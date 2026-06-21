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França x Iraque: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

As seleções do Grupo I se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 20:00
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França e Iraque se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
França e Iraque se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

França e Iraque se enfrentam nesta segunda-feira (22), às 18h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, em Philadelphia, nos Estados Unidos, na segunda rodada do Grupo I na Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

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    Ficha do jogo

    FRA
    Iraque escudo onde assistir
    IRQ
    Copa do Mundo
    2ª rodada - Grupo I
    Data e Hora
    segunda-feira, 22 de junho de 2026, às 18h (de Brasília)
    Local
    Lincoln Financial Field, em Philadelphia, nos Estados Unidos
    Árbitro
    Drew Fischer (CAN)
    Assistentes
    Micheal Barwegen (CAN) e Lyes Arfa (CAN)
    Var
    Joe Dickerson (USA)
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    A França venceu a seleção do Senegal por 3 a 1 na estreia da competição. A partida serviu como uma revanche do confronto de 2002 entre as duas equipes, em que a França defendia o título da Copa do Mundo de 1998, mas saiu derrotada.

    ➡️ Senegal espera repetir feito de 2002 contra a França na Copa do Mundo

    A equipe treinada por Didier Deschamps chegou à Copa do Mundo de 2026 como atual finalista do torneio e uma das principais favoritas ao título, com enorme profundidade no elenco. A geração que conquistou o mundo na Rússia, em 2018, foi sendo renovada gradualmente, mantendo a qualidade da equipe intacta.

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    Já o Iraque perdeu a partida de estreia para a Noruega por 4 a 1. O jogo estava equilibrado até os 76 minutos, quando a equipe europeia fez o terceiro gol do time. A vitória norueguesa também ficou marcada pelos primeiros gols de Erling Haaland em Copas do Mundo.

    A seleção, comandada por Graham Arnold, encerrou uma espera de 40 anos sem participar de Copas do Mundo, após décadas marcadas por instabilidade política, dificuldades estruturais e oportunidades perdidas.

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    ➡️ Iraque já jogou outra Copa do Mundo?

    Tudo sobre França x Iraque (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    França 🆚Iraque
    Copa do Mundo 2026 – Grupo I

    📆 Data e horário: segunda-feira, 22 de junho de 2026, às 18h (de Brasília).
    📍 Local: Lincoln Financial Field, em Philadelphia, nos Estados Unidos.
    👁️ Onde assistir: CazéTV.
    🟨 Árbitro: Drew Fischer (CAN)
    🚩 Assistentes: Micheal Barwegen (CAN) e Lyes Arfa (CAN)
    🖥️ VAR: Joe Dickerson (USA).

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔵 França
    Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Digne; Rabiot, Kone; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe.
    Técnico: Didier Deschamps.

    🔴 Iraque
    Basil; Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Bayesh, Al-Ammari, Iqbal, Ali Jasim; Hussein, Al-Hamadi.
    Técnico: Graham Arnold.

    França e Iraque se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    França e Iraque se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

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