logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Estados Unidos perde Pulisic por lesão para jogo contra a Austrália

Atacante lida com dores na panturrilha e está fora do confronto

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 15:14
Favorite o Lance! no Google
Pulisic, dos Estados Unidos, pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
Pulisic, dos Estados Unidos, pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Os Estados Unidos terão um desfalque de peso para a partida contra a Austrália. O atacante Christian Pulisic, que foi o principal nome da goleada feita na estreia contra o Paraguai, está fora da segunda rodada devido a uma lesão na panturrilha. A informação foi dada pelo jornal britânico The Athletic.

continua após a publicidade
  • Nestory Irankunda e Christian Pulisic, respectivas referências de Austrália e Estados Unidos

    Jogo entre Estados Unidos e Austrália vale vaga no mata-mata da Copa

    Copa do Mundo
    Há 1 hora
  • Estados Unidos estrearam na Copa do Mundocom goleada (Foto: Frederic J. Brown/ AFP)

    Seleção surpresa? Após o show na estreia, Estados Unidos tentam garantir a classificação

    Copa do Mundo
    Há 7 horas
  • Estados Unidos e Austrália se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Estados Unidos x Austrália: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Onde Assistir
    Há 23 horas

    • Segundo a imprensa, o camisa 10 americano acusou incômodo na região na estreia e, por preservação, foi substituído no intervalo contra o Paraguai. Após a partida, há uma semana, o jogador de 27 anos passou a maior parte do tempo realizando sessões de treinamento adaptado e em separado do restante do elenco. Apesar do otimismo de Pochettino com a evolução da lesão, o treinador e a comissão optaram por adotar cautela e preservar o atleta do jogo que acontece nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília), contra a Austrália. 

    — Christian não está disponível. A evolução está indo muito bem — comentou Pochettino antes da partida contra a Austrália.

    ➡️Jogo entre Estados Unidos e Austrália vale vaga no mata-mata da Copa

    Pulisic em treino com os Estados Unidos, pela Copa do Mundo (Foto: JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Pulisic em treino com os Estados Unidos, pela Copa do Mundo (Foto: JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    ➡️Qual Brasil vai entrar em campo contra o Haiti na Copa? Ancelotti indica mudanças

    O treinador também disse que conta com o jogador o mais breve possível, mas que, nesse momento, o mais importante é pensar nos jogadores à disposição para a partida contra a Austrália, que acontece logo mais. 

    continua após a publicidade

    — Hoje, ele treinou de manhã no centro de treinamento e percebi que está se sentindo bem. Espero que ele esteja pronto o mais rápido possível para ser convocado novamente e fazer parte da equipe. Agora, precisamos nos concentrar no nosso time e nos jogadores que vão atuar — acrescentou.

    — Temos um jogo muito importante pela frente e a Austrália vai ser um adversário muito difícil. É uma pena, porque ele queria ficar, queria participar hoje — concluiu Pochettino.

    continua após a publicidade

    O atacante Ricardo Pepi herda a vaga no contra os australianos, o que deve reconfigurar a formação do setor, e Pepi deve atuar ao lado de Bologun na frente. A expectativa é que os Estados Unidos possam contar com Pulisic na última rodada da fase de grupos, contra a Turquia, na próxima quinta-feira. A partida representa a disputa pela primeira colocação do grupo D. A vitória garante a classificação de uma das equipes para o mata-mata.  

    + Aposte em EUA x Austrália e outros jogos da Copa do Mundo!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.


    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Fora de CampoNoticiário de Bangladesh é apresentado por jornalistas com camisa do BrasilHá 11 minutos
    Cubarsí, da Espanha, em entrevista coletiva (Foto: Reprodução)
    Copa do MundoCubarsí crê em recuperação da Espanha e cobra mais energia em campoHá 14 minutos
    Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Juan Mabromata/AFP)
    Copa do MundoMemphis titular? Veja a provável escalação da Holanda para enfrentar a SuéciaHá 21 minutos
    Omar Amin durante o jogo entre Coreia do Sul e República Tcheca, pela Copa do Mundo
    Copa do MundoFifa define árbitro de Argentina x Áustria na Copa do MundoHá 32 minutos
    Torcedores fazem festa em frente ao Museu de Arte da Filadélfia antes de Brasil x Haiti pela Copa do Mundo (Foto: ISAIAH VAZQUEZ / GETTY IMAGES)
    Seleção BrasileiraCopa do Mundo: palpites para Brasil x Haiti dividem torcedores na FiladélfiaHá 33 minutos
    O canadense Ismael Koné fez post no Instagram se pronunciando sobre lesão sentida na estreia da Copa do Mundo, (Foto: Divulgação/ Instagram)
    Copa do MundoLesão de Ismaël Koné ofusca feito histórico do Canadá na Copa do MundoHá 33 minutos

    Mais LANCE!

    Mohamed Ouahbi, técnico da seleção marroquina, durante entrevista coletiva pré-jogo contra a Escócia
    Técnico do Marrocos projeta jogo físico contra a Escócia e avisa: 'Precisamos jogar melhor'
    Neymar durante treinamento da Seleção Brasileira
    Lula ironiza situação física de Neymar: 'Primeiro convocado home office'
    Luis Enrique observa o jogo entre PSG e Metz, pelo Campeonato Francês
    Promessa da seleção da França responde sobre transferência ao PSG: 'Eu entendo'
    Víctor Muñoz (E) e Nico Williams em treino da Espanha (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP)
    Víctor Muñoz sofre nova lesão e desfalca a Espanha na Copa do Mundo
    Jogadores do Brasil posam para a foto oficial antes da partida contra o Marrocos (Foto: Mauro Pimentel/AFP)
    Haiti é adversário perfeito, mas o Brasil precisa colaborar
    Brasil x Haiti - Jogo da Paz - Ronaldinho Gaúcho
    Brasil x Haiti: 'Todo militar que serviu lá vai se emocionar'
    Jonathan David marca segundo hat-trick da Copa e aproxima Canadá de classificação inédita
    Nestory Irankunda e Christian Pulisic, respectivas referências de Austrália e Estados Unidos
    Jogo entre Estados Unidos e Austrália vale vaga no mata-mata da Copa
    Wilton Pereira Sampaio expulsa jogador em México x África do Sul (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)
    Após seis expulsões diretas, Copa do Mundo de 2026 já supera 2022 e 2018
    Endrick e Carlo Ancelotti durante treino da seleção brasileira durante preparação para a Copa do Mundo
    Endrick é a solução para a Seleção? Colunistas opinam antes de Brasil x Haiti
    Raul Rangel faz defesa em finalização de Son no jogo entre México e Coreia do Sul, pela Copa do Mundo
    Solidez defensiva faz México ter campanha perfeita e garantir vaga no mata-mata da Copa
    O Lance! Impresso voltou! Tudo sobre a edição histórica do Manual do Torcedor
    João Neves fez único gol da seleção portuguesa na estreia da Copa do Mundo de 2026 (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
    Declaração de João Neves sobre Cristiano Ronaldo irrita internautas: 'Bizarro'