Argentina testa duas escalações para a estreia da Copa do Mundo; veja Albiceleste encara a Argélia, na terça-feira (16), pelo Grupo J

Lionel Scaloni testou duas formações para a estreia da Argentina na Copa do Mundo contra a Argélia, na terça-feira (16), segundo o "TyC Sports". Em momentos distintos, o treinador fez trabalhos com linhas de quatro e cinco defensores em busca do time ideal.

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Na escalação com quatro defensores, Scaloni optou pela utilização de Gonzalo Montiel, Cuti Romero Otamendi e Lisandro Martínez. Em um outro momento, o treinador tirou o zagueiro do Tottenham para colocar Facundo Medina na lateral-esquerda.

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Apesar da experiência, o lateral-direito Nahuel Molina não está descartado para iniciar a partida, embora não tenha participado dos dois amistosos por estar se recuperando de lesão. A dupla de zaga também não tem um nome que esteja garantido caso essa formação seja a escolhida.

Em um outro momento, Scaloni testou uma formação com cinco defensores: Giuliano Simeone, Romero, Otamendi, Lisandro Martínez e Nico González. No momento ofensivo, os alas do Atlético de Madrid atuariam em uma linha do meio de campo, enquanto os três zagueiros ficariam mais fixos.

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No meio de campo, Enzo Fernández, Mac Allister e De Paul possuem suas vagas praticamente garantidas, enquanto Lionel Messi e Lautaro Martínez devem comandar o ataque. Julián Álvarez, que se recupera de uma lesão, deve iniciar o duelo entre Argentina e Argélia no banco de reservas.

Caso Scaloni opte por uma linha de quatro defensores e quatro meio-campistas, Thiago Almada é o nome mais cotado para iniciar o duelo da Argentina como titular. Nesse caso, Giuliano Simeone iniciaria o confronto no banco de reservas.

Veja as duas opções de escalações da Argentina para a estreia da Copa do Mundo

1ª opção:

Dibu Martínez; Montiel, Romero (Facundo Medina), Otamendi, Lisandro Martínez; Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi e Lautaro Martínez.

2ª opção:

Dibu Martínez; Simeone, Romero, Otamendi, Lisandro Martínez, Nico González; Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister; Lionel Messi e Lautaro Martínez.

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