logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

O que a Argentina precisa para se classificar antecipadamente na Copa do Mundo?

Albiceleste luta pela liderança e vaga na fase de 16 avos de final

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 06:20
Favorite o Lance! no Google
Jogadores da Argentina comemoram gol de Messi sobre a Argélia, na Copa do Mundo
Jogadores da Argentina comemoram gol de Messi sobre a Argélia, na Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

A Argentina encara a Áustria de olho em uma classificação antecipada para a fase de 16 avos de final, nesta segunda-feira (22). Atualmente, a Albiceleste lidera o Grupo J por conta do saldo de gols, embora tenha os mesmos três pontos em relação ao adversário europeu.

continua após a publicidade
  • Lionel Scaloni observa treino da Argentina durante a Copa do Mundo

    Argentina muda rotina para encarar a Áustria na Copa do Mundo; entenda

    Copa do Mundo
    Há 13 horas
  • Lionel Messi sorri durante treino da Argentina na Copa do Mundo

    Messi joga? Scaloni define mudança na escalação da Argentina na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 13 horas

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    A Argentina precisa apenas de uma vitória sobre a Áustria para garantir uma vaga na próxima fase da Copa do Mundo. E caso esse triunfo venha com um tropeço da Jordânia sobre a Argélia, a Albiceleste estaria com a liderança da chave assegurada e aguardando a definição de seu rival no mata-mata.

    continua após a publicidade

    O confronto ganhou um caráter decisivo após a vitória da Áustria sobre a Jordânia por 3 a 1, na 1ª rodada. Por conta do primeiro critério de desempate na classificação ser o confronto direto entre as equipes, a Argentina não poderia ser alcançada em caso de uma vitória sobre os europeus mesmo que a Albiceleste perca para a Jordânia na última partida da chave.

    No entanto, a Áustria também pode garantir a classificação de forma antecipada caso vença a Argentina. Em caso de empate, a Albiceleste seguiria na liderança por conta do saldo de gols, mas ambos estariam empatados com quatro pontos.

    continua após a publicidade

    Tabela do Grupo J da Copa do Mundo

    #TimePontosJogosVitóriasEmpatesDerrotasSG

    1

    Argentina

    3

    1

    1

    0

    0

    +3

    2

    Áustria

    3

    1

    1

    0

    0

    +2

    3

    Jordânia

    0

    1

    0

    0

    1

    -2

    4

    Argélia

    0

    1

    0

    0

    1

    -3

    Veja provável time da Argentina para enfrentar a Áustria

    No último treino da Argentina, Lionel Scaloni decidiu realizar uma mudança na escalação da equipe para encarar a Áustria, pela 2ª rodada da Copa do Mundo, na segunda-feira (22). O lateral-direito Nahuel Molina assume a vaga de Gonzalo Montiel, que sofreu com um incômodo muscular durante a vitória sobre a Argélia na estreia.

    Uma outra possível mudança que não está descartada é a entrada de Nico González no lugar de Thiago Almada, embora a manutenção do ex-jogador do Botafogo seja mais provável. No ataque, Lautaro Martínez mantém a titularidade, enquanto Julián Álvarez iniciará o duelo no banco de reservas.

    Com isso, a Argentina deve entrar em campo para encarar a Áustria com Dibu Martínez; Nahuel Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister e Almada (Nico González); Messi e Lautaro Martínez.

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Lionel Scaloni observa treino da Argentina durante a Copa do Mundo
    Lionel Scaloni observa treino da Argentina durante a Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    vitinha pela seleção portuguesa
    Copa do MundoPortugal busca primeira vitória para não igualar pior início de Copa desde 2014Há 2 minutos
    Mauro Cezar é sincero sobre titular da Seleção Brasileira e Endrick. (Foto: Reprodução)
    Fora de CampoMauro Cezar defende titular da Seleção Brasileira e faz ressalva sobre EndrickHá 12 minutos
    nagelsmann treinador técnico alemanha
    Copa do MundoAlemanha terá que desfazer dupla titular invicta e ganha problema para a CopaHá 17 minutos
    Raphinha segura a bola durante Brasil x Haiti
    Seleção BrasileiraRaphinha vive temporada marcada por ausência em jogos decisivosHá 22 minutos
    Messi disputa bola com Bensebaini em Argentina x Argélia, pela Copa do Mundo
    Copa do MundoArgentina, França e Noruega: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (22/06)?Há 22 minutos
    Argentina quebra sequência negativa de sul-americanos na Copa diante da Argélia (Foto: Juan Mabromata/AFP)
    Onde AssistirVeja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sábado (22/6)Há 22 minutos

    Mais LANCE!

    Mbappé brilhou na estreia da França na Copa do Mundo 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (22/06/2026)
    Mbappé comemora gol pela França com Olise (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Entenda por que a França precisa golear o Iraque no jogo da Copa do Mundo
    Espanha goleou a Arábia Saudita (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)
    Baena critica jornalistas após vitória da Espanha na Copa do Mundo: 'Criam controvérsias'
    Quem são os jogadores mais bem pagos da Copa? Veja o ranking dos faturamentos
    O Egito venceu a Nova Zelândia na Copa do Mundo (Foto: Fran Santiago/Getty Images/AFP)
    Nova Zelândia x Egito: veja os melhores momentos do jogo do Grupo G da Copa do Mundo
    Oyarzabal comemora gol pela Espanha na Copa do Mundo (Foto: Buda Mendes / Getty Images/AFP)
    Resultados dos jogos da Copa: Espanha goleia, Uruguai e Bélgica decepcionam e Egito vence
    Lamine Yamal comemora seu gol na vitória da Espanha na Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)
    Balanço do dia: Yamal marca primeiro gol na Copa, e Cabo Verde segura Uruguai
    Zico Egito Nova Zelândia Copa do Mundo
    Balanço do Grupo G da Copa do Mundo: Bélgica tropeça, e Egito assume liderança
    Sem Suárez, Uruguai tem apenas uma vitória em Copas do Mundo desde 1974
    Quantos gols Salah tem em Copas do Mundo?
    Zico Egito Nova Zelândia Copa do Mundo
    Entenda relação de Zico, do Egito, com o ídolo do Flamengo
    Arrascaeta treinamento Uruguai (Reprodução AUF)
    Arrascaeta está fora de 'decisão' contra a Espanha na Copa do Mundo
    Técnico de Cabo Verde critica Uruguai após lance polêmico: 'Não é fair play'