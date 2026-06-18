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Elenco sem títulos da Alemanha impacta no desempenho na Copa, analisa Kimmich

Capitão da seleção alemã foi direto ao opinar sobre a atual cenário da equipe, que não vence uma taça de peso há mais de uma década

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
18/06/2026 12:30
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Kimmich analisou impacto da seca de títulos da Alemanha. (Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Com a exceção de Manuel Neuer, nenhum outro jogador do elenco da Alemanha na Copa do Mundo de 2026 conquistou um título de peso pelo seu país. O cenário de escassez de taças na seleção impacta no desempenho e no foco dos jogadores neste Mundial, de acordo com a análise do capitão Joshua Kimmich, um dos mais experientes do elenco.

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    Neuer é o único remanescente do título Mundial de 2014 e retorna à seleção para esta Copa após suspender sua aposentadoria anunciada no fim de 2024. O companheiro do goleiro no Bayern, Kimmich, falou sobre como o atual elenco tem fome de título e que esse pode e deve ser tratado como um combustível para essa edição do torneio.

    - Tirando o Manuel (Neuer), ninguém mais aqui ganhou nada ainda. Dá para perceber que existe uma fome especial de conquistar algo grande. Especialmente os jogadores mais jovens sabem valorizar a oportunidade de fazer parte deste grupo - afirmou o capitão da Alemanha em entrevista coletiva.

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    A fala de Kimmich reflete o período difícil vivido pela seleção alemã desde o título da Copa do Mundo do Brasil, quando a equipe chegou ao tetracampeonato. Após a taça, a seleção amargurou duas eliminações seguidas na fase de grupos do Mundial, tanto em 2018 quanto em 2022. Nesse recorte, a Alemanha conquistou apenas uma taça, a extinta Copa das Confederações de 2017, torneio que servia como teste para a Fifa e que acontecia no mesmo país da Copa um ano antes.

    O próprio Kimmich estava no elenco dessa conquista, ainda sob comando de Joaquim Low, que saiu após o vexame de 2018. Além dele, outros três nomes do atual plantel estavam no torneio há quase dez anos: Antonio Rudiger, Leon Goretzka e Leroy Sané. Entretanto, o título não entra para um hall de taças de peso e não cobre a seca vivida pela Alemanha no período.

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    Mas apesar da fome de títulos, Kimmich foi contido ao analisar o atual momento da Alemanha, que também sofre interferência pela cautela dos jogadores após os vexames de 2018 e 2022. O lateral vê o elenco com um clima positivo após a goleada por 7 a 1 em cima de Curaçao na estreia da Copa e garantiu que os jogadores estão em sintonia quanto ao sentimento da seleção neste Mundial.

    - Depois de uma vitória, é normal que o ambiente seja visto de forma positiva, mas eu já considerava o grupo bastante empolgado antes. Nem todos os dias são flores, mas nos damos muito bem. Todos temos um objetivo em comum, e isso também traz uma energia positiva. No momento, as coisas estão funcionando muito bem. Estamos em uma sequência de dez vitórias e seguimos no caminho certo - disse Kimmich.

    Outro fator ponderado pelo jogador do Bayern de Munique e que também pesa para analisar o caminho da Alemanha nesta Copa é a melhora na qualidade técnica da maioria dos adversários do torneio. Segundo o capitão, é necessário seguir em constante melhora a cada partida, porque seleções menores têm diminuído cada vez mais a diferença técnica para os times considerados favoritos.

    - No geral, é evidente que está cada vez mais difícil vencer partidas, tanto em termos de habilidade futebolística quanto de tática. Tudo está se tornando mais equilibrado. As seleções maiores ainda precisam melhorar para vencer as menores - opinou.

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    Tahith Chong, de Curaçao, é marcado por Kimmich, da Alemanha, na Copa do Mundo (Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES)
    Tahith Chong, de Curaçao, é marcado por Kimmich, da Alemanha, na Copa do Mundo (Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES)

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