Congo conquista primeiro ponto da história em Copas do Mundo contra Portugal Seleção africana encerrou jejum iniciado na campanha de 1974

A República Democrática do Congo alcançou um marco inédito nesta terça-feira ao empatar por 1 a 1 com Portugal, em Houston, pela primeira rodada do Grupo K da Copa do Mundo de 2026. Além de marcar seu primeiro gol na história dos Mundiais, com Yoane Wissa, a seleção africana conquistou também seu primeiro ponto na competição.

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A única participação congolesa em Copas havia ocorrido em 1974, quando o país competiu sob o nome de Zaire. Naquela edição, a equipe foi derrotada por Escócia (2 a 0), Iugoslávia (9 a 0) e Brasil (3 a 0), encerrando sua campanha sem marcar gols e sem somar pontos.

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De volta ao torneio após 52 anos, a RD Congo escreveu um novo capítulo de sua história. Depois de sair atrás no placar diante dos portugueses, a seleção empatou nos acréscimos do primeiro tempo com Wissa e segurou o resultado até o apito final. O empate garantiu o primeiro ponto do país em Copas do Mundo e encerrou um jejum que atravessava mais de cinco décadas.

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O resultado deixa a RD Congo com um ponto no Grupo K e mantém viva o sonho de classificação às oitavas de final. Na próxima rodada, a equipe enfrenta a Colômbia em busca de sua primeira vitória na história da competição, na próxima terça-feira (23), às 23h (horário de Brasília).

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