Lorran retorna ao Flamengo, mas tem futuro indefinido Sem muito espaço no Pisa, meia-atacante volta ao Rubro-Negro ao fim de emprésimo

O meia-atacante Lorran está próximo de retornar ao Flamengo após o término de seu empréstimo ao Pisa, da Itália, válido até 30 de junho. Sem conseguir se firmar no futebol italiano, o jogador de 19 anos volta ao clube carioca cercado de incertezas sobre a sequência da carreira.

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A tendência é que o Rubro-Negro busque um novo empréstimo para o atleta. A situação será avaliada pelo técnico Leonardo Jardim e pela diretoria, que analisarão as possibilidades para o segundo semestre. O contrato de Lorran com o clube vai até 2029.

Ainda não há definição sobre a reapresentação do jogador no Ninho do Urubu na próxima sexta-feira, quando o elenco principal retoma as atividades após a pausa para a Copa do Mundo. A decisão deverá ser tomada nos próximos dias.

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Lorran chegou ao Pisa no início da temporada em uma negociação por empréstimo com cláusula de compra obrigatória condicionada ao cumprimento de metas. O acordo previa a aquisição dos direitos do atleta caso ele participasse de metade dos jogos da equipe italiana e o clube permanecesse na primeira divisão. Nenhuma das condições foi alcançada.

Durante a passagem pela Itália, o meia-atacante disputou 10 partidas, apenas uma como titular. O único gol marcado aconteceu na estreia. Depois disso, teve poucas oportunidades tanto na Série A quanto na Copa da Itália.

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O Pisa encerrou o Campeonato Italiano na última colocação, com 18 pontos. Ao longo dos oito meses em que esteve no clube, Lorran presenciou apenas uma vitória da equipe, partida em que sequer saiu do banco de reservas.

No início de 2026, o técnico Alberto Gilardino fez cobranças públicas ao jogador ao comentar seu processo de adaptação ao futebol italiano.

— Estou com ele todos os dias durante os treinos. Esses jogadores têm algo diferente em termos de técnica, garra e intuição, mas precisamos eliminar um pouco da preguiça deles, que é o aspecto mais importante. O garoto está na Itália há pouco tempo. Se ele conseguir se livrar dessa preguiça, fará grandes coisas — disse na época.

O Flamengo recebeu 500 mil euros pelo empréstimo do jogador. A cláusula de compra obrigatória previa o pagamento de 4 milhões de euros, com o clube carioca permanecendo com 50% dos direitos econômicos do atleta.

Antes de acertar com o Pisa, Lorran recebeu proposta do Al-Ahli, da Arábia Saudita, mas optou pelo futebol italiano para realizar o objetivo de atuar na Europa. Meses antes, ele também esteve próximo de uma transferência para o CSKA, da Rússia, negociação que acabou não sendo concretizada após um entrave nas tratativas.

Revelado nas categorias de base do Flamengo, Lorran perdeu espaço ainda sob o comando de Filipe Luís antes de ser emprestado. Agora, retorna ao clube enquanto aguarda uma definição sobre os próximos passos da carreira.

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Lorran, do Flamengo, comemora seu gol na final do Mundial sub-20 contra o Barcelona (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

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