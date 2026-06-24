logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Marrocos poupa elenco em jogo decisivo contra o Haiti na Copa do Mundo

Leões do Atlas lutam pela liderança da chave com o Brasil

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 18:36
Favorite o Lance! no Google
Técnico de Marrocos, Mohamed Ouahbi observa treino antes de jogo contra o Haiti, pela Copa do Mundo
Técnico de Marrocos, Mohamed Ouahbi observa treino antes de jogo contra o Haiti, pela Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

O Marrocos decidiu poupar parte do elenco no jogo decisivo contra o Haiti, pela 3ª rodada do Grupo C na Copa do Mundo. A equipe comandada por Mohamed Ouahbi ainda luta pela liderança da chave, que atualmente pertence a Seleção Brasileira.

continua após a publicidade
  • Rayan entra na vaga de Raphinha

    Carlo Ancelotti explica escolha de Rayan para Brasil x Escócia

    Seleção Brasileira
    Há 22 minutos
  • Vestiário da Seleção Brasileira preparado para Brasil x Escócia

    Escalação: sem Neymar e com Rayan, Brasil está definido contra a Escócia

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    Com isso, Marrocos vai a campo para enfrentar o Haiti na Copa do Mundo com Bono; Hakimi, Halhal, Riad e Eddine; Amrabat, El Aynaoui e Saibari; Brahim Díaz, El Kaabi e El Khannouss. A equipe conta com diversos titulares no banco de reservas, como Mazraoui, Diop, Bouaddi e Ounahi.

    continua após a publicidade

    Neste momento, Marrocos ocupa a vice-liderança do Grupo C, mas com os mesmos quatro pontos da Seleção Brasileira. No entanto, os Leões do Atlas estão atrás na classificação por ter um saldo de gols menor em relação ao do time de Carlo Ancelotti.

    No entanto, Marrocos vê o jogo contra o Haiti como uma oportunidade para poupar suas principais peças visando o mata-mata da Copa do Mundo. O adversário ocupa a lanterna da chave com duas derrotas consecutivas para Escócia e Brasil.

    continua após a publicidade

    Marrocos e Brasil lutam por liderança no Grupo C

    Embora estejam empatados em número de pontos, Marrocos tem dois gols de desvantagem para o Brasil no critério de desempate de saldo, o que faz com que os Leões do Atlas estejam na 2ª colocação. No entanto, a equipe africana tem a chance de tirar essa vantagem da Seleção de Carlo Ancelotti diante do Haiti em busca da liderança da chave.

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Hakimi em treino do Marrocos durante a Copa do Mundo
    Hakimi em treino do Marrocos durante a Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel/AFP)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Thomas Tuchel, treinador da Inglaterra, de casaco preto, cruza os braços durante partida contra Gana, pela Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Tuchel defende astro após discussão com treinador adversário na CopaHá 15 minutos
    Johan Manzambi comemora o terceiro gol da Suíça na vitória sobre a Bósnia (Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP)
    Copa do Mundo 2026Suíça x Canadá: veja os melhores momentos do jogo do grupo B da Copa do MundoHá 18 minutos
    Copa do Mundo 2026Muricy Ramalho aponta cenário ideal para Neymar em Brasil x Escócia: 'Tranquilo'Há 22 minutos
    Jonathan David disputa bola com jogadores da Suíça
    Copa do Mundo 2026Mesmo com derrota, Canadá garante classificação inédita na Copa do MundoHá 23 minutos
    Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia na estreia da Copa do Mundo de 2026
    Copa do Mundo 2026Quando começa a próxima fase da Copa do Mundo? Veja datas e horários do mata-mataHá 25 minutos
    Jogadores da Suíça comemoram gol marcado
    Copa do Mundo 2026Como ficou o Grupo B da Copa do Mundo? Veja os classificadosHá 28 minutos

    Mais LANCE!

    Rayan entra na vaga de Raphinha
    Carlo Ancelotti explica escolha de Rayan para Brasil x Escócia
    Ibrahimovic
    Ibrahimovic debocha de Cristiano Ronaldo após vitória na Copa do Mundo
    Após derrota para o Paraguai, a Turquia foi eliminada da Copa do Mundo (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)
    Estatísticas da Copa do Mundo: Seleção que mais finalizou ainda não marcou
    Holanda x Tunísia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Golovima Alajbegovića comemora o gol com o gesto de silêncio após abrir o placar para a seleção da Bósnia contra o Catar
    Bósnia e Herzegovina vence Catar e encaminha vaga inédita na Copa do Mundo
    Ramon Abatti Abel apitou partida entre Canadá e Suíça pela Copa do Mundo de 2026
    Ramon Abatti Abel vira assunto em Suíça x Canadá: 'Bizarro'
    Vargas e Manzambi comemoram gol marcado
    Promessa brilha, Suíça vence o Canadá e garante liderança do Grupo B da Copa do Mundo
    Ancelotti durante Brasil x Haiti
    Decisão de Ancelotti em Brasil x Escócia chama atenção: 'Vai passar sufoco'
    Kerem Akturkoglu arrisca chute para a Turquia
    Seleção que mais finalizou nesta Copa do Mundo ainda não marcou gols
    Vestiário da Seleção Brasileira preparado para Brasil x Escócia
    Escalação: sem Neymar e com Rayan, Brasil está definido contra a Escócia
    Brasil x Escócia - Lance!TV
    AO VIVO: Assista ao duelo entre Brasil e Escócia com o Lance!TV
    Jesse Marsch consola Ismael Koné após lesão em Canadá x Catar (Foto: EMILEE CHINN / GETTY IMAGES)
    Fifa pune jogador do Catar que quebrou perna de canadense na Copa do Mundo
    Alan Brazil abraça ex-companheiro Trevor Francis
    Brasil x Escócia: seleção escocesa já teve jogador chamado Brazil; relembre