logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Brasil encara o Haiti para apagar má impressão da estreia na Copa do Mundo

Vitória encaminha classificação da Seleção para o mata-mata

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
19/06/2026 06:55
Favorite o Lance! no Google
Casemiro e Ancelotti
Ancelotti deve manter Casemiro, mesmo que o jogador esteja pendurado (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

FILADÉLFIA, PA (EUA) - Apagar a má impressão deixada na estreia e vencer bem para encaminhar a classificação ao mata-mata é a missão do Brasil diante do Haiti, nesta sexta-feira (19), a partir das 21h30 (de Brasília), na Filadélfia. Como de hábito, o técnico Carlo Ancelotti faz mistério na escalação, mas é certo que ele irá mudar o time.

continua após a publicidade
  • A primeira seleção classificada para as eliminatórias saiu da partida entre México e Coreia do Sul. (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

    Copa do Mundo ganha primeira seleção classificada para a próxima fase

    Copa do Mundo
    Há 6 horas
  • Vini Jr e Gabriel Magalhães em preparação para Brasil x Senegal (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    Gabriel Magalhães cobra reação e destaca conversa interna da Seleção

    Seleção Brasileira
    Há 9 horas

    • ➡️Ancelotti: 'Endrick é outra coisa, é um talento extraordinário'

    As mudanças são essencialmente por questões técnicas e táticas, mas é possível que os cartões amarelos sofridos por Ibañez e Casemiro no jogo de estreia, com o Marrocos, também possam influenciar. Na Copa do Mundo, bastam dois cartões para ficar suspenso.

    Nessa quinta-feira (18), véspera de Brasil x Haiti, Ancelotti revelou que fará alterações no time, mas não deu qualquer indício de quantas serão.

    continua após a publicidade

    — Alguma mudança vamos fazer, mas não é uma mudança porque alguns jogadores podem estar mais frescos que outros. É uma mudança que queremos melhorar o jogo, porque o jogo na primeira parte (com o Marrocos) não foi bom. Temos que melhorar este aspecto, o equilíbrio e também a qualidade do jogo. Eu acho que temos qualidade para fazer isso. Temos na frente jogadores que têm qualidade, que têm rapidez, que são fortes, que são potentes — considerou o técnico.   

    As prováveis mudanças são a entrada de Danilo na lateral direita, e de Luiz Henrique e Matheus Cunha no ataque. Lucas Paquetá deve ir para o banco para permitir a mudança de esquema para o 4-2-4. Matheus Cunha é favorito para ser a referência no ataque, mas Igor Thiago pode ganhar mais uma chance.

    continua após a publicidade

    Diferentemente do que aconteceu na estreia, Neymar não acompanhou a delegação à Filadélfia. Ele ficou em Morristown para prosseguir o protocolo de recuperação da lesão na panturrilha direita.

    Com apenas um ponto, o Brasil entra em campo fora da zona de classificação direta ao mata-mata — a Seleção tem a mesma pontuação do Marrocos, mas perde no critério de cartões. A Escócia lidera com três, depois de bater o Haiti por 1 a 0 na estreia.

    Paquetá e Ancelotti
    Paquetá deve ir para o banco para mudança no esquema de jogo de Ancelotti (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

    ✅ Ficha do jogo: Brasil x Haiti

      1.
    1. Competição: Copa do Mundo da FIFA 2026 (Grupo C - 2ª rodada)
      2. 2.
    2. 📅 Data: Sexta-feira, 19 de junho de 2026
      3. 3.
    3. ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
      4. 4.
    4. 📍 Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)
      5. 5.
    5. 📺 Onde assistir: TV Globo e SBT (TV aberta), SporTV e N Sports (TV fechada), CazéTV e GETV (streaming)

    📋 Prováveis Escalações

    BRASIL: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henriquem, Raphinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha (Igor Thiago). Técnico: Carlo Ancelotti.

    HAITI: Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Ade, Hannes Delcroix e Martin Experience; Louicius Deedson, Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde e Josué Casimir; Wilson Isidor e Duckens Nazon. Técnico: Sebastien Migne.

    🔥SUPERODD 16x no Brasil: Vini Jr marcar 1 gol com Odd 16.00 - apenas contas novas na Esportivabet
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    LancepédiaEscócia 0 x 3 Marrocos na Copa de 1998: africanos vencem, mas seleções acabam eliminadas da CopaHá 1 minuto
    Ser técnico da Seleção Brasileira já é difícil. Imagine então escolher só 11 jogadores entre todas as Copas do Mundo (Foto: Montagem Lance!/Gemini)
    Seleção BrasileiraMonte sua Seleção Brasileira de todos os tempos da Copa do MundoHá 4 minutos
    Seleção Brasileira está em terceiro lugar no Grupo C (Foto: Reprodução / LanceTV!)
    Copa do MundoTorcedores projetam goleada em Brasil x Haiti na Copa do Mundo: 'Eu cravo!'Há 16 minutos
    Matheus Cunha em ação em Brasil x Marrocos na Copa do Mundo 2026
    Seleção BrasileiraQue horas é o jogo do Brasil na Copa do Mundo hoje (19/06)?Há 51 minutos
    Jogadores Holanda (reprodução Fed. Holanda)
    Copa do MundoMeia sofre concussão em treinamento e desfalca a Holanda contra a SuéciaHá 56 minutos
    Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo
    Onde AssistirJogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (19/06/2026)Há 56 minutos

    Mais LANCE!

    Carlo Ancelotti à beira do campo durante jogo entre Brasil e Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad / AFP)
    Copa do Mundo: vidente crava vencedor de Brasil x Haiti
    Ex-atleta retornará a comentar uma Copa do Mundo após 12 anos (Foto: Reprodução/GalvãoFC)
    Qual jogo da Copa do Mundo o SBT vai transmitir hoje (19)?
    Ancelotti e Vini Jr na partida entre Brasil e Marrocos (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
    Brasil vale 16 vezes mais do que o Haiti; veja abismo financeiro
    México x Coreia do Sul: veja os melhores momentos do jogo do grupo A da Copa do Mundo
    Torcida brasileira provoca Messi e CR7 e faz carnaval em estátua de Rocky Balboa
    Luis Romo e Erik Lira vibram com gol do México contra a Coreia do Sul (Foto: ULISES RUIZ / AFP)
    Resultados do dia: Suíça e Canadá goleiam, e México avança aos 16 avos da Copa do Mundo
    Carlo Ancelotti concede coletiva pela Seleção Brasileira antes de jogo contra o Haiti, pela Copa do Mundo
    Balanço do dia: Copa tem primeiro classificado, e Ancelotti confirmando mudanças no Brasil
    A primeira seleção classificada para as eliminatórias saiu da partida entre México e Coreia do Sul. (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)
    Copa do Mundo ganha primeira seleção classificada para a próxima fase
    Jogadores do México celebram gol marcado sobre a Coreia do Sul na Copa do Mundo
    Balanço do Grupo A: México se classifica, e chave embola por mata-mata da Copa do Mundo
    Jesse Marsch consola Ismael Koné após lesão em Canadá x Catar (Foto: EMILEE CHINN / GETTY IMAGES)
    Técnico do Canadá sobre lesão de Koné na Copa do Mundo: 'Escutamos o osso quebrar'
    Torcedores do Brasil fazem festa na Times Square antes da estreia da Seleção na Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)
    Tiros geram momento de pânico na Times Square, em Nova York
    Dibu Martínez orienta equipe da Argentina durante estreia da Copa do Mundo contra a Argélia
    Dibu Martínez se aproxima de recorde com a Argentina na Copa do Mundo
    Koné, saiu lesionado da partida entre Canadá x Catar. (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Quem é o jogador do Canadá que quebrou a perna na Copa do Mundo?