Argentina testa duas escalações para a estreia da Copa do Mundo; veja
Albiceleste encara a Argélia, na terça-feira (16), pelo Grupo J
Lionel Scaloni testou duas formações para a estreia da Argentina na Copa do Mundo contra a Argélia, na terça-feira (16), segundo o "TyC Sports". Em momentos distintos, o treinador fez trabalhos com linhas de quatro e cinco defensores em busca do time ideal.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Na escalação com quatro defensores, Scaloni optou pela utilização de Gonzalo Montiel, Cuti Romero Otamendi e Lisandro Martínez. Em um outro momento, o treinador tirou o zagueiro do Tottenham para colocar Facundo Medina na lateral-esquerda.
Apesar da experiência, o lateral-direito Nahuel Molina não está descartado para iniciar a partida, embora não tenha participado dos dois amistosos por estar se recuperando de lesão. A dupla de zaga também não tem um nome que esteja garantido caso essa formação seja a escolhida.
Em um outro momento, Scaloni testou uma formação com cinco defensores: Giuliano Simeone, Romero, Otamendi, Lisandro Martínez e Nico González. No momento ofensivo, os alas do Atlético de Madrid atuariam em uma linha do meio de campo, enquanto os três zagueiros ficariam mais fixos.
No meio de campo, Enzo Fernández, Mac Allister e De Paul possuem suas vagas praticamente garantidas, enquanto Lionel Messi e Lautaro Martínez devem comandar o ataque. Julián Álvarez, que se recupera de uma lesão, deve iniciar o duelo entre Argentina e Argélia no banco de reservas.
Caso Scaloni opte por uma linha de quatro defensores e quatro meio-campistas, Thiago Almada é o nome mais cotado para iniciar o duelo da Argentina como titular. Nesse caso, Giuliano Simeone iniciaria o confronto no banco de reservas.
Veja as duas opções de escalações da Argentina para a estreia da Copa do Mundo
1ª opção:
Dibu Martínez; Montiel, Romero (Facundo Medina), Otamendi, Lisandro Martínez; Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi e Lautaro Martínez.
2ª opção:
Dibu Martínez; Simeone, Romero, Otamendi, Lisandro Martínez, Nico González; Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister; Lionel Messi e Lautaro Martínez.
📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre