Marrocos poupa elenco em jogo decisivo contra o Haiti na Copa do Mundo
Leões do Atlas lutam pela liderança da chave com o Brasil
O Marrocos decidiu poupar parte do elenco no jogo decisivo contra o Haiti, pela 3ª rodada do Grupo C na Copa do Mundo. A equipe comandada por Mohamed Ouahbi ainda luta pela liderança da chave, que atualmente pertence a Seleção Brasileira.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Com isso, Marrocos vai a campo para enfrentar o Haiti na Copa do Mundo com Bono; Hakimi, Halhal, Riad e Eddine; Amrabat, El Aynaoui e Saibari; Brahim Díaz, El Kaabi e El Khannouss. A equipe conta com diversos titulares no banco de reservas, como Mazraoui, Diop, Bouaddi e Ounahi.
Neste momento, Marrocos ocupa a vice-liderança do Grupo C, mas com os mesmos quatro pontos da Seleção Brasileira. No entanto, os Leões do Atlas estão atrás na classificação por ter um saldo de gols menor em relação ao do time de Carlo Ancelotti.
No entanto, Marrocos vê o jogo contra o Haiti como uma oportunidade para poupar suas principais peças visando o mata-mata da Copa do Mundo. O adversário ocupa a lanterna da chave com duas derrotas consecutivas para Escócia e Brasil.
Marrocos e Brasil lutam por liderança no Grupo C
Embora estejam empatados em número de pontos, Marrocos tem dois gols de desvantagem para o Brasil no critério de desempate de saldo, o que faz com que os Leões do Atlas estejam na 2ª colocação. No entanto, a equipe africana tem a chance de tirar essa vantagem da Seleção de Carlo Ancelotti diante do Haiti em busca da liderança da chave.
📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre