Confira todos os gols da Copa do Mundo deste sábado (13)
Suiça, Catar, Brasil, Marrocos, Haiti, Escócia, Austrália e Turquia jogaram
O terceiro dia de Copa do Mundo contou com quatro partidas e um total de sete gols marcados. Além da Seleção Brasileira, que enfrentou o Marrocos, Catar e Suíça, Haiti e Escócia, Austrália e Turquia também duelaram pelos três pontos.
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Com gols em todos os jogos, as equipes dos grupos B, C e D iniciaram as suas respectivas trajetórias no torneio mundial. O Catar conseguiu um empate em 1 a 1 nos minutos finais da partida e, fechando os primeiros duelos do dia, o Brasil sofreu e empatou com o Marrocos pelo mesmo placar. Na segunda metade dos confrontos, a Escócia bateu o Haiti por 1 a 0 e a Austrália venceu a Turquia por 2 a 0.
Veja os gols do dia:
Catar x Suíça
O gol de Saibari. Brasil 0x1 Marrocos.— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 13, 2026
🎥 @CazeTVOficial pic.twitter.com/5JidVKjpGn
🇧🇷 O gol de Vini Jr. Brasil 1x1 Marrocos.— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 13, 2026
🎥 @CazeTVOficial pic.twitter.com/1f1atmzsGN
Brasil x Marrocos
🇧🇷 O gol de Vini Jr. Brasil 1x1 Marrocos.— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 13, 2026
🎥 @CazeTVOficial pic.twitter.com/1f1atmzsGN
Haiti x Escócia
QUANDO A GENTE FALA QUE NÃO PODE DORMIR ANTES DO ÚLTIMO JOGO...... ESCUTA A ADM!!!!!! 😮💨😮💨😮💨 É SÓ GOLAÇO NO JOGO DA NOITE, FILHO!!!! 🔥🇦🇺 pic.twitter.com/6HQmjvBT62— CazéTV (@CazeTVOficial) June 14, 2026
O FUTEBOL DA AUSTRÁLIA É QUALQUEEEEER COISA, MEU AMIGO!!!!!!!! 😮💨🔥 QUE QUE ISSOOOOO, MAIS UM GOLAÇO PRO BONDE DA MADRUGADA!!!!!! 🇦🇺🇦🇺🇦🇺#CopaNaCazéTV #CoberturaCazéTV #Decolar #VideoPatrocinado pic.twitter.com/Ngc0CiXVLt— CazéTV (@CazeTVOficial) June 14, 2026
Austrália x Turquia
Felipão critica dupla do Brasil contra o Marrocos: 'Eu culpo'
O Brasil empatou com o Marrocos por 1 a 1, na noite do último sábado (13), em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos na Copa do Mundo. Último técnico a vencer o Mundial pela Seleção Brasileira, Felipão criticou dois jogadores no gol dos marroquinos no primeiro tempo.
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Comentarista do Sportv na Copa do Mundo, Felipão reprovou o posicionamento dos dois zagueiros do Brasil no gol do Marrocos.
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— Eu culpo os dois zagueiros que estavam sem cobrir a bola pelo meio. Os dois estavam espaçados. Um de um lado e um do outro. Muito abertos. Normalmente, eu, como zagueiro, falo: "Se tiver muito para esquerda, eu pego o meio; para direita, eu pego" . Aí sobrou livre para fazer o gol — analisou Felipão após Brasil x Marrocos.
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