x Paraguai

Em campo, com muita autoridade, os Estados Unidos golearam o Paraguai pelo placar de 4 a 1 em atuação brilhante no primeiro tempo. Bobadilla (contra), Balogun (duas vezes) e Reyna marcaram para os donos da casa, enquanto Maurício, do Palmeiras, brasileiro naturalizado paraguaio, descontou para a Albirroja.

O Grupo D da Copa do Mundo terá sua primeira rodada encerrada na madrugada de segunda-feira, com o jogo entre Austrália e Turquia. Na segunda rodada, os Estados Unidos jogarão contra a Austrália, na sexta-feira (19), enquanto os sul-americanos jogarão às 0h de sábado (20).