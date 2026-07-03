Vozinha desabafa após queda na Copa do Mundo: 'Igual pra igual'
O goleiro foi o grande nome da seleção africana na Copa do Mundo
O goleiro Vozinha foi o grande nome de Cabo Verde na partida contra a Argentina. Após acumular defesas difíceis e segurar o ataque sul-americano até a prorrogação, o goleiro conversou com a CazeTV na zona mista do estádio em Miami. O jogador lamentou o resultado final, mas fez questão de destacar o feito de encarar os atuais campeões de igual para igual.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
➡️ Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026
— Obviamente estamos um pouco tristes, porque a parte que nós fizemos não foi o suficiente para ganhar o jogo, mas infelizmente o futebol é assim. Estamos muito orgulhosos e muito satisfeitos. Jogamos contra os atuais campeões do mundo e jogamos de igual para igual, e tivemos a oportunidade de ganhar o jogo. Obviamente ficamos tristes, não queríamos ficar pelo caminho, mas tenho orgulho do time e dos meus amigos — afirmou o goleiro.
Portas abertas para o futebol brasileiro
'Dignifica nosso país': técnico de Cabo Verde exalta seleção após campanha na Copa
Fim do sonho: Cabo Verde é eliminada, mas constrói linda história na Copa
Messi liga alerta da Argentina após classificação dramática na Copa do Mundo
As grandes atuações de Vozinha nesta edição da Copa do Mundo valorizaram o seu nome no mercado internacional. O jogador já começou a ter seu nome especulado em diversas equipes, inclusive em sondagens de clubes do Brasil. Ao ser questionado sobre o futuro da carreira, o camisa 1 não escondeu o entusiasmo com a possibilidade de atuar no país.
— Tem a vida de rumores, mas nada concreto ainda. Estou aberto a tudo. Jogar no Brasil obviamente seria muito bom, receber o carinho do povo brasileiro — revelou o camisa 1.
O legado de uma campanha histórica
Cabo Verde se despediu da Copa do Mundo como uma das gratas surpresas da competição. Para Vozinha, o desempenho do elenco serve como combustível e exemplo para o futuro do esporte no país africano, que superou as dificuldades estruturais para competir no mais alto nível técnico.
— Espero que os mais novos vejam todos aqui como referência, lutem pelos seus sonhos e nunca desistam. Somos um país muito pequeno, pobre, sem muitas condições, mas também somos um povo resiliente.
O goleiro cabo-verdiano também comentou sobre a experiência de enfrentar Lionel Messi no mata-mata. O craque argentino marcou o primeiro gol do jogo, mas parou no arqueiro africano em outras oportunidades claras durante o tempo regulamentar.
— Primeiramente, tenho um grande respeito ao Messi. Mas quando entramos em campo, temos que estar focados em fazer um bom jogo. Infelizmente, hoje não conseguimos sair com a vitória — concluiu.
Quem a Argentina vai enfrentar após eliminar o Cabo Verde?
Após vencer Cabo Verde por 3 a 2 em uma prorrogação movimentada em Miami, a Argentina vai enfrentar o Egito nas oitavas de final da competição. Os Faraós asseguraram a vaga no mata-mata após eliminarem a Austrália na disputa por pênaltis, após um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.
Tudo sobre
Copa do Mundo 2026
Vozinha no Brasil? Eliminado da Copa, goleiro tem situação indefinidaHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Derrota para a Argentina não apaga o orgulho da torcida de Cabo Verde na Copa do MundoHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Argentina x Cabo Verde surpreende internautas: 'Melhor jogo'Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Argentina x Cabo Verde: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do MundoHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Quando é o próximo jogo da Argentina na Copa? Veja data e horárioHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Fifa muda decisão sobre Messi e deixa jogador mais longe de recorde na Copa do MundoHá 1 hora
Mais LANCE!