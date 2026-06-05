Adversário do Brasil em amistoso, Egito busca encerrar tabu histórico em Copas do Mundo

A Seleção Brasileira entra em campo neste sábado (6) para o último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. O adversário será o Egito, às 19h (de Brasília), em Cleveland, nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

O camisa 10 da Amarelinha, Neymar, não participará da partida, já que se recupera de uma lesão na panturrilha direita. O atleta do Santos passará por uma ressonância magnética na próxima segunda-feira.

Além do amistoso, a Seleção não realizará nenhuma outra atividade em Cleveland. Os jogadores fizeram o último treino antes da partida ainda em Morristown. O grupo agora descansa e retorna ao estado de Nova Jersey logo após o confronto com os egípcios.

continua após a publicidade

Caso o exame aponte uma melhora na condição física de Neymar, ele voltará a treinar com os companheiros de elenco no início da próxima semana.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Egito nunca venceu uma partida em uma Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)

O adversário do Brasil no amistoso:

Principal potência do continente africano, o Egito detém o recorde de títulos da Copa Africana de Nações. A equipe levantou a taça em sete oportunidades, superando Camarões, que aparece logo atrás no ranking de conquistas. Apesar da tradição, os egípcios não vencem a competição desde 2010.

continua após a publicidade

A seleção egípcia chega à Copa do Mundo embalada por uma campanha consistente no ciclo preparatório. Desde o último Mundial, a equipe disputou 52 partidas, acumulando 30 vitórias, 16 empates e apenas seis derrotas.

Na Copa, estão no Grupo G. A estreia será diante da Bélgica, no dia 15 de junho. Na sequência, enfrentarão a Nova Zelândia, no dia 21, e o Irã, no dia 27.

Embora seja uma das seleções mais tradicionais do continente africano, o Egito tem pouca participação em Copas do Mundo. Esta será apenas a quarta presença da equipe na competição. Em suas três aparições anteriores, somou sete jogos, com dois empates e cinco derrotas, sem jamais conquistar uma vitória. A participação mais recente ocorreu em 2018, na Rússia.

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.