Fifa garante Irã na Copa do Mundo com jogos nos EUA

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, colocou um fim às especulações sobre a logística da seleção do Irã para a Copa do Mundo de 2026. Durante o congresso de delegados da entidade, realizado nesta quinta-feira (30), no Canadá, o dirigente confirmou que a equipe asiática não apenas participará do torneio, como jogará suas partidas em cidades dos Estados Unidos. Logo após a declaração, o presidente Donald Trump manifestou concordância com a decisão.

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A permanência do Irã no grupo de sedes dos EUA era tratada como uma incógnita devido ao agravamento das tensões geopolíticas e aos ataques envolvendo EUA, Israel e Irã no final de fevereiro.

- Gostaria de confirmar que, naturalmente, o Irã participará da Copa do Mundo de 2026 e jogará nos Estados Unidos da América. A razão é simples: o futebol precisa nos unir. A Fifa une o mundo. Devemos sempre nos lembrar de ser positivos - declarou Infantino.

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Para evitar o clima de tensão em território americano, a federação iraniana chegou a solicitar que seus compromissos da fase de grupos fossem transferidos para o México. O pedido, no entanto, foi negado pela Fifa. Com isso, o cronograma original está mantido:

Partidas: O Irã enfrenta Nova Zelândia e Bélgica em Los Angeles, e fecha a primeira fase contra o Egito, em Seattle.

Preparação: O centro de treinamento da equipe será em Tucson, no Arizona.

A resposta de Donald Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou a decisão em conversa com jornalistas na Casa Branca e demonstrou total alinhamento com a entidade máxima do futebol. Em tom informal, o mandatário exaltou sua relação com o presidente da Fifa e minimizou os entraves diplomáticos para a realização das partidas.

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— Bom, se o Gianni disse isso, tudo bem. Gianni Infantino, que figura! Sabe de uma coisa? Deixe-os jogar. O Gianni é fantástico. Ele é meu amigo e conversou comigo sobre isso" — afirmou Trump.

O norte-americano ainda revelou detalhes da conversa com o dirigente e chegou a questionar, em tom de dúvida, a qualidade técnica da seleção iraniana. — Eles têm um bom time? Vocês têm alguma ideia? Seria difícil de acreditar, na verdade, mas acho que devemos deixá-los jogar, certo? — concluiu o presidente.

Embora o governo Trump tenha dado sinal verde para a presença dos atletas, o cenário político impõe restrições. O secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que o país não dificultará a entrada dos jogadores, mas ressaltou que membros da comitiva e acompanhantes passarão por um filtro rigoroso e poderão ter o visto negado.

Até o momento, a Federação Iraniana de Futebol mantém silêncio e ainda não oficializou sua confirmação definitiva após a fala de Infantino.

Gianni Infantino tem cumprido agenda frequente com Donald Trump (Foto: Divulgação/fifa)

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