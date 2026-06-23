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Arbitragem é criticada em jogos da Argentina na Copa; especialista vê erros

Atuais campeões do mundo começaram a Copa duas vitórias

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 18:56
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Messi em ação na vitória da Argentina sobre a Áustria, na Copa do Mundo
Lionel Messi saúda a torcida após a vitória da Argentina sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS/AFP)

Atual campeã do mundo, a Argentina começou a Copa de 2026 embalada. Em dois jogos, são duas vitórias, sobre Argélia e Áustria, com direito a cinco gols e recorde quebrado de Lionel Messi. Mas, nas redes sociais, internautas criticaram alguns lances polêmicos nos jogos da Albiceleste.

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    Internautas apontaram uma "boa vontade" da arbitragem com a Argentina na Copa do Mundo. Na primeira rodada, antes de marcar um hat-trick histórico, Messi deu uma entrada violenta no argelino Mandi, mas nem cartão amarelo recebeu. A Argélia fez uma reclamação formal à Fifa pelo lance.

    Na partida contra a Áustria, mais polêmica: internautas apontaram que houve falta no primeiro gol da Argentina, e que Lautaro Martínez deveria ter sido expulso por entrada dura no adversário.

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    Tradução: "O gol de Messi vem de uma falta"

    Tradução: "Aqui está o vídeo que a FIFA está apagando e que deveria ter sido a expulsão de Lautaro Martínez. Para quem trabalha a FIFA?"

    O Lance! conversou com Renata Ruel, consultora de arbitragem da ESPN, que esclareceu as jogadas da partida contra a Áustria.

    - Houve falta na roubada de bola da Argentina e início da jogada do primeiro gol do Messi. O jogador Argentino atinge por trás o adversário de forma imprudente, falta que deveria ter sido marcada no campo de jogo pelo árbitro. Em relação ao VAR chamar, o protocolo é subjetivo em relação ao que caracteriza início da fase de ataque para revisão de gol, como há um toque lateral entre jogadores, alguns descaracterizam app, mas não é regra e não seria absurdo o VAR chamar - disse Renata.

    ➡️ Argentina x Áustria: veja os melhores momentos do jogo do grupo J da Copa do Mundo

    - A entrada do Lautaro é faltosa, mas ela tem menos força excessiva que a do Messi, fica no limite entre os cartões, mas o amarelo seria justo - completou.

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    Renata Ruel também respondeu sobre um possível receio da arbitragem em tomar decisões importantes em lances envolvendo Messi. Para a ex-árbitra, a situação não acontece só com o camisa 10, e sim, com a seleção da Argentina.

    - A sensação que passa não é só sobre o Messi, mas sim sobre a Argentina. Messi deveria ter sido expulso e o VAR ficou em silêncio, o pênalti para a Argentina ocorreu, porém foi um lance mais leve do que em outros que o VAR se absteve. O jogador adversário sofreu falta forte e o árbitro dá bronca em quem sofreu a falta ao invés de quem fez. O Japão teve dois pênaltis não marcados contra a Tunísia, houve pênalti para a França que a transmissão sequer mostrou o replay e vários outros exemplos. Então, a arbitragem, infelizmente, pode passar a sensação para alguns que só existe a favor da Argentina. É uma Copa cheia de polêmicas de arbitragem, mas a dimensão do torneio, um jogo atrás do outro, resultados das partidas e as estrelas diminuem o tamanho e o tempo das polêmicas - finalizou a especialista.

    Argentina tem histórico polêmico em Copas do Mundo

    Os lances duvidosos da Copa do Mundo de 2026 não foram os primeiros envolvendo a Argentina em Mundiais, muito pelo contrário. Como esquecer "La Mano de Dios", o gol impedido de Tévez contra o México em 2010 ou as várias polêmicas em 2022?

    Argentina x Inglaterra, 1986 : "La Mano de Dios"
    Talvez a maior polêmica de arbitragem envolvendo a Argentina em Copas. Maradona abriu o placar com a mão contra a Inglaterra, nas quartas de final de 1986. O árbitro tunisiano Ali Bin Nasser validou o gol, e a Argentina venceu por 2 a 1 antes de ser campeã mundial.

    Argentina x México, 2010: gol impedido de Tévez
    Nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2010, Carlos Tévez abriu o placar em posição de impedimento. O erro ficou ainda mais constrangedor porque o replay apareceu no telão do estádio, gerando protestos dos mexicanos. A Fifa reconheceu depois que exibir o replay no estádio foi um erro.

    Argentina x Croácia, 2022
    Na semifinal, a marcação de pênalti de Dominik Livaković em Julián Álvarez dividiu opiniões. Na cobrança, Lionel Messi guardou mais um. Modrić criticou o árbitro Daniele Orsato após o jogo, enquanto outros analistas defenderam a decisão.

    Argentina x França, final de 2022; pênalti em Di María e debate sobre o terceiro gol
    A final da última Copa do Mundo também teve questionamentos: o pênalti de Dembélé em Di María gerou debate, e depois houve discussão sobre o terceiro gol argentino por causa de jogadores reservas que entraram no campo durante a jogada.

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    Jogadores da Argentina comemoram gol marcado por Lionel Messi contra a Áustria, na Copa do Mundo
    Jogadores da Argentina comemoram gol marcado por Messi contra a Áustria (Foto: Paul Ellis/AFP)
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