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Canobbio após estreia do Uruguai na Copa: 'Estou aqui graças ao Fluminense'

Jogador falou com o Lance! depois da partida

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 03:30
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Agustín Canobbio estreou na Copa do Mundo de 2026 com a camisa do Uruguai e não esqueceu do Fluminense. Após o empate por 1 a 1 com a Arábia Saudita, nesta segunda-feira (15), no Hard Rock Stadium, em Miami, o atacante falou com o Lance! e agradeceu ao clube carioca pelo momento que vive na carreira.

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    Reserva no início da partida, Canobbio entrou no intervalo na vaga de Darwin Núñez e participou da pressão uruguaia que culminou no empate, marcado por Maxi Araújo aos 35 minutos do segundo tempo.

    Questionado sobre o que espera da sequência da Celeste na Copa do Mundo, o atacante destacou a evolução apresentada após o intervalo e projetou uma equipe mais agressiva nas próximas rodadas.

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    — Tentar repetir e melhorar o segundo tempo de hoje. Isso acho que é primordial para que a gente leve os três pontos, conseguir se impor dentro do grupo e mostrar pro mundo o que é o Uruguai também — afirmou.

    O Uruguai saiu atrás no placar após gol de Abdulelah Al-Amri ainda na primeira etapa e encontrou dificuldades para furar a defesa saudita. Sem Arrascaeta, lesionado e fora da estreia, a equipe de Marcelo Bielsa cresceu no segundo tempo, mas não conseguiu a virada.

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    Na próxima rodada, a Celeste enfrenta Cabo Verde, no domingo (21), em Miami, em duelo que pode ser decisivo para as pretensões da equipe no Grupo H.

    Além da análise sobre a partida, Canobbio aproveitou a conversa com o Lance! para mandar uma mensagem especial à torcida tricolor. O atacante vive sua primeira temporada no Fluminense e se consolidou como uma das peças importantes do elenco comandado por Luis Zubeldía.

    — Muito grato por tudo que eles deram para mim. Hoje em dia estou aqui graças ao Fluzão, sempre vão estar dentro do meu coração também — disse o uruguaio.

    Elenco do Fluminense ganha férias durante a Copa do Mundo

    O Fluminense encerrou o primeiro semestre do ano neste domingo (31), diante do Cruzeiro, no Mineirão. O elenco está liberado para férias a partir de 1º de junho. O descanso vai até o dia 22, com reapresentação marcada para 23 de junho no CT Carlos Castilho. O Tricolor segue vivo em todas as competições.

    A preparação para a sequência da temporada acontecerá integralmente no Rio de Janeiro. A comissão técnica pretende utilizar o período como uma espécie de intertemporada, aproveitando as semanas sem partidas para ajustes físicos, técnicos e táticos. O clube também estuda a realização de até dois amistosos durante esse período, embora adversários e datas ainda estejam sendo definidos.

    Canobbio, do Fluminense, na partida entre Uruguai e Arábia Saudita (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
    Canobbio, do Fluminense, na partida entre Uruguai e Arábia Saudita (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

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