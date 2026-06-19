Estados Unidos perde Pulisic por lesão para jogo contra a Austrália Atacante lida com dores na panturrilha e está fora do confronto

Os Estados Unidos terão um desfalque de peso para a partida contra a Austrália. O atacante Christian Pulisic, que foi o principal nome da goleada feita na estreia contra o Paraguai, está fora da segunda rodada devido a uma lesão na panturrilha. A informação foi dada pelo jornal britânico The Athletic.

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Segundo a imprensa, o camisa 10 americano acusou incômodo na região na estreia e, por preservação, foi substituído no intervalo contra o Paraguai. Após a partida, há uma semana, o jogador de 27 anos passou a maior parte do tempo realizando sessões de treinamento adaptado e em separado do restante do elenco. Apesar do otimismo de Pochettino com a evolução da lesão, o treinador e a comissão optaram por adotar cautela e preservar o atleta do jogo que acontece nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília), contra a Austrália.

— Christian não está disponível. A evolução está indo muito bem — comentou Pochettino antes da partida contra a Austrália.

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Pulisic em treino com os Estados Unidos, pela Copa do Mundo (Foto: JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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O treinador também disse que conta com o jogador o mais breve possível, mas que, nesse momento, o mais importante é pensar nos jogadores à disposição para a partida contra a Austrália, que acontece logo mais.

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— Hoje, ele treinou de manhã no centro de treinamento e percebi que está se sentindo bem. Espero que ele esteja pronto o mais rápido possível para ser convocado novamente e fazer parte da equipe. Agora, precisamos nos concentrar no nosso time e nos jogadores que vão atuar — acrescentou.

— Temos um jogo muito importante pela frente e a Austrália vai ser um adversário muito difícil. É uma pena, porque ele queria ficar, queria participar hoje — concluiu Pochettino.

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O atacante Ricardo Pepi herda a vaga no contra os australianos, o que deve reconfigurar a formação do setor, e Pepi deve atuar ao lado de Bologun na frente. A expectativa é que os Estados Unidos possam contar com Pulisic na última rodada da fase de grupos, contra a Turquia, na próxima quinta-feira. A partida representa a disputa pela primeira colocação do grupo D. A vitória garante a classificação de uma das equipes para o mata-mata.

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