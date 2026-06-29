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Desconhecidos? Japão enfrenta o Brasil na Copa com elenco quase todo da Europa

Hajime Moriyasu convocou 23 jogadores em ação no Velho Continente

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 09:00
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Jogadores do Japão se curvam em agradecimento à torcida na Copa do Mundo
Jogadores do Japão se curvam em agradecimento à torcida após classificação na Copa do Mundo (Foto: Aric Becker / AFP)

A entrevista do atacante Rayan, do Brasil, na qual afirmou não conhecer os jogadores do Japão, próximo adversário brasileiro na Copa do Mundo, viralizou. Por mais que o jovem jogador e a torcida não tenham obrigação de conhecer o elenco japonês, a verdade é que o time asiático tem peças espalhadas pelas principais ligas: 23 dos 26 convocados atuam no futebol europeu.

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    • Onde joga o elenco do Japão?

    JogadorPosiçãoTimeLiga (País)

    Zion Suzuki

    Goleiro

    Parma

    Serie A (Itália)

    Keisuke Osako

    Goleiro

    Sanfrecce Hiroshima

    J1 League (Japão)

    Tomoki Hayakawa

    Goleiro

    Kashima Antlers

    J1 League (Japão)

    Hiroki Ito

    Zagueiro

    Bayern

    Bundesliga (Alemanha)

    Tsuyoshi Watanabe

    Zagueiro

    Feyenoord

    Eredivisie (Holanda)

    Ko Itakura

    Zagueiro

    Ajax

    Eredivisie (Holanda)

    Ayumu Seko

    Zagueiro

    Le Havre

    Ligue 1 (França)

    Takehiro Tomiyasu

    Zagueiro

    Ajax

    Eredivisie (Holanda)

    Junnosuke Suzuki

    Zagueiro

    Copenhague

    Superligaen (Dinamarca)

    Shogo Taniguchi

    Zagueiro

    VV St.Truiden

    Jupiler Pro League (Bélgica)

    Yuto Nagatomo

    Lateral-esquerdo

    FC Tokyo

    J1 League (Japão)

    Yukinari Sugawara

    Lateral-direito

    Werder Bremen

    Bundesliga (Alemanha)

    Kaishu Sano

    Meio-campista

    Mainz 05

    Bundesliga (Alemanha)

    Ao Tanaka

    Meio-campista

    Leeds

    Premier League (Inglaterra)

    Daichi Kamada

    Meio-campista

    Crystal Palace

    Premier League (Inglaterra)

    Daizen Maeda

    Atacante

    Celtic

    Scottish Premiership (Escócia)

    Keito Nakamura

    Atacante

    Stade Reims

    Ligue 1 (França)

    Takefusa Kubo

    Atacante

    Real Sociedad

    La Liga (Espanha)

    Ritsu Doan

    Atacante

    Eintracht Frankfurt

    Bundesliga (Alemanha)

    Junya Ito

    Atacante

    Genk

    Jupiler Pro League (Bélgica)

    Yuito Suzuki

    Atacante

    Freiburg

    Bundesliga (Alemanha)

    Ayase Ueda

    Atacante

    Feyenoord

    Eredivisie (Holanda)

    Keisuke Goto

    Atacante

    VV St.Truiden

    Jupiler Pro League (Bélgica)

    Kento Shiogai

    Atacante

    Wolfsburg

    Bundesliga (Alemanha)

    Shuto Machino

    Atacante

    Mönchengladbach

    Bundesliga (Alemanha)

    Koki Ogawa

    Atacante

    NEC Nijmegen

    Eredivisie (Holanda)

    Jogadores do Japão por liga

    Liga (País)Jogadores

    Bundesliga (Alemanha)

    7

    Eredivisie (Holanda)

    5

    J1 League (Japão)

    3

    Jupiler Pro League (Bélgica)

    3

    Ligue 1 (França)

    2

    Premier League (Inglaterra)

    2

    Serie A (Itália)

    1

    Superligaen (Dinamarca)

    1

    Scottish Premiership (Escócia)

    1

    La Liga (Espanha)

    1

    Os únicos jogadores que atuam fora da Europa jogam no futebol japonês. São os dois goleiros reservas, Keisuke Osako e Tomoki Hayakawa, e o lateral-esquerdo Yūto Nagatomo, veterano de 39 anos com carreira expressiva no Velho Continente, principalmente com a camisa da Inter de Milão.

    O Japão perdeu por lesão justamente três de seus nomes mais conhecidos: Wataru Endo (Liverpool), Kaoru Mitoma (Brighton) e Takumi Minamino (Monaco). Mas o elenco do técnico Hajime Moriyasu ainda conta com peças de relevância na Europa, como Hiroki Ito (Bayern), Daichi Kamada (Crystal Palace) e Takefusa Kubo (Real Sociedad), que se recupera de contusão.

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    Hiroki Ito, zagueiro do Bayern, tenta desarmar sueco Anthony Elanga na Copa do Mundo
    Hiroki Ito, zagueiro do Bayern e do Japão, tenta desarmar sueco Anthony Elanga em jogo da Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

    Brasil e Japão se enfrentam pela Copa do Mundo

    O Brasil entra em campo nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), para enfrentar o Japão por vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O confronto eliminatório será disputado no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.

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