Técnico da Argentina admite problemas contra Cabo Verde: 'Muito a corrigir'
Scaloni revela ceticismo com classificação às oitavas de final durante o jogo
Técnico da Argentina, Lionel Scaloni admitiu problemas na vitória por 3 a 2 sobre Cabo Verde, pela segunda fase da Copa do Mundo. No entanto, o treinador valorizou a classificação e afirmou que conversaria com o elenco sobre os erros na dramática classificação às oitavas de final.
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- Sabíamos que seria difícil. Sofremos muito. Merecíamos a vitória, mas isso não muda o fato de que nosso adversário nos deu trabalho. Vou conversar sobre os pontos negativos com os jogadores, mas quero me concentrar nos positivos. Levamos alguns golpes em momentos cruciais, e esses golpes podem nos abalar. Mas sempre buscamos a vitória. Este time aguenta o tranco e continua buscando o gol do adversário.
Na sequência, Scaloni chegou a admitir que pensou na possibilidade da eliminação da Argentina de forma precoce na Copa do Mundo. O treinador se mostrou cético quanto a uma classificação no decorrer da partida contra Cabo Verde.
- Sou um pouco cético e nunca me vi como qualificado. A experiência me ensinou isso. Mas é verdade que a partida foi dura; poderia ter sido diferente, mesmo que estivéssemos dominando.
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Com a classificação sobre Cabo Verde, a Argentina encara o Egito nas oitavas de final, na terça-feira (8), às 13h (de Brasília).
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Cansaço do elenco da Argentina
- Imagino que o cansaço se deva à prorrogação. Até o tempo regulamentar, o time estava bem. Quando se joga com garra, como eles fizeram, isso compensa bastante a falta de fôlego. O time mostrou muita personalidade. Vamos corrigir o que precisa ser corrigido; há algumas coisas em que estou pensando.
Opção por Lautaro Martínez sobre Julián Álvarez
- O treinador está lá para encontrar soluções, e sempre falamos sobre equilíbrio: não é fácil jogar com Messi, Lautaro e Julián ao mesmo tempo. Não é uma desculpa; teríamos dificuldades em algum momento do jogo. Eles podem jogar em algum momento, mas hoje sentimos que não era necessário.
100 jogos com a Argentina
- Dos 100 jogos, este com certeza foi o que mais me marcou; porque era uma Copa do Mundo, porque tivemos que nos recompor… É uma partida que vai me ajudar como treinador. E vencer foi ainda melhor; se tivéssemos perdido, seria uma estatística triste.
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