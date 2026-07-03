Fim do sonho: Cabo Verde é eliminada, mas constrói linda história na Copa Estreantes na competição saíram sem perder no tempo regulamentar

A trajetória de Cabo Verde na Copa do Mundo chegou ao fim nesta sexta-feira (3) após ser eliminada pela Argentina em um jogo com placar de 3 a 2. Sob o comando de Pedro Leitão Brito, popularmente conhecido como Bubista, a seleção africana deixa o torneio sem derrotas no tempo regulamentar em sua primeira participação.

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Os estreantes foram sorteados no Grupo H, que contava com nada menos que Espanha e Uruguai, duas campeãs do mundo, além da Arábia Saudita, única seleção que derrotou a campeã Argentina na campanha de 2022. Liderado pelo goleiro Vozinha, Cabo Verde fez uma campanha histórica na primeira fase.

A estreia foi contra a atual campeã da Eurocopa, que, mesmo com Lamine Yamal, não conseguiu furar a defesa africana, a qual segurou o 0 a 0 e garantiu o primeiro ponto da trajetória. Na ocasião, o grande destaque foi Vozinha, que ganhou projeção internacional pela sua atuação.

A segunda partida foi contra o Uruguai e o cenário se repetiu. Os africanos não se intimidaram com o time de Marcelo Bielsa e abriram o placar com Kevin Lenini. A virada veio ainda no primeiro tempo com gols de Araújo e Canobbio, do Fluminense, mas Cabo Verde buscou o empate aos 16 minutos da segunda etapa. O resultado garantiu o segundo ponto em dois jogos.

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Na última rodada da fase de grupos, o sonho da classificação para a segunda fase se tornou realidade. Enquanto a Espanha bateu o Uruguai por 1 a 0, os cabo-verdianos empataram sem gols com a Arábia Saudita e se mantiveram na segunda colocação, atrás dos espanhóis.

Na noite desta sexta-feira (3), a equipe fez um jogo histórico contra a Argentina. Apesar da eliminação, Cabo Verde demonstrou toda a sua força e deu muito trabalho a Lionel Messi e companhia, que tiveram a vitória confirmada apenas no segundo tempo da prorrogação.

O tempo regulamentar terminou empatado em 1 a 1 e, na primeira metade da prorrogação, ambas as equipes marcaram. O lance que culminou na despedida de Cabo Verde veio faltando nove minutos para as penalidades, após escanteio de Messi e cabeceio de Romero. O gol acabou garantindo a Argentina nas oitavas de final.

Cabo Verde foi eliminado para a Argentina na Copa do Mundo após empate no tempo regulamentar PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Como foi o jogo o último jogo de Cabo Verde na Copa do Mundo?

Em um primeiro tempo de domínio da Argentina sobre Cabo Verde, Messi teve a primeira boa chance no início do jogo ao ser acionado pelo lado esquerdo da área, bater cruzado, mas pela linha de fundo. Em uma falta da entrada da área, o camisa 10 cobrou por cima da barreira rival, mas Vozinha fez uma defesa tranquila. E aos 28 minutos, Messi recebeu um lançamento longo de Lisandro Martínez na área, dominou e bateu de perna esquerda para estufar as redes. Nos minutos finais, Enzo Fernández quase ampliou após aproveitar uma bola na entrada da área e chutar para uma grande intervenção de Vozinha.

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No segundo tempo, Cabo Verde voltou melhor do que a Argentina em busca do empate. Na primeira chance, Deroy Duarte aproveitou uma rebatida da defesa sul-americana e chutou rasteiro para defesa de Dibu. E aos 13 minutos, Duarte recebeu uma bola de Ryan Mendes pelo lado direito da área, bateu cruzado e balançou as redes para igualar o marcador. A Albiceleste respondeu com Messi tabelando com Lautaro Martínez, saindo na cara do gol e finalizando para grande defesa de Vozinha. E em uma cobrança de falta, o camisa 10 aproveitou um momento em que o goleiro cabo-verdiano terminava de arrumar a barreira para finalizar, mas Vozinha fez outra grande intervenção. Nos acréscimos, Messi teve a chance de dar a vitória para a Argentina com uma cobrança de falta rasteira, mas Vozinha defendeu de manchete.

Na prorrogação, a Argentina ampliou o marcador sobre Cabo Verde aos dois minutos da etapa inicial. Em cobrança de escanteio de Messi, Mac Allister desviou, Lisandro Martínez dominou e chutou com força para estufar as redes. Mas aos 12 minutos, Sidny Cabral recebeu uma virada de bola para o lado esquerdo, driblou Mac Allister e soltou um balaço de fora da área para marcar um golaço e empatar o duelo. Nos acréscimos, Messi recebeu um passe na área e chutou de primeira, mas Vozinha fez uma grande defesa.

No segundo tempo da prorrogação, a Argentina voltou à frente do placar em nova cobrança de escanteio de Messi na cabeça de Cuti Romero, que estufou as redes e recolocou a Albiceleste na frente aos cinco minutos. Cabo Verde teve uma grande chance de empatar em uma cobrança de falta de Sidny Cabral, mas Dibu Martínez fez grande defesa para impedir um novo empate.

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