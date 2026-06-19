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Fifa altera protocolo na Copa do Mundo após reclamação de Tuchel

Entidade atende apelo do técnico da Inglaterra, que teve a visão de seus jogadores bloqueada durante o hino nacional

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 19:17
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Thomas Tuchel em Inglaterra 4x2 Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)
Thomas Tuchel em Inglaterra 4x2 Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

A Fifa modificou o protocolo de posicionamento dos fotógrafos durante a execução dos hinos nacionais na Copa do Mundo de 2026. A decisão foi implementada após o técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, manifestar publicamente seu descontentamento com a barreira visual formada pelos profissionais de imprensa antes da vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, ocorrida na última quarta-feira (17), em Dallas.

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    O problema logístico foi agravado pelas características do AT&T Stadium. Como o gramado precisou ser elevado em mais de um metro para se adequar aos padrões da competição de futebol, a distância entre o banco de reservas e o campo tornou-se mais curta do que nas demais sedes. Durante a entrevista coletiva pós-jogo, o comandante relatou frustração ao ter o momento prejudicado pela aglomeração e fez um pedido direto à organização do torneio.

    — Estava esperando por este momento. Eu estava em frente a uma parede com 50 fotógrafos a meio metro de distância e não conseguia ver um único jogador. Isso estragou um pouco a minha experiência. Estou implorando à Fifa que mude a posição dos fotógrafos durante o hino nacional, porque não consegui ver meu time durante a execução do hino — reclamou Tuchel.

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    Thomas Tuchel em Inglaterra 4x2 Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Thomas Tuchel em Inglaterra 4x2 Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Mudanças da Fifa

    Em resposta ao apelo do treinador alemão, a Fifa estabeleceu novas regras para as próximas partidas do Mundial, visando melhorar a experiência das comissões técnicas. As mudanças envolvem o remanejamento da imprensa e a liberdade de movimentação dos próprios comandantes das seleções na área técnica.

    A primeira medida estabelece que os fotógrafos deverão se posicionar mais próximos à linha central do gramado, diminuindo consideravelmente a aglomeração em frente aos bancos de reservas.

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    Para assegurar uma visão desobstruída, os treinadores terão agora a permissão de se posicionar à esquerda ou à direita do bloco de profissionais de mídia. Para que essa logística funcione adequadamente, as federações nacionais precisarão informar de forma prévia, durante a reunião operacional pré-jogo, o local exato escolhido pelo seu respectivo técnico para acompanhar a execução dos hinos.

    Thomas Tuchel em Inglaterra 4x2 Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)
    Thomas Tuchel em Inglaterra 4x2 Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)

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