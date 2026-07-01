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Argentina tem uma dúvida para enfrentar Cabo Verde na Copa do Mundo

Albiceleste busca vaga nas oitavas de final do Mundial

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 19:20
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Técnico da Argentina, Scaloni põe a mão na cabeça durante treino visando o jogo contra Cabo Verde
Técnico da Argentina, Scaloni põe a mão na cabeça durante treino visando o jogo contra Cabo Verde (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Técnico da Argentina, Lionel Scaloni tem uma dúvida na formação que iniciará o jogo contra Cabo Verde, pela segunda fase da Copa do Mundo. Nesta quinta-feira (2), a Albiceleste faz um último treino em que será definida a escalação em busca de uma vaga nas oitavas de final.

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    Recuperado de um incômodo no joelho direito, Cuti Romero participou normalmente dos últimos três treinos com o grupo. Com isso, o zagueiro do Tottenham deve voltar ao time titular após nem ter sido relacionado para enfrentar a Jordânia e fará dupla de zaga na Argentina com Lisandro Martínez.

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    No ataque, Lautaro Martínez deve ser o companheiro de Lionel Messi, além de fazer seu quarto jogo como titular da Argentina na Copa do Mundo. O atleta vem demonstrando estar em melhor forma do que Julián Álvarez, que deve iniciar no banco de reservas.

    A única dúvida de Lionel Scaloni é sobre quem iniciará o duelo entre Argentina e Cabo Verde na lateral esquerda. Nicolás Tagliafico é o jogador da posição, mas chegou machucado na Copa do Mundo, e Facundo Medina aproveitou muito bem as chances que teve contra Argélia e Áustria.

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    Com isso, a Argentina deve entrar em campo com Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico (Medina); Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez e Almada.

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    Lionel Messi sorri em treino da Argentina visando o jogo com Cabo Verde, pela Copa do Mundo
    Lionel Messi sorri em treino da Argentina visando o jogo com Cabo Verde, pela Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)
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