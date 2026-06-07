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Gol de Arias em Colômbia x Jordânia viraliza: 'Excelente'

Jogador do Palmeiras foi destaque do primeiro tempo da partida

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/06/2026
21:11
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Arias em ação durante Colômbia x Jordânia (FOto: Meg McLaughlin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
imagem cameraArias em ação durante Colômbia x Jordânia (FOto: Meg McLaughlin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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A Colômbia saiu na frente do placar no amistoso contra a Jordânia, neste domingo (7), nos Estados Unidos, em um último teste antes do início da Copa do Mundo. Para a ocasião, o meia John Arias foi o responsável por balançar as redes para a equipe colombiana.

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O gol aconteceu no primeiro tempo. O cronômetro marcava 40 minutos, quando o camisa 11 recebeu um passe na medida de James Rodrigues para invadir a área adversária e tocar no canto e marcar.

Nas redes sociais, torcedores colombianos e palmeirenses reagiram ao gol do jogador. O meia é uma das esperanças da Colômbia para uma boa campanha na Copa do Mundo deste ano. Veja a reação do gol do meia abaixo:

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Tradução: "Jhon Arias como ponta esquerda. Acertada decisão de Néstor Lorenzo antes da Copa do Mundo. Arias aproveita muito bem os desmarques de Lucho para chegar por dentro. Excelente Puerta, James craque e o de Jhon Arias é uma excelente notícia para a Colômbia".

Tradução: "Jhon Arias não foi negado".

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