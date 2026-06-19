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Conheça Matt Freese, o goleiro de Harvard que é titular dos Estados Unidos

Goleiro dos EUA é o primeiro atleta graduado na instituição a jogar um Mundial

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 15:20
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Matt Freese se prepara para o seu segundo desafio no Mundial, após a vitória na estreia sobre o Paraguai (Foto: Richard Heathcote / Getty Images / AFP)
Matt Freese se prepara para o seu segundo desafio no Mundial, após a vitória na estreia sobre o Paraguai (Foto: Richard Heathcote / Getty Images / AFP)

Em meados de 2022, enquanto o planeta se preparava para o Mundial do Catar, Matt Freese subia ao palco para receber seu diploma em economia pela prestigiada Universidade de Harvard. Quatro anos depois, neste mês de junho de 2026, a realidade do atleta mudou drasticamente: hoje, aos 27 anos, ele é o goleiro titular da seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo disputada em sua casa.

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    Entre as traves e os livros: a rotina de dedicação de Matt Freese, o primeiro jogador formado em Harvard a disputar uma Copa do Mundo (Foto: Richard Heathcote / Getty Images / AFP)
    Entre as traves e os livros: a rotina de dedicação de Matt Freese, o primeiro jogador formado em Harvard a disputar uma Copa do Mundo (Foto: Richard Heathcote / Getty Images / AFP)

    A trajetória de Matt até o topo do futebol foi guiada por uma forte pressão familiar voltada aos estudos. Ele é filho do falecido Dr. Andrew Freese, renomado neurocirurgião e pioneiro global em terapias genéticas neurológicas. O médico acumulou feitos impressionantes na carreira, sendo responsável por operar paralisias, salvar crianças com doenças raras no cérebro e conduzir o primeiro procedimento genético bem-sucedido na área. Com um legado focado em salvar vidas, Dr. Freese cobrava que os filhos exercessem funções de grande utilidade e altruísmo social, enxergando inicialmente o esporte profissional como um caminho individualista.

    Matt ingressou em Harvard focado em cursar economia e ciência da computação. Porém, o desejo de jogar futebol falou mais alto e, em 2018, ele trancou a faculdade para assinar seu primeiro contrato com o Philadelphia Union. Seu pai faleceu em 2021, aos 61 anos, sem conseguir ver o caçula atingir o ápice da carreira esportiva, mas partiu compreendendo o amor do filho pelas traves.

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    Determinado a cumprir a promessa acadêmica, Matt retornou aos estudos um ano após a pausa. Ele reorganizou a grade para se formar apenas em economia e passou a assistir às aulas de forma virtual ou viajando constantemente para realizar os exames em meio ao calendário do futebol. Curiosamente, o goleiro optou por esconder de seus professores e colegas que já era atleta profissional, fingindo ser um estudante comum que morava longe do campus.

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    Toda a dedicação aos estudos moldou a mentalidade obstinada de Freese, tornando a rotina de preparação pré-jogo seu maior trunfo sob as traves. Essa força mental o transformou no primeiro jogador formado na tradicional instituição de Harvard a disputar uma Copa do Mundo na história.

    Após estrear com o pé direito na goleada por 4 a 1 contra o Paraguai, Matt Freese e a seleção dos Estados Unidos voltam a campo nesta sexta-feira (19), às 16h (horário de Brasília), para enfrentar a Austrália. O duelo é válido pela segunda rodada da fase de grupos e pode garantir a classificação dos donos da casa para o mata-mata.

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