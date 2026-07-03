'Dignifica nosso país': técnico de Cabo Verde exalta seleção após campanha na Copa Em sua primeira participação no Mundial, o país alcançou o mata-mata e caiu para a Argentina na prorrogação

A campanha histórica de Cabo Verde na Copa do Mundo chegou ao fim com uma derrota por 3 a 2 para a Argentina na prorrogação. O jogo duro contra os atuais campeões se tornou motivo de orgulho para o técnico da seleção, Bubista. Em declaração após o confronto na noite desta sexta-feira (3), o treinador exaltou a campanha do país e destacou que a atuação no torneio se torna muito mais relevante pelo impacto que ela traz para além do futebol.

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- Orgulho da equipe, do grupo de trabalho. Acho que dignifica nosso país jogar contra o campeão do mundo, buscar esse resultado e empatar duas vezes, ir para a prorrogação. Mais do que tudo, é ter orgulho dos jogadores. Nosso país fica dignificado com esse Mundial, pelo nosso caráter. Nos garante identidade - disse Bubista.

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Cabo Verde se despede da Copa do Mundo sem perder nenhuma partida no tempo normal. Foram três empates na fase de grupos, contra Espanha, Uruguai e Arábia Saudita, que garantiram a equipe como segunda colocada no Grupo H, deixando para trás o tradicional time uruguaio. Agora, na primeira fase de mata-mata, 1 a 1 contra a Argentina nos primeiros 90 minutos.

O fato de ter enfrentado três campeãs mundiais em quatro jogos no torneio deixa a campanha ainda mais relevante. O país nunca havia enfrentado um rival campeão de Copa. No total, Cabo Verde deixa a Copa com quatro gols marcados e cinco sofridos.

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O grande destaque da equipe comandada por Bubista é o goleiro Vozinha, de 40 anos. Após grande atuação na estreia contra a Espanha, passou a ser apoiado por torcedores de diversas partes do mundo, incluindo o Brasil, e fez mais uma grande atuação contra a Argentina, apesar de não ter evitado a desclassificação.

Vozinha faz defesa durante jogo entre Argentina e Cabo Verde. (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

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