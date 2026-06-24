Combinação de resultados pode eliminar Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo Seleção só será eliminada em cenário muito improvável de combinações e goleadas

Apesar de parecer que a classificação do Brasil já está encaminhada, uma combinação de resultados e uma goleada da Escócia pode fazer a Seleção Brasileira viver um pesadelo na fase de grupos da Copa do Mundo. A última rodada da fase de grupos reserva dois confrontos cruciais no Grupo C: Brasil (1º) x Escócia (3º) e Marrocos (2º) x Haiti (4º - eliminado). Ambos os duelos começam às 19h (de Brasília).

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Antes da 3ª rodada começar, a situação atual do Grupo C é:

Pontos Vitórias Empates Derrotas Gols pró Gols contra Saldo de gols 1º Brasil 4 1 1 0 4 1 3 2º Marrocos 4 1 1 0 2 1 1 3º Escócia 3 1 0 1 1 1 0 4º Haiti 0 0 0 2 0 4 -4

Apenas uma goleada sofrida para a Escócia e uma combinação improvável de resultados e goleadas em outros grupos eliminariam o Brasil na Copa do Mundo.

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Contas para a classificação do Brasil na Copa do Mundo 2026

O Brasil soma quatro pontos no Grupo C e garante classificação no mata-mata da Copa do Mundo com um simples empate diante dos escoceses. Caso perca, ainda pode garantir vaga direta, se Marrocos também for derrotado pelo Haiti. A vaga de segundo colocado nesse cenário seria decidida no saldo de gols. Hoje, a Seleção Brasileira tem 3, enquanto Marrocos tem apenas 1. Com isso, o time de Ancelotti poderia até perder por dois gols de diferença a mais do que o time africano (exemplo: Escócia 3 x 1 Brasil, Haiti 1 x 0 Marrocos = Brasil classificado).

Brasil terá Neymar como trunfo contra a Escócia na 3ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)

Caso perca para a Escócia e Marrocos não seja derrotado pelo Haiti, o Brasil terminará em terceiro no Grupo C. Com isso, entrará na disputa por uma das oito vagas destinadas aos melhores terceiros colocados da Copa do Mundo.

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A boa notícia é que a equipe chega à rodada final com quatro pontos e saldo positivo de três gols, vantagem importante em relação à maioria dos concorrentes. 🚨 CLIQUE AQUI PARA VER COMO ESTÁ A CONCORRÊNCIA ENTRE OS TERCEIROS COLOCADOS