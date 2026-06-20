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Copa do Mundo: três partidas podem atrasar neste sábado (20) por causa do clima

Entidade monitora as condições meteorológicas em Houston, Kansas City e Monterrey

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 13:34
Supervisionado porNathalia Gomes,
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O SoFi Stadium receberá a abertura dos Estados Unidos na Copa do Mundo (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
O SoFi Stadium receberá a abertura dos Estados Unidos na Copa do Mundo (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

A Fifa emitiu um alerta neste sábado (20) informando que três partidas da Copa do Mundo podem sofrer atrasos em razão das condições meteorológicas. Dois dos confrontos serão disputados neste sábado, enquanto o terceiro está marcado para a madrugada de domingo (21).

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    Os jogos sob monitoramento são Holanda x Suécia, às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston; Equador x Curaçao, às 21h, em Kansas City; e Tunísia x Japão, à 1h de domingo, no Estádio de Monterrey, no México.

    Em comunicado, a Fifa informou que acompanha de perto a evolução do clima nas três cidades e classificou como moderado o risco de atrasos nas partidas.

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    — Estamos monitorando de perto a situação meteorológica em Houston, Kansas City e Monterrey. No momento, há um risco moderado de atrasos devido ao clima. Continuaremos avaliando as condições e forneceremos novas atualizações por este canal assim que houver informações — informou a entidade.

    Até o momento, o alerta não inclui a partida entre Alemanha e Costa do Marfim, marcada para as 17h (de Brasília), em Toronto, no Canadá.

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    Torcedores da Holanda lotam as arquibancadas em laranja (Foto: EFE/EPA/Albert Pena)
    Torcedores da Holanda lotam as arquibancadas da Copa do Mundo em laranja (Foto: EFE/EPA/Albert Pena)

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