logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Brasil garante liderança e soma mais uma classificação ao mata-mata da Copa do Mundo

Classificação mantém campanhas de 1930 e 1966 como casos isolados

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 21:42
Favorite o Lance! no Google
Neymar volta à Seleção no jogo entre Brasil x Escócia pela Copa do Mundo
Neymar, com a camisa amarela da Seleção, contra os zagueiros da Escócia, pela Copa do Mundo (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

A vitória do Brasil sobre a Escócia, nesta quarta-feira (24), garantiu matematicamente a Seleção Brasileira na segunda fase da Copa do Mundo como a primeira do grupo C. O triunfo, além de garantir o Brasil como líder do grupo, também marca mais uma edição em que a Seleção frequentará a fase eliminatória do Mundial, algo que aconteceu 21 vezes em 23 edições realizadas até aqui. 

continua após a publicidade
  • Lance!

    Quantos jogos, gols e assistências Neymar tem pela Seleção Brasileira?

    Seleção Brasileira
    Há 48 minutos
  • Vini Jr comemora o primeiro gol do Brasil na vitória sobre a Escócia na Copa do Mundo

    Vini Jr marca contra a Escócia e vira artilheiro da era Ancelotti na Seleção

    Seleção Brasileira
    Há 1 hora
  • Após derrota para o Paraguai, a Turquia foi eliminada da Copa do Mundo (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)

    Estatísticas da Copa do Mundo: Seleção que mais finalizou ainda não marcou

    Sites de apostas
    Há 3 horas

    • ➡️Vini Jr atinge feito de Ronaldo Fenômeno e entra para a história da Copa do Mundo

    Ou seja, em 23 edições do torneio, em apenas duas oportunidades a Seleção Brasileira ficou pelo caminho ainda na fase de grupos de Copa do Mundo: em 1930, primeira edição, no Uruguai; e em 1966, na Inglaterra. Relembre: 

    Copa de 1930: problemas políticos e eliminação precoce

    Na primeira Copa do Mundo, disputada no Uruguai, a Seleção chegou dividida por conflitos políticas entre dirigentes do Rio de Janeiro e de São Paulo. Havia uma disputa entre a Confederação Brasileira de Desportos (CBD) e a Associação Paulista de Esportes Atléticos (APEA), o que provocou um racha no futebol nacional.

    continua após a publicidade

    A crise foi tão grande que clubes paulistas se recusaram a ceder jogadores. A base da equipe acabou sendo formada por atletas do Rio de Janeiro, o que enfraqueceu tecnicamente a Seleção. Dentro de campo, o Brasil perdeu para a Iugoslávia por 2 a 1 na estreia — partida em que Preguinho marcou o primeiro gol brasileiro em Mundiais. A vitória por 4 a 0 sobre a Bolívia na rodada seguinte não foi suficiente para evitar a eliminação. 

    Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1966 (Foto: Popperfoto/Getty Images)

    Copa de 1966: o fracasso do bicampeão mundial

    Na Inglaterra, o Brasil chegou como bicampeão mundial (1958 e 1962) e um dos favoritos ao título. Entretanto, a preparação foi caótica. A CBD promoveu uma convocação gigantesca durante o ciclo, testando dezenas de jogadores e dificultando a formação de uma equipe sólida. Além disso, havia divergências internas sobre a escalação e pouca organização tática em comparação às seleções europeias.

    continua após a publicidade

    O elenco contava com craques como Pelé e Garrincha, mas sofreu com problemas de planejamento, lesões e falta de equilíbrio tático. Após vencer a Bulgária por 2 a 0, a Seleção perdeu para a Hungria por 3 a 1 e depois para Portugal pelo mesmo placar. Com isso, foi eliminada na primeira fase, tornando-se apenas a segunda campeã mundial a cair tão cedo na edição seguinte ao título. A queda foi considerada uma das maiores decepções da história da Seleção. O fracasso serviu de lição para o ciclo seguinte, que contou com uma reformulação da estrutura do futebol brasileiro e melhor montagem do elenco campeão em 1970, no México.

    ➡️Quantos gols faltam para Vini Jr. ultrapassar Messi? Veja artilharia da Copa

    Regularidade no mata-mata

    A classificação à segunda fase na Copa do Mundo de 2026 apenas reforça um dado que ajuda a dimensionar a regularidade da Seleção Brasileira no torneio. Em 23 participações na Copa do Mundo, o Brasil só ficou pelo caminho ainda na fase de grupos em duas ocasiões. As campanhas de 1930 e 1966 podem ser considerados casos isolados de uma trajetória marcada por campanhas longas, vitoriosas e cercada por um constante protagonismo mundial.

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Matheus Cunha comemora gol da Seleção Brasileira na Copa do MUndo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Seleção BrasileiraQual foi o melhor jogador do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo? VoteHá 1 minuto
    De joelhos, Alisson comemora gol do Brasil contra a Escócia
    Copa do Mundo 2026Alisson exalta volta de Neymar e atuação do Brasil: 'Encontramos um jeito de jogar'Há 1 minuto
    Rayan cabeceia a bola na vitória do Brasil sobre a Escócia
    Copa do Mundo 2026Rayan entra em lista liderada por Pelé em vitória sobre a EscóciaHá 2 minutos
    Danilo durante entrevista após jogo da Seleção Brasileira
    Seleção BrasileiraDanilo destaca evolução do Brasil na Copa do Mundo e aponta caminho para o títuloHá 3 minutos
    Vinicus Junior celebrando durante o jogo entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Vini Jr supera Messi e Haaland em prêmios na Copa do MundoHá 5 minutos
    Neymar abraça Matheus Cunha e volta a jogar pela Seleção em Brasil 3 a 0 Escócia
    Copa do Mundo 2026Escócia x Brasil: veja os melhores momentos do jogo do grupo C da Copa do MundoHá 8 minutos

    Mais LANCE!

    Ancelotti conversa com Neymar durante Brasil 3 x 0 Escócia
    Qual foi o resultado do jogo do Brasil na Copa do Mundo?
    Vinicus Junior celebrando durante o jogo entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo
    Vini Jr analisa partida do Brasil e revela promessa de Ancelotti: 'Pés no chão'
    Ancelotti conversa com Neymar durante Brasil 3 x 0 Escócia
    Ancelotti comemora retorno de Neymar e valoriza Copa de Vini Jr
    Matheus Cunha após Brasil x Escócia
    Matheus Cunha avalia fase de grupos do Brasil na Copa do Mundo: 'Todo mundo sabe'
    Matheus Cunha faz imitação de sufista em comemoração de gol em Brasil x Escócia na Copa do Mundo
    Quando o Brasil joga: datas e horários até a final da Copa do Mundo
    Ídolo do Flamengo elogiou jogador reserva em Brasil x Panamá (Foto: Reprodução)
    Maestro Júnior critica jogador do Brasil contra a Escócia: 'Sem necessidade'
    Vini Jr. comemora o gol que abriu o placar para o Brasil contra a Escócia |
    Como a imprensa britânica viu Brasil e Escócia pela Copa do Mundo?
    Rayan e Vini Jr durante comemoração do primeiro gol da partida entre Brasil e Escócia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Torcedores comparam Raphinha e Rayan após Escócia x Brasil: 'É simples'
    Neymar abraça Matheus Cunha e volta a jogar pela Seleção em Brasil 3 a 0 Escócia
    Neymar estreia nos braços do povo para a 4ª Copa do Mundo
    Entrada de Neymar em Escócia x Brasil divide opiniões: 'Dá pra ver'
    O atacante brasileiro Vinicius Junior comemora com a mão na cabeça após marcar o segundo gol de sua equipe durante a partida do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 entre Escócia e Brasil, no Miami Stadium, em Miami Gardens.
    Brasil em primeiro: veja como ficou o Grupo C da Copa do Mundo
    Matheus Cunha comemora o terceiro gol do Brasil sobre a Escócia
    Vitória do Brasil muda rotina do trabalhador na próxima segunda; entenda
    Alisson fazendo defesa durante Brasil x Escócia na Copa do Mundo
    Atuação de Alisson pelo Brasil anima torcedores: 'Tenho que admitir'