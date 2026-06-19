Brasil encara o Haiti para apagar má impressão da estreia na Copa do Mundo Vitória encaminha classificação da Seleção para o mata-mata

FILADÉLFIA, PA (EUA) - Apagar a má impressão deixada na estreia e vencer bem para encaminhar a classificação ao mata-mata é a missão do Brasil diante do Haiti, nesta sexta-feira (19), a partir das 21h30 (de Brasília), na Filadélfia. Como de hábito, o técnico Carlo Ancelotti faz mistério na escalação, mas é certo que ele irá mudar o time.

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➡️Ancelotti: 'Endrick é outra coisa, é um talento extraordinário'

As mudanças são essencialmente por questões técnicas e táticas, mas é possível que os cartões amarelos sofridos por Ibañez e Casemiro no jogo de estreia, com o Marrocos, também possam influenciar. Na Copa do Mundo, bastam dois cartões para ficar suspenso.

Nessa quinta-feira (18), véspera de Brasil x Haiti, Ancelotti revelou que fará alterações no time, mas não deu qualquer indício de quantas serão.

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— Alguma mudança vamos fazer, mas não é uma mudança porque alguns jogadores podem estar mais frescos que outros. É uma mudança que queremos melhorar o jogo, porque o jogo na primeira parte (com o Marrocos) não foi bom. Temos que melhorar este aspecto, o equilíbrio e também a qualidade do jogo. Eu acho que temos qualidade para fazer isso. Temos na frente jogadores que têm qualidade, que têm rapidez, que são fortes, que são potentes — considerou o técnico.

As prováveis mudanças são a entrada de Danilo na lateral direita, e de Luiz Henrique e Matheus Cunha no ataque. Lucas Paquetá deve ir para o banco para permitir a mudança de esquema para o 4-2-4. Matheus Cunha é favorito para ser a referência no ataque, mas Igor Thiago pode ganhar mais uma chance.

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Diferentemente do que aconteceu na estreia, Neymar não acompanhou a delegação à Filadélfia. Ele ficou em Morristown para prosseguir o protocolo de recuperação da lesão na panturrilha direita.

Com apenas um ponto, o Brasil entra em campo fora da zona de classificação direta ao mata-mata — a Seleção tem a mesma pontuação do Marrocos, mas perde no critério de cartões. A Escócia lidera com três, depois de bater o Haiti por 1 a 0 na estreia.

Paquetá deve ir para o banco para mudança no esquema de jogo de Ancelotti (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

✅ Ficha do jogo: Brasil x Haiti

1 . Competição: Copa do Mundo da FIFA 2026 (Grupo C - 2ª rodada) 2 . 📅 Data: Sexta-feira, 19 de junho de 2026 3 . ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília) 4 . 📍 Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA) 5 . 📺 Onde assistir: TV Globo e SBT (TV aberta), SporTV e N Sports (TV fechada), CazéTV e GETV (streaming)

📋 Prováveis Escalações

BRASIL: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henriquem, Raphinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha (Igor Thiago). Técnico: Carlo Ancelotti.

HAITI: Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Ade, Hannes Delcroix e Martin Experience; Louicius Deedson, Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde e Josué Casimir; Wilson Isidor e Duckens Nazon. Técnico: Sebastien Migne.

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