A seleção da Argentina já começou a se reunir nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Neste domingo (31), a delegação liderada por Lionel Scaloni desembarcou em Kansas City, cidade que servirá como base da atual campeã mundial durante a preparação para o torneio.

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Um dos destaques da chegada foi a apresentação de Lionel Messi e Rodrigo De Paul. Companheiros de equipe no Inter Miami, os dois não viajaram com o restante da delegação e chegaram separadamente à concentração argentina por já estarem nos Estados Unidos, onde atuam pela equipe da MLS.

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Veja onde ficará a Seleção da Argentina:

A seleção da Argentina já tem definida sua base para a disputa da Copa do Mundo. Atual campeã mundial, a equipe comandada por Lionel Scaloni ficará hospedada no The Origin Hotel, um hotel boutique localizado às margens do Rio Missouri, em Kansas City.

A escolha do local levou em consideração principalmente a logística durante a fase de grupos do Mundial. Com 118 quartos, o hotel está situado próximo ao estádio que receberá os jogos da Albiceleste e também ao centro de treinamentos da equipe, o Compass Minerals National Performance Center.

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Além da localização estratégica, a estrutura oferecida aos jogadores conta com áreas de descanso, sala de jogos, restaurante próprio e academia, proporcionando conforto e privacidade durante a preparação para a competição.

Kansas City será a base da Argentina no início da Copa do Mundo, torneio em que a seleção sul-americana tentará defender o título conquistado no Catar em 2022.

Recuperação de Messi

De acordo com o jornalista Gastón Edul, Messi deverá ficar de fora dos amistosos pré-Copa do Mundo, contra Honduras e Islândia. A informação é que o camisa 10 deve ser poupado na primeira partida, e ainda é dúvida para o segundo confronto.

A boa notícia para os argentinos é a confirmação do craque para a estreia contra a Argélia no Mundial. De acordo com Gastón, até o momento a Argentina não tem nenhum desfalque confirmado para o primeiro jogo da Copa do Mundo.

A Argentina está no Grupo J da Copa do Mundo e fará sua estreia no dia 16 de junho contra a Argélia. A partida será disputada no Geha Stadium, casa do Kansas City Chiefs, tradicional franquia da NFL.

Além dos argelinos, a Albiceleste terá pela frente Áustria e Jordânia na fase de grupos. Com Messi liderando a equipe em mais um Mundial e uma base consolidada sob o comando de Scaloni, os argentinos chegam confiantes para defender o posto de campeões do mundo.

Argentina foi campeã do mundo em 2022, no Catar (Foto: Reprodução/Instagram)

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