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Congo conquista primeiro ponto da história em Copas do Mundo contra Portugal

Seleção africana encerrou jejum iniciado na campanha de 1974

PorLance!São Paulo (SP)
17/06/2026 17:26
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Wissa RD Congo
DR Congo players celebrate their first goal during the 2026 World Cup Group K football match between Portugal and the Democratic Republic of Congo at the Houston Stadium in Houston on June 17, 2026. (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

A República Democrática do Congo alcançou um marco inédito nesta terça-feira ao empatar por 1 a 1 com Portugal, em Houston, pela primeira rodada do Grupo K da Copa do Mundo de 2026. Além de marcar seu primeiro gol na história dos Mundiais, com Yoane Wissa, a seleção africana conquistou também seu primeiro ponto na competição.

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    • A única participação congolesa em Copas havia ocorrido em 1974, quando o país competiu sob o nome de Zaire. Naquela edição, a equipe foi derrotada por Escócia (2 a 0), Iugoslávia (9 a 0) e Brasil (3 a 0), encerrando sua campanha sem marcar gols e sem somar pontos.

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    De volta ao torneio após 52 anos, a RD Congo escreveu um novo capítulo de sua história. Depois de sair atrás no placar diante dos portugueses, a seleção empatou nos acréscimos do primeiro tempo com Wissa e segurou o resultado até o apito final. O empate garantiu o primeiro ponto do país em Copas do Mundo e encerrou um jejum que atravessava mais de cinco décadas.

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    O resultado deixa a RD Congo com um ponto no Grupo K e mantém viva o sonho de classificação às oitavas de final. Na próxima rodada, a equipe enfrenta a Colômbia em busca de sua primeira vitória na história da competição, na próxima terça-feira (23), às 23h (horário de Brasília).

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    Seleção RD Congo (Reprodução Instagram Federação RD Congo)
    Seleção RD Congo (Reprodução Instagram Federação RD Congo)
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