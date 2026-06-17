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Pais de Diogo Jota se emocionam em homenagem de Portugal na estreia na Copa do Mundo

Jota faleceu em julho de 2025 em um acidente de carro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 16:42
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Pais de Diogo Jota emocionados em homenagem da Seleção de Portugal (Foto: Reprodução/CazéTV)
Pais de Diogo Jota emocionados em homenagem da Seleção de Portugal (Foto: Reprodução/CazéTV)

A estreia de Portugal na Copa do Mundo de 2026 foi marcada por um momento de forte emoção fora das quatro linhas. Antes do empate por 1 a 1 com a RD Congo, nesta quarta-feira (17), a seleção portuguesa prestou uma homenagem a Diogo Jota, atacante que faleceu em julho de 2025 e que segue presente na memória dos torcedores e companheiros de equipe.

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    Convidados pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), os pais do jogador, Joaquim e Isabel Silva, acompanharam a partida diretamente do estádio. Logo após a execução do hino nacional, os telões exibiram uma imagem de Diogo Jota, arrancando aplausos dos presentes e emocionando a família do atleta. As câmeras da transmissão mostraram Isabel visivelmente comovida durante a homenagem.

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    A lembrança ao atacante começou ainda antes da bola rolar. Presidente da FPF, Pedro Proença publicou uma foto ao lado dos pais de Jota e deixou uma mensagem de carinho ao ex-jogador.

    Embora ausente fisicamente, Diogo também esteve representado dentro de campo. Os atletas portugueses receberam pulseiras especiais para a disputa do Mundial, todas com referências ao atacante, reforçando a ligação do grupo com um dos nomes mais queridos da recente geração da seleção.

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    Jota morreu em um acidente de carro em 2025, aos 28 anos. O irmão dele, André Silva, que estava no mesmo veículo, também não resistiu. A tragédia comoveu o futebol europeu e provocou homenagens de clubes, jogadores e torcedores em diversos países.

    Diogo Jota e André Silva - Porto
    Diogo Jota e André Silva fotografados em época no Porto (Foto: Reprodução)

    Presença constante nas convocações de Portugal nos últimos anos, o atacante do Liverpool era visto como um dos nomes com grandes chances de integrar o elenco para a Copa do Mundo de 2026. Uma lesão o impediu de disputar a edição anterior do torneio, mas sua trajetória pela seleção o manteve como uma figura lembrada pelos companheiros e pela torcida.

    Estreia de Portugal na Copa do Mundo de 2026

    Dentro de campo, Portugal empatou por 1 a 1 com a RD Congo na abertura do Grupo K. João Neves marcou para os portugueses, enquanto Wissa anotou o gol da equipe africana. O resultado acabou ficando em segundo plano diante das homenagens a Diogo Jota, que transformaram a estreia lusitana em um momento de recordação e reconhecimento a um jogador que deixou sua marca na história da seleção.

    Homenagem para Diogo Jota nas ruas próximas à Anfield em Liverpool (Foto: Darren Staples / AFP)

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