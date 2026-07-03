logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Vozinha desabafa após queda na Copa do Mundo: 'Igual pra igual'

O goleiro foi o grande nome da seleção africana na Copa do Mundo

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 23:20
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Vozinha, goleiro de Cabo Verde
Goleiro faz balanço positivo sobre a trajetória de Cabo Verde e projeta futuro no mercado da bola (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

O goleiro Vozinha foi o grande nome de Cabo Verde na partida contra a Argentina. Após acumular defesas difíceis e segurar o ataque sul-americano até a prorrogação, o goleiro conversou com a CazeTV na zona mista do estádio em Miami. O jogador lamentou o resultado final, mas fez questão de destacar o feito de encarar os atuais campeões de igual para igual.

  • Bubista, técnico de Cabo verde

    ‘Dignifica nosso país’: técnico de Cabo Verde exalta seleção após campanha na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 11 minutos
  • Vozinha consolando jogadores de Cabo Verde após eliminação na Copa do Mundo

    Fim do sonho: Cabo Verde é eliminada, mas constrói linda história na Copa

    Copa do Mundo
    Há 22 minutos

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
    ➡️ Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026

    continua após a publicidade

    — Obviamente estamos um pouco tristes, porque a parte que nós fizemos não foi o suficiente para ganhar o jogo, mas infelizmente o futebol é assim. Estamos muito orgulhosos e muito satisfeitos. Jogamos contra os atuais campeões do mundo e jogamos de igual para igual, e tivemos a oportunidade de ganhar o jogo. Obviamente ficamos tristes, não queríamos ficar pelo caminho, mas tenho orgulho do time e dos meus amigos — afirmou o goleiro.

    Portas abertas para o futebol brasileiro

  • Bubista, técnico de Cabo verde

    'Dignifica nosso país': técnico de Cabo Verde exalta seleção após campanha na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 11 minutos
  • Vozinha consolando jogadores de Cabo Verde após eliminação na Copa do Mundo

    Fim do sonho: Cabo Verde é eliminada, mas constrói linda história na Copa

    Copa do Mundo
    Há 22 minutos
  • Lionel Messi coloca a mão no peito durante o jogo entre Argentina e Cabo Verde na Copa do Mundo

    Messi liga alerta da Argentina após classificação dramática na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 9 minutos

    • As grandes atuações de Vozinha nesta edição da Copa do Mundo valorizaram o seu nome no mercado internacional. O jogador já começou a ter seu nome especulado em diversas equipes, inclusive em sondagens de clubes do Brasil. Ao ser questionado sobre o futuro da carreira, o camisa 1 não escondeu o entusiasmo com a possibilidade de atuar no país.

    continua após a publicidade
    O goleiro de Cabo Verde, número 01, Vozinha, acena após a derrota na partida de 32 avos de final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Cabo Verde, no Estádio de Miami
    Vozinha foi um dos destaques contra as principais estrelas da Argentina na fase de 16avos da Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna / AFP)

    — Tem a vida de rumores, mas nada concreto ainda. Estou aberto a tudo. Jogar no Brasil obviamente seria muito bom, receber o carinho do povo brasileiro — revelou o camisa 1.

    O legado de uma campanha histórica

    Cabo Verde se despediu da Copa do Mundo como uma das gratas surpresas da competição. Para Vozinha, o desempenho do elenco serve como combustível e exemplo para o futuro do esporte no país africano, que superou as dificuldades estruturais para competir no mais alto nível técnico.

    continua após a publicidade

    — Espero que os mais novos vejam todos aqui como referência, lutem pelos seus sonhos e nunca desistam. Somos um país muito pequeno, pobre, sem muitas condições, mas também somos um povo resiliente.

    O goleiro cabo-verdiano também comentou sobre a experiência de enfrentar Lionel Messi no mata-mata. O craque argentino marcou o primeiro gol do jogo, mas parou no arqueiro africano em outras oportunidades claras durante o tempo regulamentar.

    continua após a publicidade
    O atacante argentino número 10, Lionel Messi, e o goleiro cabo-verdiano número 1, Vozinha, gesticulam durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Cabo Verde, no Estádio de Miami
    Goleiro faz balanço positivo sobre a trajetória de Cabo Verde e projeta futuro no mercado da bola (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

    — Primeiramente, tenho um grande respeito ao Messi. Mas quando entramos em campo, temos que estar focados em fazer um bom jogo. Infelizmente, hoje não conseguimos sair com a vitória — concluiu.

    Quem a Argentina vai enfrentar após eliminar o Cabo Verde?

    Após vencer Cabo Verde por 3 a 2 em uma prorrogação movimentada em Miami, a Argentina vai enfrentar o Egito nas oitavas de final da competição. Os Faraós asseguraram a vaga no mata-mata após eliminarem a Austrália na disputa por pênaltis, após um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Vozinha, protagonista em Argentina x Cabo Verde

    Copa do Mundo 2026

    Vozinha no Brasil? Eliminado da Copa, goleiro tem situação indefinida

    Há 1 hora
    Torcida do Cabo Verde reunida em bar do Rio de Janeiro

    Copa do Mundo 2026

    Derrota para a Argentina não apaga o orgulho da torcida de Cabo Verde na Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Jogadores de Cabo Verde e Argentina se cumprimentando a Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Argentina x Cabo Verde surpreende internautas: 'Melhor jogo'

    Há 1 hora
    Jogadores da Argentina durante a partida contra Cabo Verde na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Argentina x Cabo Verde: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Messi com o obraço erguido comemorando

    Copa do Mundo 2026

    Quando é o próximo jogo da Argentina na Copa? Veja data e horário

    Há 1 hora
    Messi se prepara para cobrança de escanteio na vitória da Argentina sobre Cabo Verde na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Fifa muda decisão sobre Messi e deixa jogador mais longe de recorde na Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Lopes cabral abraço namorada (reprodução)

    Argentina x Cabo Verde: quem é a mulher com quem Lopes Cabral comemorou gol?

    O zagueiro argentino número 6, Lisandro Martínez, comemora com seus companheiros o segundo gol de sua equipe durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Cabo Verde

    Quem a Argentina pega nas oitavas de final da Copa do Mundo?

    Jogadores da Argentina abraçam Messi após gol do camisa 10 contra Cabo Verde na Copa do Mundo

    No sufoco, Argentina vence Cabo Verde em jogo dramático e avança na Copa do Mundo

    Sidny Cabral comemora gol contra a Argentina

    Quem é Sidny Cabral? Autor de golaço de Cabo Verde já 'ignorou' Messi

    O zagueiro número 13 de Cabo Verde, Sidney Lopes Cabral, comemora com seus companheiros o segundo gol de sua equipe durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Cabo Verde, no Estádio de Miami

    Golaço em Argentina x Cabo Verde choca torcedores: 'Histórico'

    Tempestade Seleção Brasileira nos EUA

    Alerta de tempestade atinge região onde Brasil está concentrado nos EUA

    Mac Allister e Pico em dividida durante Argentina e Cabo Verde na Copa do Mundo

    Possível pênalti para Argentina contra Cabo Verde agita web: 'Não vai'

    Gianni Infantino, presidente da FIFA, discursa na Conferência Global do Milken Institute em Beverly Hills, Califórnia. (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)

    Fifa toma decisão sobre alteração do horário de Brasil x Noruega pela Copa do Mundo

    Messi e Vozinha no duelo entre Argentina e Cabo Verde

    Atitude de Messi com Vozinha causa revolta: 'Pura sacanagem'