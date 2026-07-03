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Derrota para a Argentina não apaga o orgulho da torcida de Cabo Verde na Copa do Mundo

Seleção africana é eliminada no mata-mata, mas com campanha histórica

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 22:13
Atualizado há 2 minutos
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Torcida do Cabo Verde reunida em bar do Rio de Janeiro
Torcida do Cabo Verde reunida em bar do Rio de Janeiro para assistir a partida contra a Argentina pela Copa do Mundo (Foto: Pedro Cobalea / Lance!)

Os mais de 200 torcedores de Cabo Verde que se reuniram na região da Pequena África, no Centro do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (3), sabiam que enfrentar a Argentina, atual campeã do mundo, era um desafio enorme. Ainda assim, a eliminação da seleção africana no mata-mata da Copa do Mundo não foi suficiente para apagar o orgulho pela campanha histórica da equipe.

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    Torcida do Cabo Verde reunida em bar do Rio de Janeiro
    Torcida do Cabo Verde reunida em bar do Rio de Janeiro para assistir a partida contra a Argentina pela Copa do Mundo (Foto: Pedro Cobalea / Lance!)

    Entre bandeiras, camisas e muita festa, os cabo-verdianos transformaram o tradicional ponto de encontro da comunidade africana em um pedaço do arquipélago. O sentimento predominante era de gratidão por uma campanha que colocou Cabo Verde entre as grandes surpresas da competição.

    Antes mesmo da bola rolar, a pergunta era inevitável: "Como parar Lionel Messi?". A resposta vinha acompanhada de bom humor. "Não vamos. É torcer para ele estar em um dia ruim", diziam os torcedores.

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    • Messi não teve uma atuação tão brilhante quanto em outras partidas desta Copa, especialmente diante da Argélia. Ainda assim, a qualidade do camisa 10 apareceu no momento decisivo para colocar a Argentina em vantagem.

    Do lado de Cabo Verde, quem roubava a cena era o goleiro Vozinha. Cada defesa, fosse simples ou difícil, era comemorada como um gol. Até mesmo suas tentativas de driblar os atacantes argentinos arrancavam aplausos, gritos e suspiros de alívio dos torcedores.

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    No segundo tempo, a esperança tomou conta da torcida. Deroy Duarte acertou um chute rasteiro para vencer Dibu Martínez e empatar a partida, fazendo explodir a festa na Pequena África.

    Enquanto a Argentina pressionava, Vozinha seguia acumulando grandes intervenções. A missão que parecia impossível começava a dar sinais de que poderia, sim, terminar em um feito histórico. Cabo Verde resistiu durante os 90 minutos regulamentares diante da atual campeã do mundo, e o clima entre os torcedores era de confiança de que a classificação poderia acontecer.

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    Torcedores de Cabo Verde celebram o gol de empate contra a Argentina em Miami (Foto: (Foto: Chandan Khanna / AFP)

    Mas a esperança durou pouco. Logo aos dois minutos da prorrogação, a bola sobrou para Lisandro Martínez dentro da área, e o zagueiro marcou o gol que recolocou a Argentina em vantagem.

    Mesmo atrás no placar, Cabo Verde não desistiu. Sidney Cabral ainda acertou um lindo chute no ângulo para manter viva a esperança e simbolizar o espírito de luta da equipe africana, que se recusava a entregar a classificação sem lutar até o fim.

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    Os sonhos cabo-verdianos, porém, chegaram ao fim com o gol de Cristian "Cuti" Romero, após cruzamento de Messi. No momento decisivo, prevaleceram a experiência, a qualidade técnica e a capacidade da Argentina de decidir partidas mesmo em uma atuação abaixo do habitual.

    O apito final decretou a eliminação de Cabo Verde, mas não diminuiu o orgulho de um povo que viu sua seleção escrever um dos capítulos mais marcantes de sua história.

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    A médica Lauridania Andrade, que nasceu em Cabo Verde e mora no Brasil há nove anos reforça o sentimento de orgulho e também a certeza que daqui a quatro anos teremos mais Cabo Verde na Copa do Mundo.

    — A sensação que a gente tem agora é só de orgulho, muito orgulhosa do nosso país. No início todo mundo falou que a gente talvez não chegasse lá. Conseguimos mostrar que a gente consegue chegar e chegamos muito além do que a gente pensou. A Argentina era um time muito bom. Foi o campeão do ano passado. A gente vai estar na próxima Copa, nas próximas. E cada dia mais longe —

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    A campanha na maior competição de seleções do mundo ficará na memória dos torcedores como um marco para o futebol do país.

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