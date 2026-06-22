Conheça Ayman Hussein, herói do Iraque que foi detido por sete horas em aeroporto nos EUA Atacante iraquiano enfrentou problemas na imigração antes da estreia na Copa

O atacante Ayman Hussein é a referência da seleção do Iraque na Copa do Mundo. Herói da classificação histórica após 40 anos de ausência no torneio, o camisa 18 virou notícia antes mesmo da estreia ao ficar cerca de sete horas retido para interrogatório em um aeroporto dos Estados Unidos. Dentro de campo, porém, voltou a assumir o protagonismo: marcou o único gol iraquiano na derrota por 4 a 1 para a Noruega e segue como a principal esperança do país no Mundial.

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Caso de interrogatório

Um dos destaques da seleção do Iraque e responsável pelo gol que assegurou a vaga do país na Copa do Mundo de 2026, o atacante Aymen Hussein enfrentou um longo processo de verificação ao chegar aos Estados Unidos. De acordo com o jornal Shafaq News, o jogador permaneceu cerca de sete horas sob interrogatório no aeroporto de Chicago antes de receber autorização para entrar no país.

Segundo a imprensa iraquiana, Hussein desembarcou em Chicago no dia 14 de junho, cidade onde a seleção do Iraque realiza sua preparação para a Copa do Mundo. O atacante passou por um processo de verificação conduzido pelas autoridades de imigração dos Estados Unidos e, após a conclusão dos procedimentos, foi liberado para seguir viagem e se integrar normalmente à delegação iraquiana.

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Quem é Aymen Hussein?

Aymen Hussein, com a seleção do Iraque, pela Copa do Mundo (Foto: Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Aymen Hussen é o grande nome da seleção do Iraque nesta Copa do Mundo. O atacante do Al-Karma, de 30 anos, é o homem-gol da equipe para o Mundial. No ciclo pré-Copa, Hussein teve destaque na Copa da Ásia, em que marcou seis gols em quatro partidas, sendo o vice-artilheiro da competição. Pelas eliminatórias, tem nove gols marcados e é o maior artilheiro da seleção em atividade, com 33 gols. Caracterizado por sua força física, Aymen Hussein tem presença de área. Ele é um perigo no jogo aéreo e já demonstrou isso no gol marcado na estreia, contra a Noruega.

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Herói da classificação histórica

Aymen Hussein se tornou um dos personagens mais importantes do futebol iraquiano ao marcar o gol da vitória por 2 a 1 sobre a Bolívia, na repescagem intercontinental, resultado que garantiu o retorno do país à Copa do Mundo após quatro décadas. A classificação encerrou uma espera de 40 anos do Iraque por uma participação no principal torneio de seleções do planeta e transformou o atacante em um dos símbolos da campanha.

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Próximo jogo e ambiente externo

Pelo grupo I da Copa do Mundo, os iraquianos ainda estão em busca do primeiro ponto da seleção em Copas do Mundo, e dependerão ainda mais de Hussein contra a França, na próxima segunda-feira (22), na Filadélfia, para conseguir surpreender a vice-campeã no Catar e fazer história na competição. Além das dificuldades dentro de campo, o fator externo também afeta a seleção do Iraque. A equipe se encontra em meio às tensões envolvendo o Oriente Médio e às discussões sobre vistos e controles migratórios para participantes da competição nos Estados Unidos.

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