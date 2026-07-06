Uefa critica Fifa por Balogun e fala em 'linha vermelha'
Entidade europeia critica decisão da FIFA de suspender punição
A decisão da Fifa de suspender a punição aplicada ao atacante Folarin Balogun, dos Estados Unidos, provocou reação da Uefa . Nesta segunda-feira (6), a entidade que administra o futebol europeu divulgou um duro comunicado criticando a liberação do jogador para disputar as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 contra a Bélgica, mesmo após ter sido expulso na fase anterior.
Especialistas criticam decisão da Fifa sobre Balogun, dos EUA: ‘Muito ruim’
Casa Branca liga para a Fifa por revisão do cartão vermelho de Balogun, diz jornalista
Donald Trump agradece anulação do cartão vermelho de Balogun
No documento, a Uefa afirma que a medida adotada pela Fifa no caso Balogun "ultrapassou uma linha vermelha" e coloca em risco a credibilidade da competição. A entidade também considera a decisão "sem precedentes, incompreensível e injustificável", ressaltando que a suspensão automática após um cartão vermelho é um princípio básico previsto nos regulamentos do futebol.
A polêmica ganhou ainda mais força após a divulgação de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou em contato com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, para pedir a revisão da punição imposta a Balogun. Depois da decisão favorável ao atacante, Trump agradeceu publicamente à entidade em sua rede social Truth Social.
Caso Balogun amplia tensão entre Uefa e Fifa
Na nota oficial, a Uefa reforça que o futebol depende da aplicação uniforme das regras e que abrir exceções durante um torneio compromete a igualdade entre os participantes.
Segundo a entidade, diversos jogadores expulsos ao longo da Copa do Mundo cumpriram a suspensão automática de uma partida. Por isso, conceder tratamento diferente a Balogun cria um precedente que poderá gerar novos questionamentos durante a competição.
A federação europeia também argumenta que, quando os responsáveis pela aplicação das regras deixam de garantir segurança jurídica, a integridade do esporte fica ameaçada.
Além da Uefa, decisão da Fifa no caso Balogun, também desagradou à Federação Belga de Futebol. A entidade classificou a medida como surpreendente e apresentou recurso contra a liberação do jogador, alegando que a suspensão automática prevista no regulamento não deveria ter sido flexibilizada. A federação estuda outras medidas jurídicas relacionadas ao caso.
Balogun foi expulso na vitória dos Estados Unidos sobre a Bósnia e Herzegovina após uma entrada considerada perigosa. Inicialmente, ele cumpriria a suspensão automática nas oitavas de final, mas a FIFA utilizou o artigo 27 do Código Disciplinar para suspender a aplicação da sanção por um período probatório de um ano, permitindo que o atacante enfrentasse a Bélgica.
O episódio aumentou a tensão entre as duas principais entidades do futebol mundial durante a Copa do Mundo de 2026. Para a UEFA, decisões excepcionais como a tomada pela FIFA podem comprometer não apenas a credibilidade do torneio atual, mas também servir de referência para futuras competições.
Enquanto a FIFA ainda não respondeu oficialmente às críticas da UEFA, o caso Balogun gera repercussão internacional e levanta discussões sobre transparência, aplicação dos regulamentos e possível influência política nas decisões disciplinares durante o Mundial.
🤑 Receba 12% de cashback em jogos de slots na Estrelabet
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Copa do Mundo 2026
Explicação de Ancelotti após eliminação do Brasil gera revolta: 'Tem que ser'Há 52 minutos
Copa do Mundo 2026
Jornalista não perdoa entrada de Neymar: 'Estragou o momento do Brasil'Há 1 hora
Fora de Campo
Qual jogo da Copa do Mundo Globo e SBT transmitem hoje (6)?Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Jordan Henderson sofre grave lesão durante comemoração da InglaterraHá 1 hora
Fora de Campo
Ex-diretor do Sportv analisa cobertura do canal na Copa: 'Muito triste'Há 2 horas
Copa do Mundo 2026
Noruega x Inglaterra: data, horário e local do duelo decisivo na Copa do MundoHá 2 horas
Mais LANCE!