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Portugal, Inglaterra e mais: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (23/06)?

Veja as seleções que entram em campo neste terça (23) e os horários das partidas

PorRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 09:30
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Perisic durante o duelo entre Croácia x Inglaterra, na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)
Perisic durante o duelo entre Croácia x Inglaterra, na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

A fase de grupos da Copa do Mundo segue nesta terça-feira (23) com quatro partidas que podem encaminhar classificações e aumentar a pressão sobre seleções tradicionais. Portugal e Inglaterra entram em campo em busca de vitórias importantes, enquanto Croácia e Panamá fazem um duelo de sobrevivência. Fechando a programação, Colômbia e RD Congo disputam a liderança do Grupo K.

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    Portugal x Uzbequistão - 14h

    Portugal e Uzbequistão se enfrentam nesta terça-feira (23), às 14h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo K.

    A seleção portuguesa chega pressionada após empatar por 1 a 1 com a RD Congo na estreia. O resultado aumentou a necessidade de vitória para a equipe liderada por Cristiano Ronaldo, que busca seus primeiros três pontos no torneio. Do outro lado, o Uzbequistão foi derrotado pela Colômbia por 3 a 1 e tenta surpreender para seguir vivo na disputa por uma vaga nas oitavas de final.

    Inglaterra x Gana - 17h

    Inglaterra e Gana se enfrentam nesta terça-feira (23), às 17h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo L.

    As duas seleções venceram na rodada de abertura e entram em campo valendo a liderança isolada da chave. Os ingleses fizeram uma das atuações mais convincentes da primeira rodada ao derrotar a Croácia por 4 a 2, enquanto Gana superou o Panamá por 1 a 0. Quem vencer ficará muito próximo de garantir classificação antecipada ao mata-mata.

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    Panamá x Croácia - 20h

    Panamá e Croácia se enfrentam nesta terça-feira (23), às 20h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo L.

    Derrotadas na estreia, as duas equipes tratam o confronto como decisivo. O Panamá fez jogo equilibrado diante de Gana, mas saiu sem pontuar, enquanto a Croácia foi superada pela Inglaterra em uma partida movimentada. Um novo tropeço pode deixar qualquer um dos lados em situação delicada na luta pela classificação.

    Perisic durante o duelo entre Croácia x Inglaterra, na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)
    Perisic durante o duelo entre Croácia x Inglaterra, na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

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    Colômbia x RD Congo - 23h

    Colômbia e RD Congo se enfrentam nesta terça-feira (23), às 23h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo K.

    A seleção colombiana lidera a chave após vencer o Uzbequistão por 3 a 1 na estreia. Já a RD Congo conquistou um ponto importante ao empatar com Portugal. O confronto coloca frente a frente duas equipes invictas e pode definir quem terminará a rodada na liderança do grupo.

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