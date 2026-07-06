Uefa critica Fifa por Balogun e fala em 'linha vermelha' Entidade europeia critica decisão da FIFA de suspender punição

A decisão da Fifa de suspender a punição aplicada ao atacante Folarin Balogun, dos Estados Unidos, provocou reação da Uefa . Nesta segunda-feira (6), a entidade que administra o futebol europeu divulgou um duro comunicado criticando a liberação do jogador para disputar as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 contra a Bélgica, mesmo após ter sido expulso na fase anterior.

No documento, a Uefa afirma que a medida adotada pela Fifa no caso Balogun "ultrapassou uma linha vermelha" e coloca em risco a credibilidade da competição. A entidade também considera a decisão "sem precedentes, incompreensível e injustificável", ressaltando que a suspensão automática após um cartão vermelho é um princípio básico previsto nos regulamentos do futebol.

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A polêmica ganhou ainda mais força após a divulgação de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou em contato com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, para pedir a revisão da punição imposta a Balogun. Depois da decisão favorável ao atacante, Trump agradeceu publicamente à entidade em sua rede social Truth Social.

Caso Balogun amplia tensão entre Uefa e Fifa

Na nota oficial, a Uefa reforça que o futebol depende da aplicação uniforme das regras e que abrir exceções durante um torneio compromete a igualdade entre os participantes.

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Segundo a entidade, diversos jogadores expulsos ao longo da Copa do Mundo cumpriram a suspensão automática de uma partida. Por isso, conceder tratamento diferente a Balogun cria um precedente que poderá gerar novos questionamentos durante a competição.

A federação europeia também argumenta que, quando os responsáveis pela aplicação das regras deixam de garantir segurança jurídica, a integridade do esporte fica ameaçada.

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Além da Uefa, decisão da Fifa no caso Balogun, também desagradou à Federação Belga de Futebol. A entidade classificou a medida como surpreendente e apresentou recurso contra a liberação do jogador, alegando que a suspensão automática prevista no regulamento não deveria ter sido flexibilizada. A federação estuda outras medidas jurídicas relacionadas ao caso.

Balogun foi expulso na vitória dos Estados Unidos sobre a Bósnia e Herzegovina após uma entrada considerada perigosa. Inicialmente, ele cumpriria a suspensão automática nas oitavas de final, mas a FIFA utilizou o artigo 27 do Código Disciplinar para suspender a aplicação da sanção por um período probatório de um ano, permitindo que o atacante enfrentasse a Bélgica.

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Alvo de polÊmica entre a UEFA e a FIFA, Balogun fez um gol e foi expulso no confronto contra a Bósnia. (Foto: Jamie Squire/Getty Images/AFP)

O episódio aumentou a tensão entre as duas principais entidades do futebol mundial durante a Copa do Mundo de 2026. Para a UEFA, decisões excepcionais como a tomada pela FIFA podem comprometer não apenas a credibilidade do torneio atual, mas também servir de referência para futuras competições.

Enquanto a FIFA ainda não respondeu oficialmente às críticas da UEFA, o caso Balogun gera repercussão internacional e levanta discussões sobre transparência, aplicação dos regulamentos e possível influência política nas decisões disciplinares durante o Mundial.

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