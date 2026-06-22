O que a Argentina precisa para se classificar antecipadamente na Copa do Mundo? Albiceleste luta pela liderança e vaga na fase de 16 avos de final

A Argentina encara a Áustria de olho em uma classificação antecipada para a fase de 16 avos de final, nesta segunda-feira (22). Atualmente, a Albiceleste lidera o Grupo J por conta do saldo de gols, embora tenha os mesmos três pontos em relação ao adversário europeu.

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A Argentina precisa apenas de uma vitória sobre a Áustria para garantir uma vaga na próxima fase da Copa do Mundo. E caso esse triunfo venha com um tropeço da Jordânia sobre a Argélia, a Albiceleste estaria com a liderança da chave assegurada e aguardando a definição de seu rival no mata-mata.

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O confronto ganhou um caráter decisivo após a vitória da Áustria sobre a Jordânia por 3 a 1, na 1ª rodada. Por conta do primeiro critério de desempate na classificação ser o confronto direto entre as equipes, a Argentina não poderia ser alcançada em caso de uma vitória sobre os europeus mesmo que a Albiceleste perca para a Jordânia na última partida da chave.

No entanto, a Áustria também pode garantir a classificação de forma antecipada caso vença a Argentina. Em caso de empate, a Albiceleste seguiria na liderança por conta do saldo de gols, mas ambos estariam empatados com quatro pontos.

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Tabela do Grupo J da Copa do Mundo

# Time Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas SG 1 Argentina 3 1 1 0 0 +3 2 Áustria 3 1 1 0 0 +2 3 Jordânia 0 1 0 0 1 -2 4 Argélia 0 1 0 0 1 -3

Veja provável time da Argentina para enfrentar a Áustria

No último treino da Argentina, Lionel Scaloni decidiu realizar uma mudança na escalação da equipe para encarar a Áustria, pela 2ª rodada da Copa do Mundo, na segunda-feira (22). O lateral-direito Nahuel Molina assume a vaga de Gonzalo Montiel, que sofreu com um incômodo muscular durante a vitória sobre a Argélia na estreia.

Uma outra possível mudança que não está descartada é a entrada de Nico González no lugar de Thiago Almada, embora a manutenção do ex-jogador do Botafogo seja mais provável. No ataque, Lautaro Martínez mantém a titularidade, enquanto Julián Álvarez iniciará o duelo no banco de reservas.

Com isso, a Argentina deve entrar em campo para encarar a Áustria com Dibu Martínez; Nahuel Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister e Almada (Nico González); Messi e Lautaro Martínez.

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