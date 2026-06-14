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Confira todos os gols da Copa do Mundo deste sábado (13)

Suiça, Catar, Brasil, Marrocos, Haiti, Escócia, Austrália e Turquia jogaram

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 02:58
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Vini Jr comemorando contra o Marrocos na Copa do Mundo (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)
Brasil estreou com empate no Mundial (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)

O terceiro dia de Copa do Mundo contou com quatro partidas e um total de sete gols marcados. Além da Seleção Brasileira, que enfrentou o Marrocos, Catar e Suíça, Haiti e Escócia, Austrália e Turquia também duelaram pelos três pontos.

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    Com gols em todos os jogos, as equipes dos grupos B, C e D iniciaram as suas respectivas trajetórias no torneio mundial. O Catar conseguiu um empate em 1 a 1 nos minutos finais da partida e, fechando os primeiros duelos do dia, o Brasil sofreu e empatou com o Marrocos pelo mesmo placar. Na segunda metade dos confrontos, a Escócia bateu o Haiti por 1 a 0 e a Austrália venceu a Turquia por 2 a 0.

    Veja os gols do dia:

    Catar x Suíça

    Brasil x Marrocos

    Haiti x Escócia

    Austrália x Turquia

    Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo
    Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad/AFP)

    Felipão critica dupla do Brasil contra o Marrocos: 'Eu culpo'

    O Brasil empatou com o Marrocos por 1 a 1, na noite do último sábado (13), em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos na Copa do Mundo. Último técnico a vencer o Mundial pela Seleção Brasileira, Felipão criticou dois jogadores no gol dos marroquinos no primeiro tempo.

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    Comentarista do Sportv na Copa do Mundo, Felipão reprovou o posicionamento dos dois zagueiros do Brasil no gol do Marrocos.

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    — Eu culpo os dois zagueiros que estavam sem cobrir a bola pelo meio. Os dois estavam espaçados. Um de um lado e um do outro. Muito abertos. Normalmente, eu, como zagueiro, falo: "Se tiver muito para esquerda, eu pego o meio; para direita, eu pego" . Aí sobrou livre para fazer o gol — analisou Felipão após Brasil x Marrocos.

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