Copa do Mundo: o que acontece se Haiti vencer Marrocos no grupo do Brasil? Entenda os cenários do grupo com possível vitória haitiana

Nesse momento, Haiti e Marrocos vão empatando em 2 a 2. Porém, uma vitória haitiana pode mexer com o grupo C da Copa do Mundo. E, em um dos cenários, o resultado favorece a Seleção Brasileira, caso confirme sua vitória contra a Escócia. Se não, Marrocos pode estar ameaçado no grupo.

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Se o Haiti vencer Marrocos e o Brasil vencer

A Seleção Brasileira vai a 7 pontos e garante a classificação em primeiro lugar. Enquanto Marrocos, com 4 pontos, se classifica em segundo, já que Escócia e Haiti fechariam a fase de grupos com 3 pontos.

Se o Haiti vencer Marrocos e a Escócia vencer o Brasil

Em caso de derrota brasileira contra os escoceses e o Haiti confirmar a vitória sobre Marrocos, a Escócia se beneficia. Isso porque os europeus vão a 6 pontos, enquanto o Brasil seguiria em segundo, com 4 pontos. Já Marrocos se prejudica, pois, com a derrota para o Haiti, os africanos estacionam nos 4 pontos e terminam em terceiro no grupo C. Assim dependerão, após a última rodada, de ficar entre os 8 melhores terceiros colocados gerais.

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É importante ressaltar que o Haiti já está eliminado e, independentemente da vitória nesta quarta-feira (24), não conseguiria chegar ao terceiro lugar. Isso porque, mesmo igualando a Escócia, com 3 pontos, os haitianos não ultrapassam os escoceses devido ao confronto direto — vencido pela Escócia.

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