Guia completo do Lance! saiba tudo sobre o Irã na Copa do Mundo

Antes do início da Copa do Mundo, a Seleção do Irã vive um momento particular em sua história e se encontra em um cenário revestido de indefinições e tensões que colocam em cheque sua participação no torneio. O país convive em conflito político com os Estados Unidos, um dos países-sede, além de Israel, e burocracias ainda impedem que sua participação seja confirmada, apesar de os iranianos afirmarem o desejo de seguir rumo à América do Norte.

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Dentro de campo, esta Copa do Mundo deve marcar a despedida da atual geração da Seleção Iraniana, que foi na última década o país mais sólido e regular do cenário asiático, mas ficou aquém das expectativas, mesmo com a grande relevância conquistada no âmbito continental. O título da Copa da Ásia Central, em 2023, justifica sua força, mas a questão é no cenário mundial, que ainda figura com pouco protagonismo, o que se reflete na Copa do Mundo.

O Irã, em seis participações, ainda luta para chegar à fase de mata-mata, feito que seria inédito para o país, e figurar com maior presença no panorama mundial. O Irã está no grupo G, junto com Bélgica, Egito e Nova Zelândia, e, em meio a um cenário tenso extra-campo e não muito otimista, esportivamente, a Seleção tentará avançar da fase de grupos e buscar uma campanha histórica.

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Seleção do Irã em campo (Divulgação/Fifa)

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🌍 O Cenário: Como o Irã chega à Copa?

O Irã conquistou a vaga para a Copa de forma direta na terceira fase das eliminatórias asiáticas e com três rodadas de antecedência. Com a classificação garantida, começaram a surgir resultados frustrantes. O vice-campeonato em 2025, na segunda edição da Copa da Ásia Central, para Uzbequistão, e as oscilações entre vitórias e derrotas nos amistosos seguintes não empolgaram.

Em 2026, o cenário político tomou conta. Os ataques campais entre o país e os Estados Unidos colocam em cheque a participação do Irã na Copa do Mundo. O Ministério dos Esportes ameaçou um boicote como medida inicial, depois solicitou que as partidas da Seleção fossem no México para evitar a entrada nos Estados Unidos. A Fifa então se mobilizou para que a presença iraniana fosse garantida na competição após conversas entre as partes. Mas ainda é uma questão ainda incerta.

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📈 Melhor campanha em Copas

Mesmo com certo costume de disputar Copas do Mundo, o Irã ainda segue com o tabu de nunca chegar ao mata-mata. O contexto da competição não contribui para isso, visto que, das 18 partidas disputadas na competição, o Irã contabiliza 11 derrotas. Diante disso, a edição da Rússia, em 2018, foi a melhor das campanhas iranianas. O país ficou a um ponto de se classificar em um grupo bastante difícil, que contava com Espanha, Portugal e Marrocos, que chegaria às semifinais naquela ocasião. Após vitória sobre os marroquinos, a Equipe Melli perdeu para a Espanha na rodada seguinte e transformou o último jogo, contra Portugal, em uma final. O empate com direito a pênalti defendido de Cristiano Ronaldo levou a equipe aos quatro pontos e quase se classificou, se não fosse o gol de empate no fim da Espanha, contra o Marrocos, que levou o time aos cinco pontos. O resultado, portanto, eliminou o Irã, que por minutos não alcançou as oitavas.

✨ Fato curioso: caso Azmoun

O atacante Sardar Azmoun, um dos grandes jogadores da geração iraniana, após publicação de uma foto ao lado do sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, governante dos Emirados Árabes, e durante toda a questão política envolvida, foi cortado e banido da seleção nacional. Foi um tema que gerou muita repercussão negativa e foi vista como um ato de deslealdade. Com isso, o atacante ainda é dúvida para a disputa da competição.

⚡ O cara do time: Mehdi Taremi

Taremi, atacante do Olympiacos, da Grécia, é o maior artilheiro da Seleção Iraniana em atividade e se tornou a grande referência e símbolo da geração persa, ainda mais com a possível ausência de Azmoun. Além do time grego, Taremi tem passagens por times europeus mais relevantes: Inter de Milão e Porto. Uma experiência de alto nível europeu importante para o Irã. Ele vai para a quarta disputa de Mundial de sua carreira e será a figura de esperança da equipe no setor ofensivo para buscar a inédita classificação para o mata-mata. Pela atual temporada, Taremi tem 16 participações em gols em 34 partidas. Apesar de bom faro de gol, Taremi tenderá a atuar como um meia-atacante, atrás do centroavante, justamente por ter qualidade para armar as jogadas e achar os companheiros em situações de contra-ataque, podendo fazer um pivô e acionar os pontas ou facilitar a infiltração do centroavante durante as transições rápidas.

👁️ Fique de olho: Mohammad Mohebi

Mohebi é um nome interessante de ataque do Irã neste ciclo de preparação. É um ponta rápido e intenso, atua pelos dois lados e é um dos jogadores que pode contribuir para a equipe para tentar suprir a ausência de Gholilzadeh. Mohebi é uma peça importante no sistema ofensivo e se valoriza pela eficiência nos contra-ataques e intensidade física, tentando elevar o poder de fogo do Irã. Em um estilo de jogo organizado defensivamente e tentando ser cada vez mais competitivo no ataque, focado nos contra-ataques, Mohebi, com característica mais vertical, pode se encaixar.



👨‍🏫 Quem é o treinador do Irã na Copa do Mundo?

Depois de quase 30 anos de um trabalho consolidado de Carlos Queiroz, o Irã aposta em uma reedição de Amir Ghalenoei. Considerado um dos treinadores mais conceituados do país, Amir Ghalenoei está em sua segunda passagem pela Seleção. Com a alcunha de "General" de seus tempos de jogador, Ghaleonoei logo se formou em treinador após o fim de sua carreira e assumiu o Irã neste último ciclo. Sua primeira passagem pela equipe nacional foi entre 2006 e 2007, antes de retornar ao ciclo dos clubes. Sob seu segundo comando, a partir de 2023, os Persas venceram a primeira edição da Copa da Ásia Central naquele mesmo ano e chegaram às semifinais da Copa Ásia, além da classificação sem sustos para a Copa do Mundo. Agora Amir se prepara para disputar a sua primeira Copa e a quarta consecutiva do Irã.

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📋 Time base (4-2-3-1)

Beiranvand; Rezaeian, Kanaani, Khalizadeh e Mohammadi; Ghodds e Ezatolahi; Jahanbakhsh, Taremi e Mohebi; e Husseinzadeh

🗓️ Agenda da Austrália na fase de grupos da Copa do Mundo (Horários de Brasília)

Irã x Nova Zelândia

⚽ Fase de grupos (Grupo G)

📅 15 de junho, segunda-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ SoFi Stadium, Los Angeles (EUA)

Irã x Bélgica

⚽ Fase de grupos (Grupo G)

📅 21 de junho, domingo, às 16h (de Brasília)

🏟️ SoFi Stadium, Los Angeles (EUA)

Egito x Irã

⚽ Fase de grupos (Grupo G)

📅 27 de junho, sábado, às 0h00 (de Brasília)

🏟️ Lumen Field Stadium, Seattle (EUA)



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