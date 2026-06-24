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Copa do Mundo: o que acontece se Haiti vencer Marrocos no grupo do Brasil?

Entenda os cenários do grupo com possível vitória haitiana

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 19:50
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Hakimi, do Marrocos, correndo contra o Haiti em jogo do grupo do Brasil na Copa do Mundo
Hakimi, do Marrocos, correndo contra o Haiti em jogo do grupo do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Darrian Traynor / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Nesse momento, Haiti e Marrocos vão empatando em 2 a 2. Porém, uma vitória haitiana pode mexer com o grupo C da Copa do Mundo. E, em um dos cenários, o resultado favorece a Seleção Brasileira, caso confirme sua vitória contra a Escócia. Se não, Marrocos pode estar ameaçado no grupo. 

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    Se o Haiti vencer Marrocos e o Brasil vencer

    • A Seleção Brasileira vai a 7 pontos e garante a classificação em primeiro lugar. Enquanto Marrocos, com 4 pontos, se classifica em segundo, já que Escócia e Haiti fechariam a fase de grupos com 3 pontos.

    Se o Haiti vencer Marrocos e a Escócia vencer o Brasil

    1. Em caso de derrota brasileira contra os escoceses e o Haiti confirmar a vitória sobre Marrocos, a Escócia se beneficia. Isso porque os europeus vão a 6 pontos, enquanto o Brasil seguiria em segundo, com 4 pontos. Já Marrocos se prejudica, pois, com a derrota para o Haiti, os africanos estacionam nos 4 pontos e terminam em terceiro no grupo C. Assim dependerão, após a última rodada, de ficar entre os 8 melhores terceiros colocados gerais.

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    É importante ressaltar que o Haiti já está eliminado e, independentemente da vitória nesta quarta-feira (24), não conseguiria chegar ao terceiro lugar. Isso porque, mesmo igualando a Escócia, com 3 pontos, os haitianos não ultrapassam os escoceses devido ao confronto direto — vencido pela Escócia. 

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