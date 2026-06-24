Copa do Mundo: seleção que mais finaliza ainda não fez gols Equipe já eliminada tem ineficiência assustadora ao fim de duas rodadas

Já eliminada da Copa do Mundo de 2026 e sem nenhum gol marcado até o momento, a Turquia é a seleção que mais finalizou ao fim de duas rodadas: 62 chutes. A vantagem para a segunda colocada, a Espanha, é de 13 finalizações.

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No primeiro jogo, a seleção turca martelou, mas o goleiro Patrick Beach teve grande atuação e garantiu a vitória por 2 a 0 da Austrália. Na segunda partida, mesmo com um a mais durante todo o segundo tempo, os turcos tiveram muitas dificuldades em acertar o alvo. Assim, o gol do Paraguai logo no início foi suficiente para o triunfo por 1 a 0.

Os números mostram que a Turquia teve a bola, passou boa parte dos jogos no campo de ataque, mas não conseguiu ser criativa. Dos 62 chutes, apenas 12 acertaram o alvo e 32 foram de fora da área. A ineficiência da equipe comandada por Vincenzo Montella contrasta com a eficiência de países como o Japão, que precisou de 19 finalizações para marcar seis gols.

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Kerem Akturkoglu arrisca chute para a Turquia no jogo contra o Paraguai (Foto: Dean Mouhtaropoulos / AFP)

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Brasil entre os mais eficientes

O torcedor brasileiro pode olhar o desempenho da Seleção pelo copo meio cheio ou meio vazio. O time de Carlo Ancelotti finalizou apenas 19 vezes em duas partidas, menos do que outros 28 países. Ainda assim, marcou quatro gols. Se a média de praticamente um gol a cada cinco chutes for mantida ao longo do torneio, pode ser um diferencial para o Brasil.

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Matheus Cunha finaliza de canhota para marcar gol do Brasil contra o Haiti (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

Ranking de finalizações da Copa do Mundo