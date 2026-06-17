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Quem é Khusanov? A joia uzbeque de R$ 300 milhões do Manchester City

Defensor de 22 anos é pilar de sua seleção no Mundial

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 22:00
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Khusanov, zagueiro do Manchester City, em ação pela seleção de Uzbequistão (Foto: Reprodução / Instagram)
Khusanov, zagueiro do Manchester City, em ação pela seleção de Uzbequistão (Foto: Reprodução / Instagram)

O mercado da bola frequentemente surpreende com novos polos reveladores de talentos, e a contratação de Abdukodir Khusanov pelo Manchester City é a prova definitiva disso. O jovem defensor se tornou uma das transferências mais emblemáticas do clube ao custar cerca de €40 milhões (aproximadamente R$ 300 milhões na cotação atual).

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    Uzbequistão de Cannavaro estreia em Copa contra a Colômbia, que retorna ao torneio

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    Khusanov, joia do Manchester City, estreia pelo Uzbequistão contra a Colômbia nessa Copa do Mundo (Foto: Conor Molloy / ProSportsImages / DPPI via AFP)
    Khusanov, joia do Manchester City, estreia pelo Uzbequistão contra a Colômbia nessa Copa do Mundo (Foto: Conor Molloy / ProSportsImages / DPPI via AFP)

    Nascido em Tashkent em 2004, Khusanov iniciou sua trajetória europeia no Energetik-BGU, da Bielorrússia, antes de chamar a atenção do RC Lens, da França, onde quebrou barreiras ao ser o primeiro uzbeque a atuar na Ligue 1 e o mais jovem de seu país a disputar a UEFA Champions League. Seu desempenho dominante e sua imposição física de 1,86 m logo atraíram os olhares de Pep Guardiola, que o levou para a Inglaterra em 2025. Sob o comando do técnico espanhol, o atleta conquistou títulos como a EFL Cup e a FA Cup, consolidando-se como uma realidade no elenco dos Citizens.

    Estreia histórica na Copa do Mundo contra a Colômbia

    Mais do que o sucesso a nível de clubes, Khusanov carrega a esperança de uma nação inteira nesta Copa do Mundo de 2026. Sob o comando do técnico Fabio Cannavaro, o Uzbequistão se classificou pela primeira vez em sua história para a fase final de um Mundial.

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    A aguardada estreia da joia uzbeque e de sua seleção no torneio acontecerá em um confronto pesado contra a Colômbia. Khusanov chega como a principal referência defensiva e o grande pilar técnico do país para tentar surpreender o mundo em solo norte-americano.

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