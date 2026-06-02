Atacante brasileiro que não foi convocado por Ancelotti entra na mira de gigante inglês

O atacante Savinho, do Manchester City, entrou na mira do Tottenham, da Inglaterra, e pode receber oferta milionária para atuar pelos Spurs. Segundo o jornal inglês Daily Mail, uma oferta de 60 milhões de libras, equivalente a R$405,7 milhões, deve chegar pelo brasileiro nesta janela de transferências.

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Savinho. (Photo by Darren Staples / AFP)

Não é a primeira vez que Savinho entra no radar do clube inglês. Na última janela de transferências europeia, o atacante já havia sido alvo do rival do City, que optou por seguir com o jogador no clube. Agora, com uma temporada abaixo do esperado e sem títulos de peso, o clube considera vender o brasileiro.

Por isso, o momento pode ser oportuno para os Spurs, que prometem não medir esforços financeiros para contratar o jogador para atuar pela equipe comandada por De Zerbi. Savinho seria uma prioridade para reforçar os lados do ataque.

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O jornalista Fabrizio Romano também noticiou que a conversa entre os clubes por Savinho foi reaberta, e que não apenas o Tottenham ensaia um interesse no jogador; o Newcastle, também da Inglaterra, monitora a situação e mantém o jogador no radar.

Savinho não vem tendo sequência pelo Manchester City e iniciou como titular em apenas 7 jogos na temporada 2025/26 pela Premier League. No total, o jogador atuou em 36 jogos, sendo 14 como titular, marcou 4 gols e deu duas assistências.

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As lesões de jogadores importantes do clube inglês, como Odobert, Kudus, Kulusevski e Xavi Simons, são ainda outros motivos para que o Tottenham se movimente no mercado e articule movimentos visando a chegada de novos atacante no setor ofensivo.

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