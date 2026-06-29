Desconhecidos? Japão enfrenta o Brasil na Copa com elenco quase todo da Europa
Hajime Moriyasu convocou 23 jogadores em ação no Velho Continente
A entrevista do atacante Rayan, do Brasil, na qual afirmou não conhecer os jogadores do Japão, próximo adversário brasileiro na Copa do Mundo, viralizou. Por mais que o jovem jogador e a torcida não tenham obrigação de conhecer o elenco japonês, a verdade é que o time asiático tem peças espalhadas pelas principais ligas: 23 dos 26 convocados atuam no futebol europeu.
Onde joga o elenco do Japão?
|Jogador
|Posição
|Time
|Liga (País)
Zion Suzuki
Goleiro
Parma
Serie A (Itália)
Keisuke Osako
Goleiro
Sanfrecce Hiroshima
J1 League (Japão)
Tomoki Hayakawa
Goleiro
Kashima Antlers
J1 League (Japão)
Hiroki Ito
Zagueiro
Bayern
Bundesliga (Alemanha)
Tsuyoshi Watanabe
Zagueiro
Feyenoord
Eredivisie (Holanda)
Ko Itakura
Zagueiro
Ajax
Eredivisie (Holanda)
Ayumu Seko
Zagueiro
Le Havre
Ligue 1 (França)
Takehiro Tomiyasu
Zagueiro
Ajax
Eredivisie (Holanda)
Junnosuke Suzuki
Zagueiro
Copenhague
Superligaen (Dinamarca)
Shogo Taniguchi
Zagueiro
VV St.Truiden
Jupiler Pro League (Bélgica)
Yuto Nagatomo
Lateral-esquerdo
FC Tokyo
J1 League (Japão)
Yukinari Sugawara
Lateral-direito
Werder Bremen
Bundesliga (Alemanha)
Kaishu Sano
Meio-campista
Mainz 05
Bundesliga (Alemanha)
Ao Tanaka
Meio-campista
Leeds
Premier League (Inglaterra)
Daichi Kamada
Meio-campista
Crystal Palace
Premier League (Inglaterra)
Daizen Maeda
Atacante
Celtic
Scottish Premiership (Escócia)
Keito Nakamura
Atacante
Stade Reims
Ligue 1 (França)
Takefusa Kubo
Atacante
Real Sociedad
La Liga (Espanha)
Ritsu Doan
Atacante
Eintracht Frankfurt
Bundesliga (Alemanha)
Junya Ito
Atacante
Genk
Jupiler Pro League (Bélgica)
Yuito Suzuki
Atacante
Freiburg
Bundesliga (Alemanha)
Ayase Ueda
Atacante
Feyenoord
Eredivisie (Holanda)
Keisuke Goto
Atacante
VV St.Truiden
Jupiler Pro League (Bélgica)
Kento Shiogai
Atacante
Wolfsburg
Bundesliga (Alemanha)
Shuto Machino
Atacante
Mönchengladbach
Bundesliga (Alemanha)
Koki Ogawa
Atacante
NEC Nijmegen
Eredivisie (Holanda)
Jogadores do Japão por liga
|Liga (País)
|Jogadores
Bundesliga (Alemanha)
7
Eredivisie (Holanda)
5
J1 League (Japão)
3
Jupiler Pro League (Bélgica)
3
Ligue 1 (França)
2
Premier League (Inglaterra)
2
Serie A (Itália)
1
Superligaen (Dinamarca)
1
Scottish Premiership (Escócia)
1
La Liga (Espanha)
1
Os únicos jogadores que atuam fora da Europa jogam no futebol japonês. São os dois goleiros reservas, Keisuke Osako e Tomoki Hayakawa, e o lateral-esquerdo Yūto Nagatomo, veterano de 39 anos com carreira expressiva no Velho Continente, principalmente com a camisa da Inter de Milão.
O Japão perdeu por lesão justamente três de seus nomes mais conhecidos: Wataru Endo (Liverpool), Kaoru Mitoma (Brighton) e Takumi Minamino (Monaco). Mas o elenco do técnico Hajime Moriyasu ainda conta com peças de relevância na Europa, como Hiroki Ito (Bayern), Daichi Kamada (Crystal Palace) e Takefusa Kubo (Real Sociedad), que se recupera de contusão.
Brasil e Japão se enfrentam pela Copa do Mundo
O Brasil entra em campo nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), para enfrentar o Japão por vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O confronto eliminatório será disputado no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.
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