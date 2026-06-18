Copa do Mundo inspira crianças da Bahia a seguir carreira no futebol Craques da Seleção inspiram alunos de projeto social

Enquanto a Copa do Mundo mobiliza milhões de torcedores, crianças e adolescentes atendidos pelo projeto Oportunidade Através do Esporte, da organização social De Peito Aberto, vivem a competição com um sentimento especial. Em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, o torneio reforça sonhos que vão além das quatro linhas e transforma grandes jogadores da Seleção Brasileira em exemplos de dedicação e superação.

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Benjamin Cruz, Theo Arcanjo e Miguel Rocha compartilham o desejo de seguir carreira no futebol. Participantes da iniciativa, eles enxergam no esporte uma oportunidade de crescimento pessoal, aprendizado e construção de um futuro melhor.

Em meio ao clima da Copa, os três garotos acompanham atentamente a trajetória da Seleção Brasileira e encontram inspiração em nomes como Neymar, Vinicius Júnior, Endrick e Danilo Santos.

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O atacante Danilo, artilheiro do Botafogo em 2026 e integrante da Seleção Brasileira na Copa, representa um exemplo de perseverança para os jovens. Natural de Salvador, ele enfrentou dificuldades no início da carreira, incluindo reprovações em avaliações e a dispensa das categorias de base do Bahia.

A mudança aconteceu quando passou a integrar um projeto social, que lhe permitiu continuar perseguindo o sonho de se tornar jogador profissional. Posteriormente, destacou-se pelo Cajazeiras e acabou contratado pelo Palmeiras para integrar a equipe sub-17, iniciando uma trajetória que hoje o coloca entre os principais nomes do futebol brasileiro.

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Theo Arcanjo afirma que acompanha de perto a carreira dos seus ídolos e acredita que o esforço diário será determinante para realizar seu objetivo.

— Além do Danilo, gosto muito do Neymar e do Endrick por causa do estilo deles. Quero muito ser jogador de futebol. Meus pais e a De Peito Aberto me incentivam bastante e sempre dizem que preciso estudar e treinar muito para alcançar esse sonho — relata.

Para o pai de Theo, Daniel, o projeto vai muito além da prática esportiva.

— O esporte ajuda no desenvolvimento físico, emocional e social das crianças. Elas aprendem disciplina, respeito, compromisso, convivência em grupo e como lidar tanto com as vitórias quanto com as derrotas. Tudo isso contribui para a formação delas como cidadãos — destaca.

Segundo ele, a iniciativa também fortalece a autoestima, incentiva hábitos saudáveis e amplia as oportunidades de inclusão social.

Sonhos alimentados pela Copa

A Copa do Mundo de 2022 marcou a infância de Benjamin, Theo e Miguel. Enquanto davam os primeiros passos no futebol, acompanharam jogadores como Neymar, Vinicius Júnior e o então promissor Endrick defenderem a Seleção Brasileira.

Quatro anos depois, a nova edição do Mundial apresenta um cenário diferente. Endrick e Danilo ganharam protagonismo na equipe comandada pelo Brasil, renovando a esperança dos torcedores pela conquista do hexacampeonato.

Assim como milhões de brasileiros, os três acompanham cada partida com entusiasmo e admiração pelos atletas que sonham um dia encontrar dentro de campo.

Miguel Rocha desenvolveu uma identificação especial com Vinicius Júnior durante os últimos anos.

— O Miguel sempre gostou muito do Neymar. Quando ele ficou afastado, passou a acompanhar mais o Vinicius Júnior e ficou encantado com o jeito dele jogar. Hoje, participando da De Peito Aberto, fala com orgulho que se inspira nesses jogadores — conta a mãe, Monique Rocha.

Benjamin Cruz também encontrou inspiração dentro da própria família. O gosto pelo futebol surgiu ainda na infância, influenciado pelo tio Lincoln, ex-jogador de clubes como Galícia e Paraná, além do incentivo do pai e da avó.

— Sou muito fã do Neymar pelos dribles e porque ele é um craque mundial. Estou confiante que o Brasil será campeão. Também sou muito grato à De Peito Aberto. O momento mais marcante para mim foi quando fiz um gol na final de um campeonato e todos vieram me abraçar — relembra.

Sobre a De Peito Aberto

A De Peito Aberto é uma organização social que desenvolve projetos nas áreas de esporte, educação, cultura e saúde voltados para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Ao longo de duas décadas de atuação, a instituição já beneficiou mais de 65 mil crianças e adolescentes em diferentes regiões do país. Entre as iniciativas estão os projetos Esporte na Cidade, Oportunidade Através do Esporte, Educa Skate, Educa Fut e Educar com Cultura, todos realizados em parceria com o poder público e empresas privadas por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte.

Além das ações incentivadas, a organização também executa projetos financiados por recursos diretos, ampliando o acesso ao esporte e à educação para milhares de crianças, jovens e famílias brasileiras.

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