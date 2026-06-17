Pais de Diogo Jota se emocionam em homenagem de Portugal na estreia na Copa do Mundo Jota faleceu em julho de 2025 em um acidente de carro

A estreia de Portugal na Copa do Mundo de 2026 foi marcada por um momento de forte emoção fora das quatro linhas. Antes do empate por 1 a 1 com a RD Congo, nesta quarta-feira (17), a seleção portuguesa prestou uma homenagem a Diogo Jota, atacante que faleceu em julho de 2025 e que segue presente na memória dos torcedores e companheiros de equipe.

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Convidados pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), os pais do jogador, Joaquim e Isabel Silva, acompanharam a partida diretamente do estádio. Logo após a execução do hino nacional, os telões exibiram uma imagem de Diogo Jota, arrancando aplausos dos presentes e emocionando a família do atleta. As câmeras da transmissão mostraram Isabel visivelmente comovida durante a homenagem.

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A lembrança ao atacante começou ainda antes da bola rolar. Presidente da FPF, Pedro Proença publicou uma foto ao lado dos pais de Jota e deixou uma mensagem de carinho ao ex-jogador.

Embora ausente fisicamente, Diogo também esteve representado dentro de campo. Os atletas portugueses receberam pulseiras especiais para a disputa do Mundial, todas com referências ao atacante, reforçando a ligação do grupo com um dos nomes mais queridos da recente geração da seleção.

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Jota morreu em um acidente de carro em 2025, aos 28 anos. O irmão dele, André Silva, que estava no mesmo veículo, também não resistiu. A tragédia comoveu o futebol europeu e provocou homenagens de clubes, jogadores e torcedores em diversos países.

Diogo Jota e André Silva fotografados em época no Porto (Foto: Reprodução)

Presença constante nas convocações de Portugal nos últimos anos, o atacante do Liverpool era visto como um dos nomes com grandes chances de integrar o elenco para a Copa do Mundo de 2026. Uma lesão o impediu de disputar a edição anterior do torneio, mas sua trajetória pela seleção o manteve como uma figura lembrada pelos companheiros e pela torcida.

Estreia de Portugal na Copa do Mundo de 2026

Dentro de campo, Portugal empatou por 1 a 1 com a RD Congo na abertura do Grupo K. João Neves marcou para os portugueses, enquanto Wissa anotou o gol da equipe africana. O resultado acabou ficando em segundo plano diante das homenagens a Diogo Jota, que transformaram a estreia lusitana em um momento de recordação e reconhecimento a um jogador que deixou sua marca na história da seleção.

Homenagem para Diogo Jota nas ruas próximas à Anfield em Liverpool (Foto: Darren Staples / AFP)

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