Quando é o próximo jogo da Argentina na Copa? Veja data e horário
Saiba quando será o próximo confronto da Argentina na Copa
A Argentina garantiu sua permanência na Copa do Mundo de 2026 após uma vitória dramática sobre a seleção de Cabo Verde por 3 a 2, decidida apenas na prorrogação. Com o triunfo conquistado nesta sexta-feira (3) no Hard Rock Stadium, em Miami, a Albiceleste agora se prepara para as oitavas de final, onde enfrentará o Egito.
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O caminho até as oitavas
O confronto contra os cabo-verdianos foi marcado pelo equilíbrio e gols em momentos que a partida parecia já decidida. Lionel Messi abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo, mas o volante Deroy Duarte empatou para os africanos na etapa final. Na prorrogação, a Argentina voltou a ficar na frente com Lisandro Martínez, porém sofreu um novo empate após um golaço de Sidny Cabral. A classificação só foi selada no segundo tempo extra, quando Cuti Romero marcou de cabeça, garantindo o placar final de 3 a 2.
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Próximo desafio: Egito
O adversário da Argentina na próxima fase, o Egito, também viveu um dia de emoções fortes. Os "Faraós" avançaram após eliminarem a Austrália em uma disputa de pênaltis (4 a 2), após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.
Messi e Salah se enfrentarão liderando suas equipes na competição pelo mata-mata. O vencedor deste duelo entre sul-americanos e egípcios avançará para as quartas de final da competição.
Informações sobre o próximo jogo:
- Confronto: Argentina x Egito
- Data: 7 de julho de 2026 (terça-feira)
- Horário: 13h (horário de Brasília)
- Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)
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