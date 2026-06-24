Copa do Mundo: seleção que mais finaliza ainda não fez gols
Equipe já eliminada tem ineficiência assustadora ao fim de duas rodadas
Já eliminada da Copa do Mundo de 2026 e sem nenhum gol marcado até o momento, a Turquia é a seleção que mais finalizou ao fim de duas rodadas: 62 chutes. A vantagem para a segunda colocada, a Espanha, é de 13 finalizações.
Apenas goleada da Escócia pode eliminar o Brasil da Copa do Mundo hoje; entenda
Copa do Mundo: quem são os melhores terceiros antes da última rodada?
Ataque, criatividade e defesa: os melhores jogadores do Brasil na Copa, segundo a Fifa
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
No primeiro jogo, a seleção turca martelou, mas o goleiro Patrick Beach teve grande atuação e garantiu a vitória por 2 a 0 da Austrália. Na segunda partida, mesmo com um a mais durante todo o segundo tempo, os turcos tiveram muitas dificuldades em acertar o alvo. Assim, o gol do Paraguai logo no início foi suficiente para o triunfo por 1 a 0.
Os números mostram que a Turquia teve a bola, passou boa parte dos jogos no campo de ataque, mas não conseguiu ser criativa. Dos 62 chutes, apenas 12 acertaram o alvo e 32 foram de fora da área. A ineficiência da equipe comandada por Vincenzo Montella contrasta com a eficiência de países como o Japão, que precisou de 19 finalizações para marcar seis gols.
+ Aposte em diversos jogos da Copa do Mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Brasil entre os mais eficientes
O torcedor brasileiro pode olhar o desempenho da Seleção pelo copo meio cheio ou meio vazio. O time de Carlo Ancelotti finalizou apenas 19 vezes em duas partidas, menos do que outros 28 países. Ainda assim, marcou quatro gols. Se a média de praticamente um gol a cada cinco chutes for mantida ao longo do torneio, pode ser um diferencial para o Brasil.
Ranking de finalizações da Copa do Mundo
|Seleção
|Finalizações
|Chutes certos
|Gols
Turquia
62
12
0
Espanha
49
15
4
Canadá
46
15
7
Uruguai
44
12
3
Alemanha
42
19
9
Inglaterra
41
14
4
Suíça
39
14
5
Equador
39
16
0
Bélgica
38
11
1
Colômbia
35
13
4
Egito
33
10
4
França
30
13
6
Suécia
29
15
6
EUA
26
8
6
Marrocos
26
5
2
Nova Zelândia
25
13
3
Noruega
24
12
7
Portugal
24
10
6
México
24
8
3
Coreia do Sul
24
8
2
Irã
24
7
2
Argélia
24
9
2
Costa do Marfim
24
6
2
Argentina
22
11
5
Senegal
22
6
3
Haiti
22
5
0
Tchéquia
21
7
2
Holanda
20
13
7
África do Sul
20
6
1
Japão
19
6
6
Brasil
19
9
4
Jordânia
19
8
2
Panamá
19
5
0
Curaçao
18
5
1
Cabo Verde
18
5
2
Áustria
16
5
3
Croácia
16
7
3
Paraguai
16
3
2
RD do Congo
15
3
1
Uzbequistão
15
4
1
Escócia
15
2
1
Iraque
15
1
1
Austrália
14
6
2
Bósnia e Herzegovina
13
6
2
Arábia Saudita
10
5
1
Gana
9
2
1
Tunísia
8
2
1
Catar
8
3
1
Tudo sobre