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Conheça Ayman Hussein, herói do Iraque que foi detido por sete horas em aeroporto nos EUA

Atacante iraquiano enfrentou problemas na imigração antes da estreia na Copa

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 10:47
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Aymen Hussein marcou o gol da classificação do Iraque à Copa do Mundo de 2026
Aymen Hussein marcou o gol da classificação do Iraque à Copa do Mundo de 2026 (Foto: Azael Rodriguez/Getty Images/AFP)

O atacante Ayman Hussein é a referência da seleção do Iraque na Copa do Mundo. Herói da classificação histórica após 40 anos de ausência no torneio, o camisa 18 virou notícia antes mesmo da estreia ao ficar cerca de sete horas retido para interrogatório em um aeroporto dos Estados Unidos. Dentro de campo, porém, voltou a assumir o protagonismo: marcou o único gol iraquiano na derrota por 4 a 1 para a Noruega e segue como a principal esperança do país no Mundial.

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    Caso de interrogatório

    Um dos destaques da seleção do Iraque e responsável pelo gol que assegurou a vaga do país na Copa do Mundo de 2026, o atacante Aymen Hussein enfrentou um longo processo de verificação ao chegar aos Estados Unidos. De acordo com o jornal Shafaq News, o jogador permaneceu cerca de sete horas sob interrogatório no aeroporto de Chicago antes de receber autorização para entrar no país. 

    Segundo a imprensa iraquiana, Hussein desembarcou em Chicago no dia 14 de junho, cidade onde a seleção do Iraque realiza sua preparação para a Copa do Mundo. O atacante passou por um processo de verificação conduzido pelas autoridades de imigração dos Estados Unidos e, após a conclusão dos procedimentos, foi liberado para seguir viagem e se integrar normalmente à delegação iraquiana.

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    Quem é Aymen Hussein?

    Aymen Hussein, com a seleção do Iraque, pela Copa do Mundo (Foto: Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Aymen Hussen é o grande nome da seleção do Iraque nesta Copa do Mundo. O atacante do Al-Karma, de 30 anos, é o homem-gol da equipe para o Mundial. No ciclo pré-Copa, Hussein teve destaque na Copa da Ásia, em que marcou seis gols em quatro partidas, sendo o vice-artilheiro da competição. Pelas eliminatórias, tem nove gols marcados e é o maior artilheiro da seleção em atividade, com 33 gols. Caracterizado por sua força física, Aymen Hussein tem presença de área. Ele é um perigo no jogo aéreo e já demonstrou isso no gol marcado na estreia, contra a Noruega.

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    Herói da classificação histórica

    Aymen Hussein se tornou um dos personagens mais importantes do futebol iraquiano ao marcar o gol da vitória por 2 a 1 sobre a Bolívia, na repescagem intercontinental, resultado que garantiu o retorno do país à Copa do Mundo após quatro décadas. A classificação encerrou uma espera de 40 anos do Iraque por uma participação no principal torneio de seleções do planeta e transformou o atacante em um dos símbolos da campanha.

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    Próximo jogo e ambiente externo

    Pelo grupo I da Copa do Mundo, os iraquianos ainda estão em busca do primeiro ponto da seleção em Copas do Mundo, e dependerão ainda mais de Hussein contra a França, na próxima segunda-feira (22), na Filadélfia, para conseguir surpreender a vice-campeã no Catar e fazer história na competição. Além das dificuldades dentro de campo, o fator externo também afeta a seleção do Iraque. A equipe se encontra em meio às tensões envolvendo o Oriente Médio e às discussões sobre vistos e controles migratórios para participantes da competição nos Estados Unidos.

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