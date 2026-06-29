Desconhecidos? Japão enfrenta o Brasil na Copa com elenco quase todo da Europa Hajime Moriyasu convocou 23 jogadores em ação no Velho Continente

A entrevista do atacante Rayan, do Brasil, na qual afirmou não conhecer os jogadores do Japão, próximo adversário brasileiro na Copa do Mundo, viralizou. Por mais que o jovem jogador e a torcida não tenham obrigação de conhecer o elenco japonês, a verdade é que o time asiático tem peças espalhadas pelas principais ligas: 23 dos 26 convocados atuam no futebol europeu.

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Onde joga o elenco do Japão?

Jogador Posição Time Liga (País) Zion Suzuki Goleiro Parma Serie A (Itália) Keisuke Osako Goleiro Sanfrecce Hiroshima J1 League (Japão) Tomoki Hayakawa Goleiro Kashima Antlers J1 League (Japão) Hiroki Ito Zagueiro Bayern Bundesliga (Alemanha) Tsuyoshi Watanabe Zagueiro Feyenoord Eredivisie (Holanda) Ko Itakura Zagueiro Ajax Eredivisie (Holanda) Ayumu Seko Zagueiro Le Havre Ligue 1 (França) Takehiro Tomiyasu Zagueiro Ajax Eredivisie (Holanda) Junnosuke Suzuki Zagueiro Copenhague Superligaen (Dinamarca) Shogo Taniguchi Zagueiro VV St.Truiden Jupiler Pro League (Bélgica) Yuto Nagatomo Lateral-esquerdo FC Tokyo J1 League (Japão) Yukinari Sugawara Lateral-direito Werder Bremen Bundesliga (Alemanha) Kaishu Sano Meio-campista Mainz 05 Bundesliga (Alemanha) Ao Tanaka Meio-campista Leeds Premier League (Inglaterra) Daichi Kamada Meio-campista Crystal Palace Premier League (Inglaterra) Daizen Maeda Atacante Celtic Scottish Premiership (Escócia) Keito Nakamura Atacante Stade Reims Ligue 1 (França) Takefusa Kubo Atacante Real Sociedad La Liga (Espanha) Ritsu Doan Atacante Eintracht Frankfurt Bundesliga (Alemanha) Junya Ito Atacante Genk Jupiler Pro League (Bélgica) Yuito Suzuki Atacante Freiburg Bundesliga (Alemanha) Ayase Ueda Atacante Feyenoord Eredivisie (Holanda) Keisuke Goto Atacante VV St.Truiden Jupiler Pro League (Bélgica) Kento Shiogai Atacante Wolfsburg Bundesliga (Alemanha) Shuto Machino Atacante Mönchengladbach Bundesliga (Alemanha) Koki Ogawa Atacante NEC Nijmegen Eredivisie (Holanda)

Jogadores do Japão por liga

Liga (País) Jogadores Bundesliga (Alemanha) 7 Eredivisie (Holanda) 5 J1 League (Japão) 3 Jupiler Pro League (Bélgica) 3 Ligue 1 (França) 2 Premier League (Inglaterra) 2 Serie A (Itália) 1 Superligaen (Dinamarca) 1 Scottish Premiership (Escócia) 1 La Liga (Espanha) 1

Os únicos jogadores que atuam fora da Europa jogam no futebol japonês. São os dois goleiros reservas, Keisuke Osako e Tomoki Hayakawa, e o lateral-esquerdo Yūto Nagatomo, veterano de 39 anos com carreira expressiva no Velho Continente, principalmente com a camisa da Inter de Milão.

O Japão perdeu por lesão justamente três de seus nomes mais conhecidos: Wataru Endo (Liverpool), Kaoru Mitoma (Brighton) e Takumi Minamino (Monaco). Mas o elenco do técnico Hajime Moriyasu ainda conta com peças de relevância na Europa, como Hiroki Ito (Bayern), Daichi Kamada (Crystal Palace) e Takefusa Kubo (Real Sociedad), que se recupera de contusão.

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Hiroki Ito, zagueiro do Bayern e do Japão, tenta desarmar sueco Anthony Elanga em jogo da Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

Brasil e Japão se enfrentam pela Copa do Mundo

O Brasil entra em campo nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), para enfrentar o Japão por vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O confronto eliminatório será disputado no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.