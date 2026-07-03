Argentina x Cabo Verde: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo Lionel Messi marcou no jogo

Argentina e Cabo Verde se enfrentaram no Hard Rock Stadium, em Miami, em jogo válido pela segunda fase da Copa do Mundo. Os atuais campeões empataram no tempo normal com os africanos por 1 a 1 e, na prorrogação, fizeram 3 a 2 e avançaram às oitavas de final para enfrentar o Egito.

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A Argentina soma três vitórias e um empate até aqui e enfrentará o Egito na próxima terça-feira (7). Além de eliminar Cabo Verde, o time de Lionel Scaloni venceu a Argélia na estreia, bateu a Áustria na segunda partida e finalizou a campanha do Grupo J derrotando a Jordânia.

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O primeiro gol do jogo saiu aos 29 minutos nos pés de Lionel Messi, após lançamento do zagueiro do Manchester United Lisandro Martínez. O camisa 10 dominou na direita da área e, de pé esquerdo, finalizou no alto do gol, superando o arqueiro Vozinha.

Cabo Verde empatou aos 14 minutos da segunda etapa com Deroy Duarte, que bateu cruzado de direita e balançou as redes de Dibu Martínez. A assistência foi de Ryan Mendes, que achou o companheiro por baixo das pernas de Facundo Medina.

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Na prorrogação, a Argentina abriu o placar aos três minutos, com Lisandro Martínez, que de cabeça colocou a equipe à frente do placar novamente. Porém, dez minutos depois, Sidny Lopes Cabral empatou com um golaço no ângulo esquerdo do goleiro argentino.

Com assistência de Messi no escanteio, o zagueiro Cristian Romero marcou o terceiro gol dos vencedores na partida aos seis minutos do segundo tempo da prorrogação.

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Jogo entre Argentina e Cabo Verde na Copa do Mundo foi pra prorrogação (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Como foi o jogo entre Argentina e Cabo Verde na Copa do Mundo?

Em um primeiro tempo de domínio da Argentina sobre Cabo Verde, Messi teve a primeira boa chance no início do jogo ao ser acionado pelo lado esquerdo da área, bater cruzado, mas pela linha de fundo. Em uma falta da entrada da área, o camisa 10 cobrou por cima da barreira rival, mas Vozinha fez uma defesa tranquila. E aos 28 minutos, Messi recebeu um lançamento longo de Lisandro Martínez na área, dominou e bateu de perna esquerda para estufar as redes. Nos minutos finais, Enzo Fernández quase ampliou após aproveitar uma bola na entrada da área e chutar para uma grande intervenção de Vozinha.

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No segundo tempo, Cabo Verde voltou melhor do que a Argentina em busca do empate. Na primeira chance, Deroy Duarte aproveitou uma rebatida da defesa sul-americana e chutou rasteiro para defesa de Dibu. E aos 13 minutos, Duarte recebeu uma bola de Ryan Mendes pelo lado direito da área, bateu cruzado e balançou as redes para igualar o marcador. A Albiceleste respondeu com Messi tabelando com Lautaro Martínez, saindo na cara do gol e finalizando para grande defesa de Vozinha. E em uma cobrança de falta, o camisa 10 aproveitou um momento em que o goleiro cabo-verdiano terminava de arrumar a barreira para finalizar, mas Vozinha fez outra grande intervenção. Nos acréscimos, Messi teve a chance de dar a vitória para a Argentina com uma cobrança de falta rasteira, mas Vozinha defendeu de manchete.

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Na prorrogação, a Argentina ampliou o marcador sobre Cabo Verde aos dois minutos da etapa inicial. Em cobrança de escanteio de Messi, Mac Allister desviou, Lisandro Martínez dominou e chutou com força para estufar as redes. Mas aos 12 minutos, Sidny Cabral recebeu uma virada de bola para o lado esquerdo, driblou Mac Allister e soltou um balaço de fora da área para marcar um golaço e empatar o duelo. Nos acréscimos, Messi recebeu um passe na área e chutou de primeira, mas Vozinha fez uma grande defesa.

No segundo tempo da prorrogação, a Argentina voltou à frente do placar em nova cobrança de escanteio de Messi na cabeça de Cuti Romero, que estufou as redes e recolocou a Albiceleste na frente aos cinco minutos. Cabo Verde teve uma grande chance de empatar em uma cobrança de falta de Sidny Cabral, mas Dibu Martínez fez grande defesa para impedir um novo empate.

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