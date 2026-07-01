Argentina tem uma dúvida para enfrentar Cabo Verde na Copa do Mundo
Albiceleste busca vaga nas oitavas de final do Mundial
Técnico da Argentina, Lionel Scaloni tem uma dúvida na formação que iniciará o jogo contra Cabo Verde, pela segunda fase da Copa do Mundo. Nesta quinta-feira (2), a Albiceleste faz um último treino em que será definida a escalação em busca de uma vaga nas oitavas de final.
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Recuperado de um incômodo no joelho direito, Cuti Romero participou normalmente dos últimos três treinos com o grupo. Com isso, o zagueiro do Tottenham deve voltar ao time titular após nem ter sido relacionado para enfrentar a Jordânia e fará dupla de zaga na Argentina com Lisandro Martínez.
No ataque, Lautaro Martínez deve ser o companheiro de Lionel Messi, além de fazer seu quarto jogo como titular da Argentina na Copa do Mundo. O atleta vem demonstrando estar em melhor forma do que Julián Álvarez, que deve iniciar no banco de reservas.
A única dúvida de Lionel Scaloni é sobre quem iniciará o duelo entre Argentina e Cabo Verde na lateral esquerda. Nicolás Tagliafico é o jogador da posição, mas chegou machucado na Copa do Mundo, e Facundo Medina aproveitou muito bem as chances que teve contra Argélia e Áustria.
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Veja a provável escalação da Argentina contra Cabo Verde
Com isso, a Argentina deve entrar em campo com Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico (Medina); Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez e Almada.
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