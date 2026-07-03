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Quando é o próximo jogo da Argentina na Copa? Veja data e horário

Saiba quando será o próximo confronto da Argentina na Copa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 22:05
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Messi com o obraço erguido comemorando
Messi comemora vitória contra Cabo Verde na Coa (Imagem: CHANDAN KHANNA / AFP)

A Argentina garantiu sua permanência na Copa do Mundo de 2026 após uma vitória dramática sobre a seleção de Cabo Verde por 3 a 2, decidida apenas na prorrogação. Com o triunfo conquistado nesta sexta-feira (3) no Hard Rock Stadium, em Miami, a Albiceleste agora se prepara para as oitavas de final, onde enfrentará o Egito.

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    O caminho até as oitavas

    Jogadores da Argentina abraçam Messi após gol do camisa 10 contra Cabo Verde na Copa do Mundo
    Jogadores da Argentina abraçam Messi após gol do camisa 10 contra Cabo Verde na Copa do Mundo (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

    O confronto contra os cabo-verdianos foi marcado pelo equilíbrio e gols em momentos que a partida parecia já decidida. Lionel Messi abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo, mas o volante Deroy Duarte empatou para os africanos na etapa final. Na prorrogação, a Argentina voltou a ficar na frente com Lisandro Martínez, porém sofreu um novo empate após um golaço de Sidny Cabral. A classificação só foi selada no segundo tempo extra, quando Cuti Romero marcou de cabeça, garantindo o placar final de 3 a 2.

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    • Próximo desafio: Egito

    Salah comemora gol marcado pelo Egito sobre a Costa do Marfim, na Copa Africana de Nações
    Salah comemora gol (Foto: Franck Fife/AFP)

    O adversário da Argentina na próxima fase, o Egito, também viveu um dia de emoções fortes. Os "Faraós" avançaram após eliminarem a Austrália em uma disputa de pênaltis (4 a 2), após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

    Messi e Salah se enfrentarão liderando suas equipes na competição pelo mata-mata. O vencedor deste duelo entre sul-americanos e egípcios avançará para as quartas de final da competição.

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    Informações sobre o próximo jogo:

    • Confronto: Argentina x Egito
    • Data: 7 de julho de 2026 (terça-feira)
    • Horário: 13h (horário de Brasília)
    • Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)

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