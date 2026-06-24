logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Copa do Mundo: seleção que mais finaliza ainda não fez gols

Equipe já eliminada tem ineficiência assustadora ao fim de duas rodadas

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 11:28
Favorite o Lance! no Google
Vincenzo Montella, técnico da Turquia, abre os braços
Vincenzo Montella, técnico da Turquia, abre os braços durante jogo da Copa do Mundo contra a Austrália (Foto: Stu Forster / AFP)

eliminada da Copa do Mundo de 2026 e sem nenhum gol marcado até o momento, a Turquia é a seleção que mais finalizou ao fim de duas rodadas: 62 chutes. A vantagem para a segunda colocada, a Espanha, é de 13 finalizações.

continua após a publicidade
  • Rayan em Brasil x Haiti

    Apenas goleada da Escócia pode eliminar o Brasil da Copa do Mundo hoje; entenda

    Copa do Mundo 2026
    Há 13 minutos
  • O goleiro Vozinha, de Cabo Verde celebra o empate contra a Espanha em Atlanta (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP

    Copa do Mundo: quem são os melhores terceiros antes da última rodada?

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Lucas Paquetá e Vini Jr, com a camisa azul do Brasil, dançam em comemoração de gol do terceiro gol sobre o Haiti

    Ataque, criatividade e defesa: os melhores jogadores do Brasil na Copa, segundo a Fifa

    Seleção Brasileira
    Há 18 horas

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    No primeiro jogo, a seleção turca martelou, mas o goleiro Patrick Beach teve grande atuação e garantiu a vitória por 2 a 0 da Austrália. Na segunda partida, mesmo com um a mais durante todo o segundo tempo, os turcos tiveram muitas dificuldades em acertar o alvo. Assim, o gol do Paraguai logo no início foi suficiente para o triunfo por 1 a 0.

    Os números mostram que a Turquia teve a bola, passou boa parte dos jogos no campo de ataque, mas não conseguiu ser criativa. Dos 62 chutes, apenas 12 acertaram o alvo e 32 foram de fora da área. A ineficiência da equipe comandada por Vincenzo Montella contrasta com a eficiência de países como o Japão, que precisou de 19 finalizações para marcar seis gols.

    continua após a publicidade
    Kerem Akturkoglu arrisca chute para a Turquia
    Kerem Akturkoglu arrisca chute para a Turquia no jogo contra o Paraguai (Foto: Dean Mouhtaropoulos / AFP)

    + Aposte em diversos jogos da Copa do Mundo!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Brasil entre os mais eficientes

    O torcedor brasileiro pode olhar o desempenho da Seleção pelo copo meio cheio ou meio vazio. O time de Carlo Ancelotti finalizou apenas 19 vezes em duas partidas, menos do que outros 28 países. Ainda assim, marcou quatro gols. Se a média de praticamente um gol a cada cinco chutes for mantida ao longo do torneio, pode ser um diferencial para o Brasil.

    continua após a publicidade
    Matheus Cunha finaliza, vigiado por marcador do Haiti
    Matheus Cunha finaliza de canhota para marcar gol do Brasil contra o Haiti (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

    Ranking de finalizações da Copa do Mundo

    SeleçãoFinalizaçõesChutes certosGols

    Turquia

    62

    12

    0

    Espanha

    49

    15

    4

    Canadá

    46

    15

    7

    Uruguai

    44

    12

    3

    Alemanha

    42

    19

    9

    Inglaterra

    41

    14

    4

    Suíça

    39

    14

    5

    Equador

    39

    16

    0

    Bélgica

    38

    11

    1

    Colômbia

    35

    13

    4

    Egito

    33

    10

    4

    França

    30

    13

    6

    Suécia

    29

    15

    6

    EUA

    26

    8

    6

    Marrocos

    26

    5

    2

    Nova Zelândia

    25

    13

    3

    Noruega

    24

    12

    7

    Portugal

    24

    10

    6

    México

    24

    8

    3

    Coreia do Sul

    24

    8

    2

    Irã

    24

    7

    2

    Argélia

    24

    9

    2

    Costa do Marfim

    24

    6

    2

    Argentina

    22

    11

    5

    Senegal

    22

    6

    3

    Haiti

    22

    5

    0

    Tchéquia

    21

    7

    2

    Holanda

    20

    13

    7

    África do Sul

    20

    6

    1

    Japão

    19

    6

    6

    Brasil

    19

    9

    4

    Jordânia

    19

    8

    2

    Panamá

    19

    5

    0

    Curaçao

    18

    5

    1

    Cabo Verde

    18

    5

    2

    Áustria

    16

    5

    3

    Croácia

    16

    7

    3

    Paraguai

    16

    3

    2

    RD do Congo

    15

    3

    1

    Uzbequistão

    15

    4

    1

    Escócia

    15

    2

    1

    Iraque

    15

    1

    1

    Austrália

    14

    6

    2

    Bósnia e Herzegovina

    13

    6

    2

    Arábia Saudita

    10

    5

    1

    Gana

    9

    2

    1

    Tunísia

    8

    2

    1

    Catar

    8

    3

    1

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Neymar vai a campo e treina com a Seleção Brasileira
    Copa do Mundo 2026Neymar volta à Copa do Mundo e pode igualar Pelé e Rivaldo com a camisa 10Há 9 minutos
    alemanha copa do mundo nagelsmann
    Copa do Mundo 2026Torcida da Alemanha aumenta 'pressão' por mudança no time titular na CopaHá 22 minutos
    Neymar se contorce no chão após sofrer falta na Copa do Mundo de 2022
    Seleção BrasileiraO que a Copa já reservou a Neymar antes de 2026?Há 30 minutos
    Rayan em Brasil x Haiti
    Copa do Mundo 2026Apenas goleada da Escócia pode eliminar o Brasil da Copa do Mundo hoje; entendaHá 45 minutos
    Portugal está em segundo colocado com quatro pontos no Grupo K (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Copa do Mundo 2026Ibrahimovic ironiza Cristiano Ronaldo em goleada de Portugal: 'Me fez rir'Há 59 minutos
    Neymar durante treino da Seleção Brasileira antes da partida contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Seleção BrasileiraNeyDay na Copa do Mundo 2026? Veja chances do craque jogarHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Bandeira da torcida argentina homenageia Messi e Maradona (Foto: Paul Ellis/AFP)
    Tironi no Lance!: Maradona e Messi, o encontro dos maiores mitos argentinos
    Torcida do Brasil em Miami para a partida contra a Escócia, pela última rodada da fase de grupos da Copa
    Preço fixo e união de organizadas: torcida do Brasil tem 'operação de guerra' para a Copa
    Memphis Depay com a camisa da Holanda olhando para frente
    Copa do Mundo: como a Holanda garante a liderança do Grupo F?
    Matheus Cunha comemora o gol que abriu o placar para o Brasil contra o Haiti (Foto: Dan Mullan/Getty Images/AFP)
    Análise Tática do Guffo: como o Brasil pode vencer a Escócia
    O goleiro Vozinha, de Cabo Verde celebra o empate contra a Espanha em Atlanta (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP
    Copa do Mundo: quem são os melhores terceiros antes da última rodada?
    Seleção Brasileira, Marrocos e mais: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (24/06)?
    SBT transmitirá quatro jogos nesta segunda-feira (22) (Foto: Divulgação)
    Brasil x Escócia: Galvão pode atingir marca histórica em Copas do Mundo
    Messi comemora gol marcado pela Argentina contra a Áustria, pela Copa do Mundo
    'Vovô garoto': Messi vive auge na Argentina depois dos 30 anos
    Vini Jr. participou de dois gols e fez o terceiro do Brasil contra o Haiti (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quarta-feira (24/6)
    Jogador da Inglaterra coloca mão na boca em discussão e não é expulso
    Cristiano Ronaldo sorrindo contra o Uzbequistão na Copa do Mundo
    Ex-companheiro de United exalta Cristiano Ronaldo: "Calem a boca"
    Seleção Brasileira entra em campo às 19h (de Brasília) (Foto: Divulgação)
    Vidente aponta resultado de Brasil x Escócia na Copa do Mundo: 'Difícil'
    Neymar e Bruna Biancardi juntos, vestindo branco
    Bruna Biancardi fala sobre gravidez com Neymar: 'Momento decisivo'