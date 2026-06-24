Brasil garante liderança e soma mais uma classificação ao mata-mata da Copa do Mundo Classificação mantém campanhas de 1930 e 1966 como casos isolados

A vitória do Brasil sobre a Escócia, nesta quarta-feira (24), garantiu matematicamente a Seleção Brasileira na segunda fase da Copa do Mundo como a primeira do grupo C. O triunfo, além de garantir o Brasil como líder do grupo, também marca mais uma edição em que a Seleção frequentará a fase eliminatória do Mundial, algo que aconteceu 21 vezes em 23 edições realizadas até aqui.

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Ou seja, em 23 edições do torneio, em apenas duas oportunidades a Seleção Brasileira ficou pelo caminho ainda na fase de grupos de Copa do Mundo: em 1930, primeira edição, no Uruguai; e em 1966, na Inglaterra. Relembre:

Copa de 1930: problemas políticos e eliminação precoce

Na primeira Copa do Mundo, disputada no Uruguai, a Seleção chegou dividida por conflitos políticas entre dirigentes do Rio de Janeiro e de São Paulo. Havia uma disputa entre a Confederação Brasileira de Desportos (CBD) e a Associação Paulista de Esportes Atléticos (APEA), o que provocou um racha no futebol nacional.

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A crise foi tão grande que clubes paulistas se recusaram a ceder jogadores. A base da equipe acabou sendo formada por atletas do Rio de Janeiro, o que enfraqueceu tecnicamente a Seleção. Dentro de campo, o Brasil perdeu para a Iugoslávia por 2 a 1 na estreia — partida em que Preguinho marcou o primeiro gol brasileiro em Mundiais. A vitória por 4 a 0 sobre a Bolívia na rodada seguinte não foi suficiente para evitar a eliminação.

Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1966 (Foto: Popperfoto/Getty Images)

Copa de 1966: o fracasso do bicampeão mundial

Na Inglaterra, o Brasil chegou como bicampeão mundial (1958 e 1962) e um dos favoritos ao título. Entretanto, a preparação foi caótica. A CBD promoveu uma convocação gigantesca durante o ciclo, testando dezenas de jogadores e dificultando a formação de uma equipe sólida. Além disso, havia divergências internas sobre a escalação e pouca organização tática em comparação às seleções europeias.

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O elenco contava com craques como Pelé e Garrincha, mas sofreu com problemas de planejamento, lesões e falta de equilíbrio tático. Após vencer a Bulgária por 2 a 0, a Seleção perdeu para a Hungria por 3 a 1 e depois para Portugal pelo mesmo placar. Com isso, foi eliminada na primeira fase, tornando-se apenas a segunda campeã mundial a cair tão cedo na edição seguinte ao título. A queda foi considerada uma das maiores decepções da história da Seleção. O fracasso serviu de lição para o ciclo seguinte, que contou com uma reformulação da estrutura do futebol brasileiro e melhor montagem do elenco campeão em 1970, no México.

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Regularidade no mata-mata

A classificação à segunda fase na Copa do Mundo de 2026 apenas reforça um dado que ajuda a dimensionar a regularidade da Seleção Brasileira no torneio. Em 23 participações na Copa do Mundo, o Brasil só ficou pelo caminho ainda na fase de grupos em duas ocasiões. As campanhas de 1930 e 1966 podem ser considerados casos isolados de uma trajetória marcada por campanhas longas, vitoriosas e cercada por um constante protagonismo mundial.

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