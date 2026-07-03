Vozinha desabafa após queda na Copa do Mundo: 'Igual pra igual' O goleiro foi o grande nome da seleção africana na Copa do Mundo

O goleiro Vozinha foi o grande nome de Cabo Verde na partida contra a Argentina. Após acumular defesas difíceis e segurar o ataque sul-americano até a prorrogação, o goleiro conversou com a CazeTV na zona mista do estádio em Miami. O jogador lamentou o resultado final, mas fez questão de destacar o feito de encarar os atuais campeões de igual para igual.

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— Obviamente estamos um pouco tristes, porque a parte que nós fizemos não foi o suficiente para ganhar o jogo, mas infelizmente o futebol é assim. Estamos muito orgulhosos e muito satisfeitos. Jogamos contra os atuais campeões do mundo e jogamos de igual para igual, e tivemos a oportunidade de ganhar o jogo. Obviamente ficamos tristes, não queríamos ficar pelo caminho, mas tenho orgulho do time e dos meus amigos — afirmou o goleiro.

Portas abertas para o futebol brasileiro

As grandes atuações de Vozinha nesta edição da Copa do Mundo valorizaram o seu nome no mercado internacional. O jogador já começou a ter seu nome especulado em diversas equipes, inclusive em sondagens de clubes do Brasil. Ao ser questionado sobre o futuro da carreira, o camisa 1 não escondeu o entusiasmo com a possibilidade de atuar no país.

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Vozinha foi um dos destaques contra as principais estrelas da Argentina na fase de 16avos da Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna / AFP)

— Tem a vida de rumores, mas nada concreto ainda. Estou aberto a tudo. Jogar no Brasil obviamente seria muito bom, receber o carinho do povo brasileiro — revelou o camisa 1.

O legado de uma campanha histórica

Cabo Verde se despediu da Copa do Mundo como uma das gratas surpresas da competição. Para Vozinha, o desempenho do elenco serve como combustível e exemplo para o futuro do esporte no país africano, que superou as dificuldades estruturais para competir no mais alto nível técnico.

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— Espero que os mais novos vejam todos aqui como referência, lutem pelos seus sonhos e nunca desistam. Somos um país muito pequeno, pobre, sem muitas condições, mas também somos um povo resiliente.

O goleiro cabo-verdiano também comentou sobre a experiência de enfrentar Lionel Messi no mata-mata. O craque argentino marcou o primeiro gol do jogo, mas parou no arqueiro africano em outras oportunidades claras durante o tempo regulamentar.

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Goleiro faz balanço positivo sobre a trajetória de Cabo Verde e projeta futuro no mercado da bola (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

— Primeiramente, tenho um grande respeito ao Messi. Mas quando entramos em campo, temos que estar focados em fazer um bom jogo. Infelizmente, hoje não conseguimos sair com a vitória — concluiu.

Quem a Argentina vai enfrentar após eliminar o Cabo Verde?

Após vencer Cabo Verde por 3 a 2 em uma prorrogação movimentada em Miami, a Argentina vai enfrentar o Egito nas oitavas de final da competição. Os Faraós asseguraram a vaga no mata-mata após eliminarem a Austrália na disputa por pênaltis, após um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.