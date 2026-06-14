logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Argentina testa duas escalações para a estreia da Copa do Mundo; veja

Albiceleste encara a Argélia, na terça-feira (16), pelo Grupo J

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 20:17
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Lionel Scaloni observa treino da Argentina antes da estreia na Copa do Mundo contra a Argélia
Lionel Scaloni observa treino da Argentina antes da estreia na Copa do Mundo contra a Argélia (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Lionel Scaloni testou duas formações para a estreia da Argentina na Copa do Mundo contra a Argélia, na terça-feira (16), segundo o "TyC Sports". Em momentos distintos, o treinador fez trabalhos com linhas de quatro e cinco defensores em busca do time ideal.

continua após a publicidade
  • Messi sorri em clima descontraído durante treino da Argentina

    Messi e elenco da Argentina curtem show na concentração antes da estreia na Copa

    Argentina
    Há 3 horas
  • Lionel Scaloni observa treino da Argentina antes da estreia na Copa do Mundo contra a Argélia

    Argentina conta com ‘amuleto da sorte’ na estreia da Copa contra a Argélia

    Argentina
    Há 5 horas

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    Na escalação com quatro defensores, Scaloni optou pela utilização de Gonzalo Montiel, Cuti Romero Otamendi e Lisandro Martínez. Em um outro momento, o treinador tirou o zagueiro do Tottenham para colocar Facundo Medina na lateral-esquerda.

    continua após a publicidade

    Apesar da experiência, o lateral-direito Nahuel Molina não está descartado para iniciar a partida, embora não tenha participado dos dois amistosos por estar se recuperando de lesão. A dupla de zaga também não tem um nome que esteja garantido caso essa formação seja a escolhida.

    Em um outro momento, Scaloni testou uma formação com cinco defensores: Giuliano Simeone, Romero, Otamendi, Lisandro Martínez e Nico González. No momento ofensivo, os alas do Atlético de Madrid atuariam em uma linha do meio de campo, enquanto os três zagueiros ficariam mais fixos.

    continua após a publicidade

    No meio de campo, Enzo Fernández, Mac Allister e De Paul possuem suas vagas praticamente garantidas, enquanto Lionel Messi e Lautaro Martínez devem comandar o ataque. Julián Álvarez, que se recupera de uma lesão, deve iniciar o duelo entre Argentina e Argélia no banco de reservas.

    Caso Scaloni opte por uma linha de quatro defensores e quatro meio-campistas, Thiago Almada é o nome mais cotado para iniciar o duelo da Argentina como titular. Nesse caso, Giuliano Simeone iniciaria o confronto no banco de reservas.

    Veja as duas opções de escalações da Argentina para a estreia da Copa do Mundo

    1ª opção:
    Dibu Martínez; Montiel, Romero (Facundo Medina), Otamendi, Lisandro Martínez; Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi e Lautaro Martínez.

    2ª opção:
    Dibu Martínez; Simeone, Romero, Otamendi, Lisandro Martínez, Nico González; Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister; Lionel Messi e Lautaro Martínez    .

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Scaloni observa treino da Argentina antes da estreia na Copa do Mundo
    Scaloni observa treino da Argentina antes da estreia na Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Messi sorri em clima descontraído durante treino da Argentina
    ArgentinaMessi e elenco da Argentina curtem show na concentração antes da estreia na CopaHá 3 horas
    Lionel Scaloni observa treino da Argentina antes da estreia na Copa do Mundo contra a Argélia
    ArgentinaArgentina conta com 'amuleto da sorte' na estreia da Copa contra a ArgéliaHá 5 horas
    Messi e Maradona
    Copa do MundoPerto da sexta Copa, Messi compartilha fotos e relembra sua trajetória; veja postagemHá 9 horas
    Lionel Scaloni em coletiva após vitória da Argentina sobre a Islândia
    ArgentinaDois jogadores deixam a concentração da Argentina antes da Copa do MundoHá 1 dia
    Copa do Mundo 2030 - Fifa
    Copa do MundoCopa do Mundo 2030: onde será, quem está classificado e datas previstasHá 1 dia
    Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)
    Copa do MundoPela Holanda, Memphis pode 'repetir' feito de Tevez na Copa do Mundo de 2026; entendaHá 1 dia

    Mais LANCE!

    Messi no treino da seleção argentina (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Craque da França na Copa do Mundo se declara a Messi: "É o melhor da história do futebol"
    Brasil, Argentina e mais: Corinthians já cedeu 26 atletas para Copa do Mundo na história
    Dibu Martínez sente em treino da Argentina e assusta; goleiro se recupera de fratura