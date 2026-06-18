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Balanço do dia: Cristiano Ronaldo decepciona, mas Kane e Luis Díaz brilham na Copa do Mundo

Veja como foram os jogos do dia sete do Mundial

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 01:01
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Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

A primeira rodada dos Grupo K e L da Copa do Mundo contou com muitos craques em campo, como Modric, Kane, Cristiano Ronaldo e Luis Díaz. Nesta quarta-feira (17), quatro jogos foram realizados, com zebra entre Portugal e RD Congo, um dos melhores jogos da competição entre Inglaterra e Croácia, uma partida com gol salvador de Gana no apagar das luzes e a Colômbia estreando com o pé direito rechada de "brasileiros".

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    Portugal fica no empate com RD Congo

    Em sua estreia na Copa do Mundo pelo Grupo K, a seleção de Portugal decepcionou ao empatar por 1 a 1 com a RD Congo, que retornou ao torneio após 52 anos. Os portugueses abriram o placar logo aos cinco minutos com um gol de cabeça de João Neves e dominaram o primeiro tempo, mas sofreram o empate nos acréscimos da etapa inicial com um gol, também de cabeça, de Wissa.

    No segundo tempo, apesar de uma pressão tardia comandada pelo técnico Roberto Martínez e de um gol anulado de João Cancelo, Portugal apresentou uma atuação desorganizada e abaixo do esperado — com Cristiano Ronaldo passando em branco em sua sexta Copa —, parando na sólida defesa congolesa que garantiu o resultado histórico para o país africano.

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    cristiano ronaldo portugal
    A Seleção de Portugal, comandada por Cristiano Ronaldo, ficou no empate por 1 a 1 com a República Democrática do Congo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

    Inglaterra e Croácia fazem o melhor jogo da Copa do Mundo

    Em uma partida movimentada no Grupo L, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2. No primeiro tempo, os ingleses ficaram duas vezes à frente no placar com gols de Harry Kane — o primeiro de pênalti (repetido após adiantamento do goleiro) e o segundo de cabeça —, mas os croatas buscaram a igualdade com um golaço de fora da área de Martin Baturina e um belo chute de primeira de Petar Musa nos acréscimos.

    Na etapa final, a Inglaterra impôs sua superioridade e garantiu a vitória com gols de Jude Bellingham, que finalizou cruzado após passe de Elliott Anderson, e de Marcus Rashford, que limpou a marcação para fechar o placar e assegurar os três pontos.

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    Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia (Foto: by Paul ELLIS / AFP)
    Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia (Foto: by Paul ELLIS / AFP)

    Gana marca no fim e vence o Panamá

    Em Toronto, Gana e Panamá fizeram um primeiro tempo morno, com os panamenhos melhores e com as melhores chances. Depois do intervalo, Gana reagiu e começou a empilhar chances de gol, mas sem conseguir passar pela defesa da equipe da América Central. Porém, nos acréscimos, em contra-ataque, Caleb Yirenkyi apareceu na área para completar o cruzamento de Brandon Thomas-Asante e marcar o gol da vitória ganesa.

    Gana venceu o Panamá por 1 a 0, pelo Grupo L da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Cole Burston / AFP)
    Gana venceu o Panamá por 1 a 0, pelo Grupo L da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Cole Burston / AFP)

    Uzbequistão x Colômbia

    A Colômbia, empurrada pela presença massiva da sua torcida no Estádio Azteca, bateu o Uzbequistão por 3 a 1. Os sul-americanos saíram na frente após assistência espetacular de Luis Díaz para Daniel Muñoz no final do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Uzbequistão conseguiu o empate com Fayzullaev, mas a alegria durou pouco. Menos de cinco minutos depois, Luis Díaz colou a Colômbia de novo na frente. No apagar das luzes, Campaz fechou o placar de cabeça.

    Luis Díaz comemora seu gol na vitória da Colômbia (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)
    Luis Díaz comemora seu gol na vitória da Colômbia (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

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