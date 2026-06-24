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Alex Escobar pode voltar a trabalhar após deixar hospital; veja

Jornalista se encontra bem após passar mal ao vivo

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
24/06/2026 14:23
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Alex Escobar estava fazendo uma passagem sobre a Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)
Alex Escobar estava fazendo uma passagem sobre a Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

Após passar mal em uma entrada ao vivo na última segunda-feira (22), Alex Escobar, repórter da Globo que cobre a Copa do Mundo, foi hospitalizado em Nova Jersey. Horas depois, o jornalista se pronunciou oficialmente nas redes sociais, tranquilizando seus fãs. Segundo a "Folha de São Paulo", o apresentador deixou o hospital, mas deve ficar afastado das telas até esta sexta-feira (26).

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  • Alex Escobar sorrindo de camisa preta e terno

    Alex Escobar se pronuncia e explica mal-estar ao vivo: ‘Negócio muito doido’

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    O que aconteceu?

    O episódio ocorreu enquanto o jornalista falava ao vivo com a apresentadora Patrícia Poeta, direto de Nova Jersey, no programa "Encontro". Alex Escobar está nos Estados Unidos e acompanha a Copa do Mundo com o grupo Globo. Por precaução, a Globo tirou o jornalista da cobertura do próximo jogo da Seleção Brasileira, nesta quarta-feira (24), contra a Escócia.

    Alex Escobar com microfone e uniforme da Globo
    Alex Escobar com microfone e uniforme da Globo (Foto: Reprodução)

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    Pronunciamento de Escobar

    - Gente boa, resolvi escrever para não postar aquele dramático vídeo com roupa de hospital. Estou bem, sem sintomas de nada. Sei que aparecer falando com aquela boca mole assusta, mas estou bem. Tive dificuldade para falar, negócio muito doido, mas não tive confusão mental, tontura, nada além de não conseguir pronunciar bem as palavras. Fiz exame bagarai e amanhã vou fazer mais pra afastar qualquer tipo de suspeita. Enfim, ano de surpresinhas e desafios que não costumo enfrentar, mas estamos na chuva e de vez em quando, respinga na gente, não tem jeito. O vídeo dá uma impressionada mesmo, mas acreditem, me sinto pronto desde aquele momento para assistir a um jogo do América, fazer um Cafezinho, cantar um samba. Estou bem e falando direito. Patrícia Poeta, desculpe o auê! Nos encontramos em breve, assim que The Good Doctor me liberar. Obrigado por tanto carinho e orações. A gente se vê em breve direto de algum lugar dos States — relatou, em suas redes sociais.

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