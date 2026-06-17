16 de junho, o dia de Messi: de promessa a lenda, sempre sob o olhar de Scaloni Argentino estreia na Copa de 2026 com três gols e revive uma data que marcou o início de sua trajetória há exatos 20 anos

Uma data para a eternidade. Há jogadores que, ao longo da carreira, criam datas especiais. Lionel Messi parece ter criado uma para si: 16 de junho. Em 2006, o dia marcou o início da história do argentino em Copas do Mundo. Ainda com 18 anos, disputou sua primeira partida no torneio. Vinte anos depois, na última terça-feira (16), a mesma data ganhou um novo capítulo. Agora não mais como promessa, mas como campeão mundial, capitão da Argentina e um dos maiores nomes da história do esporte.

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A estreia da seleção argentina na atual edição do Mundial contou com mais uma apresentação brilhante de Messi. O camisa 10 marcou três gols na vitória sobre a Argélia e alcançou a marca de 16 gols em Copas do Mundo, igualando o recorde do alemão Miroslav Klose. O feito, por si só, já seria histórico. Mas ganhou contornos ainda mais simbólicos por causa da coincidência ou, para os mais românticos, do destino.

O nascimento de Lionel Messi nas Copas

O primeiro capítulo de Messi em Copas aconteceu justamente em 16 de junho de 2006. Na segunda rodada da fase de grupos do Mundial da Alemanha, a Argentina atropelou Sérvia e Montenegro por 6 a 0. Treinado por José Pékerman e observado por Diego Maradona das tribunas, o então camisa 19 começou a partida no banco de reservas. Aos 18 anos, ainda era tratado como uma joia a ser lapidada.

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Quando entrou em campo, porém, mostrou que seu futuro já havia começado. Participou da goleada com um tento e uma assistência, tornando-se o jogador mais jovem da história da Argentina a marcar em Copas do Mundo. Ali nascia oficialmente a trajetória de Messi nos Mundiais.

Messi na Copa do Mundo de 2006 (Foto: AFP)

O olhar de Scaloni que atravessou duas décadas

Talvez a curiosidade mais emocionante daquela partida não esteja apenas nos gols ou no brilho de um jovem talento em campo. Ela estava silenciosamente no banco de reservas. Ali estava Lionel Scaloni, então jogador da Argentina, observando de perto a estreia de um garoto que mudaria a história do futebol mundial.

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Duas décadas depois, o mesmo Scaloni comanda a seleção argentina e carrega a missão de manter vivo o legado iniciado naquela noite inesquecível, quando viu surgir, diante de seus próprios olhos, o fenômeno chamado Lionel Messi.

As imagens da transmissão mostram o então defensor observando Messi antes de sua entrada em campo, no lugar de Maxi Rodríguez. Um olhar atento, quase curioso, diante de um garoto que começava a escrever sua história.

Messi e Scaloni na Copa do Mundo de 2006 (Foto: Reprodução)

Pouco depois, quando a partida termina, Scaloni protagoniza outra cena simbólica. Na saída para o vestiário, corre em direção ao jovem companheiro, dá um chute amistoso por trás, em tom de brincadeira, e o abraça, numa espécie de reconhecimento pela atuação que acabara de presenciar.

Abraço de Messi e Scaloni na Copa do Mundo de 2006 (Foto: Reprodução)

De testemunha a comandante

Scaloni esteve presente em praticamente todos os capítulos mais importantes da trajetória de Messi nas Copas. Foi companheiro em 2006. Foi treinador na conquista do título mundial em 2022. E estava novamente à beira do gramado em 2026, vendo o camisa 10 protagonizar mais uma atuação histórica.

Por isso, talvez não tenha sido surpresa que o treinador tenha se emocionado ao substituir Messi, já com o resultado definido diante da Argélia. Naquele momento, ao abraçar o craque e dizer "te amo muito", Scaloni deixou escapar um sentimento que vai além da relação entre técnico e jogador.

Messi e Scaloni na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução)

Scaloni fica "sem palavras" para Messi

Após a partida em Kansas City, o treinador argentino resumiu aquilo que milhões de pessoas sentem ao assistir Messi.

— Sem palavras, vou falar o quê? Qualquer coisa que eu falar... Ele é demais. Ele vem fazendo isso há 20 anos. Acho que as pessoas sempre querem ver. Temos que desfrutar o que ele está fazendo. É simplesmente incrível — iniciou Scaloni.

Scaloni emocionado na saída de Messi Foto: Reprodução)

— Quando você tem esse tipo de jogador, sabe que tem uma carta na manga. Acho que ele é o melhor jogador que eu vi. Temos que aproveitar até que ele diga que não vai jogar mais — completou.

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