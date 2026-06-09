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Com Bellingham 'sob pressão', Inglaterra encerra preparação para amistoso antes da Copa do Mundo

Inglaterra estreia na Copa do Mundo no dia 17 de junho, contra a Croácia, em Dallas

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
09/06/2026 07:00
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Jude Bellingham durante partida internacional da Seleção da Inglaterra contra a Nova Zelândia. (Foto: Rich Storry / Getty Images/ AFP)
Jude Bellingham durante partida internacional da Seleção da Inglaterra contra a Nova Zelândia. (Foto: Rich Storry / Getty Images/ AFP)

Mesmo sendo um dos principais nomes da seleção da Inglaterra, Jude Bellingham não tem presença garantida entre os titulares para a Copa do Mundo. Durante a preparação da equipe para a estreia no torneio, o técnico Thomas Tuchel deixou claro que o meia do Real Madrid precisará disputar espaço em um elenco que conta com diversas opções para o setor.

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    • A principal concorrência vem de Morgan Rogers. O jogador do Aston Villa foi o único atleta inglês a participar dos oito jogos da equipe nas Eliminatórias, enquanto Bellingham esteve em campo em apenas quatro oportunidades.

    — Sim, ele precisa. Ele sabe que é um dos titulares, mas temos entre 14 e 15 jogadores que podem começar jogando. Essas funções podem mudar a qualquer momento, mas, neste momento, acredito que temos entre 14 e 15 jogadores que são titulares em potencial, e Jude é um deles - afirmou Tuchel.

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    A comparação entre os dois ganhou força no amistoso contra a Nova Zelândia, disputado em Tampa, nos Estados Unidos. Bellingham e Rogers atuaram por 45 minutos na função de meia ofensivo, em uma partida marcada pela rotação promovida pelo treinador devido ao forte calor e à alta umidade da Flórida.

    Durante o segundo tempo, o jogador do Real Madrid utilizou pela primeira vez a braçadeira de capitão da seleção inglesa. Apesar disso, Tuchel evitou dar um significado maior ao episódio e reforçou que a escolha ocorreu em razão da experiência do atleta com a camisa da Inglaterra.

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    Mesmo abrindo a disputa por uma vaga no time titular, o treinador fez questão de destacar o bom momento vivido por Bellingham após retornar de lesão.

    — Ele está muito bem nos treinamentos. Acho que vive um momento ideal porque teve seu período de descanso e está com muita vontade de voltar a jogar. Depois de uma lesão, isso é normal. Ele está feliz por estar de volta ao campo e aproveita tudo - disse.

    Jude Bellingham é jogador do Real Madri e também da Seleção da Inglaterra. (Foto (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Jude Bellingham é jogador do Real Madri e também da Seleção da Inglaterra. (Foto (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    O que vem pela frente antes da estreia da Inglaterra:

    Outro tema que segue em debate é o papel de Bellingham dentro da hierarquia da seleção inglesa. Tuchel voltou a evitar confirmar se o meia integra oficialmente o grupo de liderança da equipe, criado durante a passagem de Gareth Southgate e mantido pela atual comissão técnica para discutir questões estratégicas e decisões internas.

    A Inglaterra está concentrada na Flórida para concluir sua adaptação às condições climáticas que encontrará durante a Copa do Mundo. O amistoso contra a Nova Zelândia, vencido por 1 a 0 no último sábado, foi tratado pela comissão técnica praticamente como um teste de preparação física e tática para o torneio.

    Antes da estreia no Mundial, marcada para o dia 17 de junho contra a Croácia, no AT&T Stadium, em Dallas, os ingleses ainda farão um último amistoso diante da Costa Rica nesta quarta-feira (10), em Orlando. A equipe de Tuchel está no Grupo L, que também conta com Gana e Panamá.

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